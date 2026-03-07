Perú

Resultados del Gana Diario este 6 de marzo de 2026

Como cada viernes, La Tinka da a conocer los números ganadores del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4512

Guardar
Gana Diario realiza un sorteo
Gana Diario realiza un sorteo diario, de lunes a domingo (Infobae/Jovani Pérez)

Como cada viernes, La Tinka difundió los números ganadores del más reciente sorteo de Gana Diario. Averigüe si fue el afortunado que recibió alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: viernes 6 de marzo de 2026.

Número del sorteo: 4512

Resultados: 8 20 30 1 16

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario realiza un sorteo diariamente, de lunes a domingo.

Los resultados ganadores se publican después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Recuerda que tienes hasta 30 días, a partir del día siguiente del sorteo, para reclamar tu premio, si éste es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.

Si el monto ganado supera el millón de soles, el lapso para ir por el dinero aumenta hasta 90 días. Mientras que en el caso de que tu premio sea menor a los 5.000 soles, tienes hasta 180 días para hacerte de él.

Qué documentos necesito para reclamar un premio en Gana Diario

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reclamar un premio en Gana Diario Perú necesitas presentar la siguiente documentación:

Boleto ganador original en buen estado y con datos legibles.

Documento de identidad oficial (DNI).

Formas de pago para premios mayores a S/5,000: pago por cheque o transferencia bancaria (deberás proporcionar número de cuenta para transferencia).

Retención fiscal: se aplica una retención automática del 10% sobre el monto del premio al momento del pago.

Ten en cuenta que el derecho a cobrar premios en efectivo caduca a los 180 días calendario desde la fecha del sorteo.

¿Cómo se juega Gana Diario?

Como cada viernes, se llevó
Como cada viernes, se llevó a cabo un sorteo de la Gana Diario (Pixabay)

Para jugar en el sorteo de Gana Diario se tiene que ingresar a su pagina de internet, aquí se podrá escoger la jugada con un costo mínimo de un sol.

El siguiente paso en el sorteo es elegir cinco números de una lista que va del 1 al 35, con los cuales se organizará la combinación.

Se puede escoger cualquier número para armar la apuesta, pero si no se sabe cuáles elegir existe la opción “Al Azar”, con ella el sistema la escogerá de forma aleatoria.

Si por algún motivo, al elegir la combinación hay un error, se puede seleccionar el botón de limpiar y escoger los números de nuevo.

Cuando se haya formado la apuesta, se da clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmar la adquisición y listo.

Para hacerte con el premio mayor de Gana Diario, se debe de obtener los seis aciertos de la jugada ganadora. Sin embargo, se consigue una recompensa si la apuesta coincide con al menos dos de los números del sorteo.

El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles, mientas las recompensas de quienes acertaron de tres a cinco números va de los cinco a los 500 soles y si son dos aciertos, se obtiene una jugada gratis.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año tras año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.

Temas Relacionados

Resultados Lotería Gana Diario HoyÚltimas actualizacionesLoterías de PerúGana Diario

Más Noticias

Maricielo Effio explica por qué se grabó llorando en TikTok y responde a críticas sobre su vida en el extranjero

La actriz peruana explicó en redes sociales los motivos detrás de su video llorando y pidió respeto por su privacidad.

Maricielo Effio explica por qué

La gasolina más barata y más cara de Lima este 6 de marzo de 2026

El valor de los carburantes está muy alto debido a la crisis energética que enfrenta el Perú

La gasolina más barata y

Camila Domínguez impacta al agradecer a Pamela Franco en redes y dedicar emotivo mensaje a su hermana menor: "Eres increíble"

La hija mayor de Christian Domínguez sorprendió con unas tiernas palabras para su hermanita y elogios a la cantante, resaltando el cariño y la unión que hay entre ellas

Camila Domínguez impacta al agradecer

Exportaciones del Perú superan los USD 90 mil millones y alcanzan un récord histórico

El crecimiento estuvo impulsado por el desempeño de la minería y la expansión de sectores no tradicionales como la agroindustria y las manufacturas, mientras más regiones del país incrementaron su participación en los envíos al exterior

Exportaciones del Perú superan los

Grupo Gloria anuncia que mantendrá precios durante la crisis energética en Perú

La empresa láctea informó que no aplicará aumentos a distribuidores ni comercios, pese al desabastecimiento de gas natural causado por la deflagración en el ducto de Camisea

Grupo Gloria anuncia que mantendrá
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Energía y Minas

Ministro de Energía y Minas pide a los conductores no usar GLP en sus vehículos GNV: “Arriesgan su vida”

Proclaman a Gunther Gonzales como nuevo magistrado del JNE en reemplazo de Willy Ramírez

Jueza falla a favor de Vladimiro Montesinos y ordena recalcular sus penas: ¿El ‘Doc’ sale de prisión?

Vladimiro Montesinos reaparece en juicio del caso Sobres bomba y se acoge a dos ‘leyes procrimen’ del Congreso

Elecciones 2026: Simulación proyecta a Fuerza Popular y Renovación Popular liderando la Cámara de Diputados

ENTRETENIMIENTO

Maricielo Effio explica por qué

Maricielo Effio explica por qué se grabó llorando en TikTok y responde a críticas sobre su vida en el extranjero

Camila Domínguez impacta al agradecer a Pamela Franco en redes y dedicar emotivo mensaje a su hermana menor: "Eres increíble"

Rodrigo González y Gigi Mitre califican a Marisel Linares como "una máquina de malas decisiones" por el caso del falso sello notarial

Carlos Alcántara se separó de su esposa Jossie Lindley tras 15 años de matrimonio, según Andrea Arana

Ernesto Pimentel vuelve a la conducción con ‘Sábado Súper Star’: fecha, hora y detalles del estreno

DEPORTES

Ángel Comizzo se despidió de

Ángel Comizzo se despidió de Atlético Grau al borde de las lágrimas tras ganar a FC Cajamarca: “Esperemos que no sea un hasta siempre”

Nicole Pérez explicó por qué decidió jugar por Atenea, pese a oferta de Alianza Lima: “Después podré pensar en lo económico”

Christofer Gonzáles ofrece su salario para instalar iluminación en el Alberto Gallardo y jugar la Copa Libertadores: “A ojo cerrado”

Directivo de Cienciano confesó que quiso fichar a Carlos Zambrano y Miguel Trauco, pero DT se opuso: “Van a trastornar al grupo”

Se reveló el interés de Universitario por Adrián Ugarriza: “La ‘U’ lo está intentando traer”