Cáncer infantil: Signos de alarma que pueden indicar enfermedades oncológicas y requieren atención inmediata, según INEN

Cáncer infantil en Perú | Foto: Andina

El cáncer infantil representa un desafío para las familias y el sistema de salud. Según el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), reconocer a tiempo los signos de alarma puede marcar la diferencia en el diagnóstico y el tratamiento.

La doctora Rosdaly Díaz, directora ejecutiva del Departamento de Oncología Pediátrica del INEN, advierte que esta enfermedad no se puede prevenir, pero sí es posible detectarla de manera temprana con controles médicos regulares.

La especialista explica que, tras los primeros años de vida, muchas familias reducen las visitas al pediatra, lo que disminuye las oportunidades de identificar síntomas sospechosos.

Por tal motivo, recomienda que todos los niños y adolescentes acudan al menos una vez al año a una consulta médica, incluso si aparentan estar sanos. Este hábito facilita la detección de problemas antes de que se desarrollen signos evidentes.

A diferencia del cáncer en adultos, en la mayoría de los casos infantiles no existen exámenes preventivos específicos, salvo excepciones como el retinoblastoma. Por este motivo, los controles periódicos y la observación de ciertos síntomas resultan esenciales.

Entre los principales signos de alarma se encuentran la fiebre persistente, el cansancio extremo, la palidez, los sangrados inexplicables, la aparición de moretones, la presencia de bultos en cualquier parte del cuerpo, el dolor óseo nocturno, los vómitos recurrentes y las alteraciones visuales.

¿Origen hereditario?

La doctora Díaz añade que menos del 8 % de los cánceres infantiles tienen un origen hereditario. Sin embargo, en la adolescencia suele producirse un retraso en el diagnóstico, ya que los controles médicos se vuelven menos frecuentes. Por eso, insiste en consultar ante señales que persisten y no se explican fácilmente.

En Perú, las cifras de Globocan 2022 estiman que cada año se registran aproximadamente 1.900 casos nuevos de cáncer infantil, lo que representa cerca del 1.9 % de todos los diagnósticos oncológicos en el país. Esta estadística subraya la importancia de mantener la vigilancia y el acceso a servicios de salud para niños y adolescentes.

¿Qué es el INEN?

Es la institución líder en el control del cáncer en el país. Su misión es proteger, promover y garantizar la atención integral del paciente oncológico, priorizando a las personas de escasos recursos económicos. Su visión es lograr un “Perú libre de cáncer avanzado” mediante la prevención y el acceso universal a tratamientos de calidad.

Funciones Principales

De acuerdo con el Decreto Supremo Nº 001-2007-SA, el INEN tiene las siguientes atribuciones:

Atención Especializada: Brindar servicios de salud oncológicos de alta complejidad, incluyendo diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos para pacientes pediátricos y adultos. Función Normativa: Proponer y establecer normas técnicas y protocolos oncológicos a nivel nacional para estandarizar la atención del cáncer en todo el país. Investigación Científica: Planificar, ejecutar y difundir investigaciones científicas sobre el cáncer para mejorar los métodos de diagnóstico y tratamiento, adaptados a la realidad epidemiológica del Perú. Docencia y Capacitación: Formar especialistas a través del Residentado Médico y programas de capacitación para el personal de salud en todo el territorio nacional. Prevención y Promoción: Desarrollar campañas y estrategias para la detección temprana del cáncer y la promoción de estilos de vida saludables que reduzcan los factores de riesgo. Vigilancia Epidemiológica: Conducir el Registro Nacional de Cáncer, una base de datos fundamental para conocer la incidencia y mortalidad de la enfermedad en el país y tomar decisiones de política pública. Descentralización: Supervisar técnica y administrativamente a los Institutos Regionales de Enfermedades Neoplásicas (IRENES) y coordinar la Red Oncológica Nacional.

Estructura y Servicios

El INEN no solo opera como un hospital, sino como un centro de inteligencia sanitaria. Cuenta con departamentos especializados en:

Cirugía, Oncología Médica y Radioterapia.

Medicina Preventiva y Chequeos Preventivos.

Banco de Sangre y Banco de Tejidos Tumorales.