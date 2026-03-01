Perú

Melissa Klug nada con tiburones en las Maldivas y causa sensación en sus redes sociales: “Sin miedo”

La empresaria peruana compartió imágenes sorprendentes de su aventura acuática, mostrando una faceta valiente tras superar momentos difíciles y recibiendo cariño de sus seguidores

La empresaria dejó a todos boquiabiertos al demostrar que enfrentarse a sus miedos la ayudó a superar etapas difíciles, inspirando mensajes positivos y reacciones entusiastas entre sus seguidores (Instagram /melissaklugoficial) (Instagram /melissaklugoficial)

Melissa Klug sorprendió a sus seguidores al compartir impactantes imágenes de su experiencia nadando con tiburones en las Islas Maldivas, parte de un viaje en el que también visitó el Vaticano para rendir homenaje a símbolos religiosos peruanos. La empresaria aprovechó su recorrido por Europa y Asia para reflexionar sobre su vida tras una etapa de crisis familiar y sentimental.

Y es que durante las últimas semanas, Melissa Klug ha documentado en sus redes sociales un periplo que la ha llevado desde los jardines vaticanos en Roma hasta las aguas cristalinas del océano Índico. Entre encuentros con la fe y desafíos personales, la empresaria ha mostrado una faceta introspectiva, marcada por la búsqueda de paz interior y momentos de reconciliación consigo misma.

El itinerario, que incluyó la contemplación de la estatua de Santa Rosa de Lima y la realización de actividades extremas en las Islas Maldivas, refleja un proceso de sanación luego de episodios familiares complejos.

La visita al Vaticano permitió a Klug reconectarse con símbolos profundos de la espiritualidad nacional peruana. En tanto, su inmersión junto a tiburones en el archipiélago asiático fue interpretada como un acto de valentía y superación. Las imágenes y reflexiones publicadas han resonado ampliamente entre sus seguidores y han recibido mensajes de apoyo de figuras cercanas como su pareja, el futbolista Jesús Barco.

Melissa Klug y la tradición católica peruana en suelo europeo

En Roma, Melissa Klug visitó
En Roma, Melissa Klug visitó los jardines del Vaticano y se fotografió junto a la escultura de Santa Rosa de Lima, en un gesto de profunda carga espiritual. (Instagram /melissaklugoficial)

Durante su estancia en Roma, Melissa Klug realizó una visita especial a los jardines del Vaticano, donde se erige la escultura de Santa Rosa de Lima y un mosaico que reúne diversas advocaciones marianas veneradas en el Perú.

Según imágenes difundidas en redes sociales, la empresaria posó junto a la figura de travertino blanco, inaugurada el 31 de enero de 2026 por el papa León XIV en presencia de autoridades eclesiásticas peruanas e internacionales. La obra, realizada por el escultor Edwin Morales, representa a la primera santa canonizada de América y patrona del país andino.

En la ceremonia también fue bendecido un mosaico que integra la ruta mariana dentro del Vaticano, incluyendo representaciones de la Virgen de Chapi, la Virgen de la Candelaria y la Virgen Inmaculada, todas profundamente arraigadas en el sentir religioso peruano. Para Klug, esta visita tuvo una carga emocional única.

“Mi segunda vez en la Ciudad del Vaticano no fue casualidad… fue confirmación. Volví con otra mirada, con más historia en el corazón, con más batallas superadas y más gratitud en el alma”, escribió la empresaria en una de sus publicaciones.

En otro mensaje, remarcó la importancia de la gratitud y la fe en su proceso personal: “Esta vez no solo pedí… agradecí. Hay lugares que no se visitan dos veces por coincidencia, sino porque marcan tu vida. Y el Vaticano volvió a abrazar mi fe, mi fuerza y mi paz interior”.

Desafíos acuáticos de la ‘Blanca de Chucuito’

En las aguas del océano
En las aguas del océano Índico, Klug nadó con tiburones y describió la experiencia como sanadora, intensa y transformadora tras meses complejos (Instagram /melissaklugoficial)

La travesía de Melissa Klug adquirió un matiz distinto en el archipiélago de las Maldivas, donde compartió un video nadando entre tiburones, una de las actividades más emblemáticas de la zona. La experiencia, registrada en sus redes sociales, fue definida por la empresaria como un momento de transformación: “Nadando con tiburones, sin miedo y con el corazón lleno de adrenalina... la vida se vive así, intensamente! Una experiencia maravillosa. Maldivas, me curaste y me sanaste!!! Eres simplemente increíble. No solo fue un viaje... fue mi medicina”.

La publicación generó adhesión entre sus seguidores, incluido su pareja Jesús Barco, quien comentó: “Te amo mi amor disfrútalo al máximo”. Klug respondió reafirmando el vínculo entre ambos: “Gracias mi amor te amo, ya nos vemos pronto para estar juntitos”. El intercambio de mensajes se produjo días después de una etapa de crisis sentimental que la empresaria abordó públicamente.

En el Día de San Valentín, Klug dedicó palabras a Barco en sus redes: “Feliz día del amor al hombre que me sostiene cuando flaqueo y me hace reír cuando más lo necesito... Contigo aprendí que el amor no es perfecto, pero sí verdadero. Te amo más de lo que las palabras puedan explicar. Un 14 más juntos”.

