Miguel Arce y Suheyn Cipriani prometen no defraudar a Magaly Medina con ‘Esto sí es amor’: “Le dejaremos un buen colchón”

Suheyn Cipriani y Miguel Arce se estrenarán como conductores de 'Esto sí es amor'.

Los conductores Suheyn Cipriani y Miguel Arce se preparan para el estreno de ‘Esto sí es amor’, el nuevo programa de citas de ATV, que inicia el lunes lunes 9 de enero a las 8:45 p.m. Ambos asumen el reto de liderar una propuesta enfocada en ayudar a solteros a encontrar pareja y confían en conectar con la audiencia, especialmente considerando que su espacio antecede al de Magaly Medina, una de las figuras más influyentes y críticas de la televisión peruana.

Miguel Arce, conocido por su paso por realities como ‘Combate’ y actor en varios proyectos de TV, señaló que el formato busca ofrecer una alternativa entretenida y positiva para el público. “Salimos con una propuesta fresca y llena de amor para que los solteros puedan encontrar una pareja y el amor verdadero. Además, el público puede participar y seremos una especie de cupidos de la televisión”, explicó Arce a Trome.

El actor destacó que el programa, que ocupará el horario que tenía Andrea Llosa, apuesta por la interacción directa con la audiencia y la autenticidad de las historias de quienes participan.

“Un buen colchón”

Por su parte, Suheyn Cipriani, quien debuta en la conducción, manifestó su entusiasmo y confianza en lograr un buen desempeño en términos de audiencia. “Tenemos la confianza de hacer un buen rating y dejarle un buen colchón a Magaly, todos somos ATV. Ella es una persona crítica y nos va a decir la verdad, si lo hacemos bien o no, pero no duden que nos esforzaremos para hacer lo mejor”, afirmó.

Ambos conductores reconocen la responsabilidad que implica preceder a Magaly Medina, cuyo programa es uno de los más vistos del canal y suele analizar con rigor los estrenos y movimientos en la pantalla chica.

“Tenemos la ventaja de que estamos en el horario anterior a Magaly y estrenamos el mismo día, así que arrastraremos mucha gente que está esperando verla; yo la quiero mucho y le deseo lo mejor. Vamos a darlo todo, este es un formato que ha sido exitoso en varios lugares y el público se va a enganchar, salimos con las mejores vibras”, aseguró Arce.

‘Esto sí es amor’ apuesta por la dinámica de los programas internacionales de citas, con la promesa de ofrecer historias reales y generar momentos emotivos y entretenidos. El equipo de producción confía en que la cercanía y carisma de los conductores contribuyan a diferenciar el espacio en la parrilla nocturna. El estreno de este lunes será clave para medir la recepción del público y la posible reacción de Magaly Medina, quien suele comentar los nuevos lanzamientos del canal.

Con su estreno, ATV refuerza su apuesta por formatos de entretenimiento familiar y busca consolidar su bloque nocturno con propuestas nuevas y figuras reconocidas de la televisión nacional.

¿Qué opina Magaly Medina de Miguel Arce?

El esperado regreso de Magaly Medina a la pantalla chica viene acompañado de cambios en la programación nocturna de ATV. Entre ellos, el estreno del programa ‘Esto sí es amor’, conducido por Miguel Arce, ocupa un lugar central como “colchón” para el espacio de la periodista. Medina, en conversación con Infobae Perú, analizó la estrategia del canal y expresó sus reservas sobre el carisma del presentador.

“Espero que realmente me sirva de colchón. Pero más bien creo que están esperando que, para salir al aire, yo aparezca, porque quieren que yo sea el colchón”, señaló Medina.

La conductora explicó que en la televisión abierta la dinámica de la programación nocturna suele beneficiar tanto al programa que antecede como al que sigue su espacio, y que existe una alta expectativa por mantener los niveles de audiencia.

Sobre Miguel Arce, Medina fue clara: “Nunca me ha parecido carismático. Es soso, no tiene ángel. Pero no sé. Esperemos, que no me hayan cambiado papas por camotes”, dijo, dejando abierta la posibilidad de que el desempeño del conductor supere sus expectativas.

