Melissa Klug viajó al Vaticano y visitó la recién inaugurada estatua de Santa Rosa Lima

La ‘Blanca de Chucuito’ se mostró emocionada con su nuevo viaje a Roma, en donde no dudó en visitar a la santa peruana

Melissa Klug posa junto a
Melissa Klug posa junto a la estatua de Santa Rosa de Lima en el Vaticano y se muestra un mosaico de Advocaciones Marianas. (Melissa Klug)

Melissa Klug realizó una visita especial al Vaticano durante su más reciente estadía en Roma y compartió la experiencia con sus seguidores en redes sociales. La empresaria peruana acudió a los jardines de la Santa Sede para conocer la estatua de Santa Rosa de Lima y el mosaico mariano, dos símbolos que celebran la fe y la herencia peruana en el corazón del catolicismo.

En su cuenta de Instagram, Klug publicó imágenes junto a la escultura de la primera santa canonizada de América y frente al mosaico que reúne siete de las principales advocaciones de la Virgen María veneradas en el Perú.

Para la empresaria, este viaje representó mucho más que turismo religioso. En su mensaje, destacó: “Mi segunda vez en el Ciudad del Vaticano no fue casualidad… fue confirmación. Volví con otra mirada, con más historia en el corazón, con más batallas superadas y más gratitud en el alma”.

La figura pública Melissa Klug
La figura pública Melissa Klug compartió un momento de fe en el Vaticano, posando junto a la recién inaugurada estatua de Santa Rosa de Lima. (Melissa Klug)

La madre de Samahara Lobatón profundizó sobre el significado personal de este recorrido. “Esta vez no solo pedí… agradecí. Hay lugares que no se visitan dos veces por coincidencia, sino porque marcan tu vida. Y el Vaticano volvió a abrazar mi fe, mi fuerza y mi paz interior”, escribió junto a las fotografías de su recorrido.

Las imágenes difundidas por Klug muestran su paso junto a la estatua de Santa Rosa de Lima, instalada recientemente en los jardines vaticanos. La empresaria también posó frente al mosaico mariano, obra que recoge advocaciones como la Virgen de Chapi, la Virgen de la Candelaria y la Virgen Inmaculada. La presencia de estos símbolos en el Vaticano ha generado orgullo y emoción entre los peruanos, tanto residentes en el país como en el extranjero.

El viaje de Melissa Klug a la capital italiana incluyó un recorrido por espacios emblemáticos de la fe católica y la cultura universal. La empresaria resaltó la importancia de la gratitud, la espiritualidad y el reencuentro personal, valores que atribuyó a su visita. La publicación recibió reacciones de apoyo y mensajes de peruanos que valoran la representación de sus tradiciones en la Santa Sede.

La empresaria Melissa Klug posa
La empresaria Melissa Klug posa junto a un imponente mosaico mariano en el Vaticano, tras su visita a la recién inaugurada estatua de Santa Rosa de Lima. (Melissa Klug)

En los jardines del Vaticano, la estatua de Santa Rosa de Lima y el mosaico mariano se han convertido en puntos de referencia para los fieles y turistas latinoamericanos. Las fotografías de Klug frente a estas piezas reflejan la conexión de la comunidad peruana con su historia religiosa y la emoción de encontrar estos emblemas nacionales en el corazón de la Iglesia católica.

Santa Rosa de Lima ya tiene su lugar en los jardines del Vaticano

El Papa León XIV presidió el 31 de enero de 2026 la inauguración de la estatua de Santa Rosa de Lima en los jardines del Vaticano. El evento reunió a obispos peruanos y autoridades eclesiásticas de diversos países.

La imagen, elaborada en travertino blanco por el escultor Edwin Morales, representa a la primera santa canonizada de América y patrona del Perú.

Desde los jardines del Vaticano, el Papa León XIV preside una solemne ceremonia para inaugurar y bendecir una estatua de Santa Rosa de Lima, la primera santa canonizada de América. El evento también incluyó la bendición de un mosaico con las principales advocaciones marianas del Perú.

Durante la ceremonia, también se bendijo un mosaico mariano que resalta siete de las principales advocaciones de la Virgen María en el país, entre ellas la Virgen de Chapi, la Virgen de la Candelaria y la Virgen Inmaculada.

El mosaico forma parte del Camino Mariano del Vaticano, un paseo entre jardines que reúne imágenes marianas de diversos países. La inclusión de la estatua y el mosaico constituye un reconocimiento histórico y espiritual para la comunidad católica peruana.

