Perú

Petroperú destituye a Elba Rojas de la presidencia y cambia por completo su Directorio en medio de crisis energética nacional

Purga en la cúpula de Petroperú: remueven a la presidenta y a tres miembros del Directorio. El exMEF Edgar Zamalloa es el nuevo jefe de la estatal, mientras el petróleo Brent supera los 90 dólares por barril

La Junta General de Accionistas
La Junta General de Accionistas de Petroperú remueve a todo el Directorio de Elba Rojas y nombra a Edgar Zamalloa Gallegos como presidente.

La Junta General de Accionistas de Petroperú S.A. resolvió el 6 de marzo de 2026 remover a la totalidad de los miembros de su Directorio, incluida su presidenta, y designar a Edgar Leonidas Zamalloa Gallegos como nuevo presidente del Directorio a partir del 7 de marzo, según informó la empresa a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

De acuerdo con la notificación, la junta aceptó la renuncia de Raúl Jaime Anccasi como miembro del Directorio, quien dejó el cargo el 6 de marzo. El mismo día, se formalizó la remoción de Edilfredo Elías More Bayona, quien se desempeñaba como vicepresidente del Directorio, y de Elba Rosa Rojas Alvarez de Mares, que ocupaba la presidencia.

Junto a ellos, Jesús Valentín Ramírez Gutiérrez fue removido del Directorio, según la información oficial. Los últimos días en funciones de todos los directivos mencionados correspondieron al 6 de marzo de 2026. La Junta General de Accionistas de Petroperú está conformada por el MEF al 60% y el MINEM al 40%.

Entre gallos y medianoche, al
Entre gallos y medianoche, al igual que el Decreto Supremo 010-2025 del MEF, se confirmó la salida de Elba Rojas de la presidencia de Petroperú.

Crisis en la cúpula de Petroperú: remueven a la presidenta y a tres miembros del Directorio

A partir del 7 de marzo, la Junta General acordó designar a Edgar Leonidas Zamalloa Gallegos como presidente del Directorio de Petroperú . Además, se incorporaron como directores Julio César de la Rocha Corzo y Miguel Alberto Flores Bahamonde, ambos con la categoría de independientes, así como Carlos Adrián Linares Peñaloza y Carlos Augusto Villalobos Dulanto como directores no independientes.

El directorio de Petroperú había removido también a Rita López de la gerencia general el 19 de febrero de 2026, tras solo un mes en el cargo, luego de confirmarse que la estatal no podría ejecutar los despidos masivos contemplados en el Decreto de Urgencia N.° 010-2025. Dicho derrotero, impulsado por la entonces ministra de Economía, Denisse Miralles, incluso contemplaba la cárcel para los directores renuentes.

Estos reveses para la reestructuración de Petroperú le han valido cuestionamientos a la hoy presidenta del Consejo de Ministros. Tampoco cumplió con reunirse en la fecha original con los tenedores de deuda de la compañía, quienes rechazan una venta de la refinería de Talara sin que antes se honren sus compromisos. Finalmente, la reunión se concretó el pasado viernes 6, con la mediación de ProInversión, de donde proviene Miralles.

La falta de diálogo del
La falta de diálogo del Gobierno con acreedores internacionales y la incertidumbre sobre la estabilidad de Petroperú afectan la liquidez y el abastecimiento de combustibles en Perú.

Edgar Leonidas Zamalloa Gallegos es el nuevo presidente de Petroperú

En tanto, el Frente Sindical de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) responsabilizó esta semana al Gobierno por la escasez de combustibles, y advirtió que la crisis energética nacional se ha agravado por decisiones políticas como el decreto antes mencionado, el cual exigen sea derogado.

De acuerdo con un comunicado difundido por el sindicato, el sistema de transporte de gas de Camisea enfrenta una contingencia que, sumada al aumento internacional del precio del petróleo derivado del conflicto en Medio Oriente, ha incrementado la presión sobre el abastecimiento interno de combustibles y el sistema eléctrico.

El documento menciona que la paralización parcial de Camisea llevó a la generación eléctrica del país a depender de combustibles líquidos como el diésel, lo que incrementó la demanda interna durante un período en que los precios internacionales del petróleo Brent bordean los USD 90 por barril, con posibilidad de superar los USD 100 si persiste el escenario internacional adverso.

Refineria de Talara. El precio
Refineria de Talara. El precio internacional del petróleo cercano a USD 90 por barril amenaza con superar los USD 100, afectando los costos energéticos en Perú.

Petroperú cambia de directorio mientras el barril Brent sube a 90 dólares

En su comunicado, el Frente Sindical de Trabajadores Petroleros de Petroperú demanda acciones inmediatas frente a la crisis energética y la escasez de combustibles que atraviesa el país.

Reclama la no otorgación del voto de confianza al Gabinete liderado por Denisse Miralles, así como su remoción del cargo de Presidenta del Consejo de Ministros por su responsabilidad en la crisis y la falta de liderazgo en la política energética.

El sindicato pide también la implementación de un aval estatal condicionado a la eficiencia, la creación de una mesa técnica de alto nivel para asegurar la sostenibilidad de Petroperú, la conformación de un nuevo directorio y gerencia especializados, y la aprobación de un Plan Nacional de Seguridad Energética que priorice el abastecimiento interno y proteja la soberanía energética del país. En tanto, el barril internacional no deja de subir.

