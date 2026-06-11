Madre de aparece muerta tras salir a cenar en La Victoria: Familia señala a un amigo como el principal sospechoso

El cuerpo de Jaqueline Patricia Atocha, madre de tres hijos, fue encontrado sin vida en la vía pública pocas horas después de haber salido de su hogar para reunirse con un amigo. La mujer de 44 años había avisado a sus hijos que saldría a cenar y planeaba regresar más tarde aquella noche.

Según la información de ATV Noticias, la última comunicación que mantuvo con su familia fue a través de un mensaje de WhatsApp, donde confirmó a su hijo menor que regresaría después de su cita.

Declararon que la madre había conocido a Edwin Ángel Durán Valenzuela, el principal sospechoso de la investigación, poco tiempo antes del encuentro fatal. Según el relato de uno de los hijos, el contacto inicial se produjo mientras la madre realizaba compras en la zona de Gamarra.

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En los días posteriores, ambos mantuvieron comunicación, en la que predominaban los mensajes de audio enviados por el sospechoso. El último registro de esta conversación señala que el hombre llegó en un vehículo a las inmediaciones del domicilio de Atocha Cruz, específicamente en un grifo ubicado frente a la casa.

Investigan el fallecimiento de Jaqueline Atocha Cruz, su familia señala a un conocido| ATV Noticias

Detalles del hallazgo

La familia supo del fallecimiento de Jaqueline Atocha Cruz cuando personal del Ministerio de la Mujer se acercó para solicitar el reconocimiento del cuerpo.

Vecinos del área informaron a la familia que el cuerpo de la mujer había sido abandonado en la vía pública. Fueron los propietarios quienes, al notar la situación, cubrieron el cuerpo y delimitaron el sitio hasta que la policía llegó horas después para proceder con el levantamiento. Los familiares expresaron su indignación por la tardanza de las autoridades y la manera en la que fue tratada la escena.

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La necropsia practicada por las autoridades determinó que la causa de la muerte fue estrangulamiento. Esta información, confirmada a la familia por el personal forense, llevó a los hijos a señalar de manera directa la posibilidad de un homicidio. Según el testimonio de los parientes, la última persona que estuvo con Atocha Cruz fue Edwin Ángel Durán Valenzuela, de 41 años. Una amiga de la víctima indicó que la vio en un taxi en la avenida Manco Cápac cerca de la una de la madrugada, en circunstancias que calificó como inusuales.

Actualmente, las autoridades policiales mantienen a Durán Valenzuela como principal sospechoso y continúan las investigaciones para esclarecer los hechos. La familia de Jaqueline Atocha Cruz reclama justicia y exige que se determine la responsabilidad del caso, mientras el entorno cercano acompaña el duelo y el proceso judicial.

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Tras la desaparición de una madre de tres hijos, autoridades y familiares se concentran en esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en torno al principal sospechoso| ATV Noticias

Canales de ayuda

La Policía Nacional del Perú (PNP) dispone de líneas telefónicas y comisarías especializadas para atender denuncias de violencia contra la mujer y personas vulnerables. Quienes requieran ayuda pueden comunicarse de manera confidencial al número 105 o acudir a la comisaría más cercana, donde personal capacitado brinda orientación y recibe denuncias las 24 horas.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ofrece atención integral, legal y psicológica para víctimas de violencia de género. El servicio de la Línea 100 está disponible todo el día y permite recibir asesoría inmediata, así como derivación a servicios de protección y acompañamiento en situaciones de emergencia.

Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) funcionan en distintas regiones del país y proporcionan atención gratuita y especializada a víctimas de violencia familiar y sexual. En estos centros, profesionales en psicología, derecho y trabajo social atienden consultas, gestionan medidas de protección y ofrecen un espacio seguro para mujeres y sus familias.