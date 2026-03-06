Qué se celebra el 6 de marzo en el Perú: ecos de transformación, memoria y avances fundamentales

Esta fecha une tecnología, literatura, música y resistencia cívica en una sola línea del tiempo que atraviesa más de un siglo de historia peruana. (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 6 de marzo reúne hitos tecnológicos, nacimientos y despedidas que marcaron la historia peruana. En 1857 se instaló el primer cable telegráfico entre Lima y Callao, inicio de las telecomunicaciones nacionales.

Ese día nacieron o partieron figuras clave como el pintor Víctor Humareda, el cantante criollo Néstor Chocobar, el escritor Enrique López Albújar, la dirigente vecinal Pascuala Rosado y la historiadora María Rostworowski.

Cada uno dejó huella en el arte, la música, la literatura, la lucha social y la investigación histórica. Además, se conmemora la creación de la Aviación Policial, institución fundamental en operaciones aéreas y apoyo humanitario.

6 de marzo de 1857 — Primer cableado telegráfico fue instalado y unió Lima con Callao

La instalación del cable entre Lima y Callao abrió una nueva era de comunicación y acercó al Perú al pulso moderno del mundo. (BNP)

El 6 de marzo de 1857 se instaló el primer cableado telegráfico en el Perú, un avance que conectó Lima con el Callao y abrió la etapa de las telecomunicaciones modernas en el país.

La obra fue promovida por el gobierno del general Ramón Castilla, que respaldó económicamente a la empresa responsable para garantizar su funcionamiento inicial. La red se amplió luego hacia Cerro de Pasco.

Tras concluir el contrato en 1867, el servicio pasó a manos del Estado mediante la Compañía Nacional Telegráfica. En la década de 1870 se incorporaron cables submarinos, integrando al Perú a la red internacional.

6 de marzo de 1920 — nace Víctor Humareda, pintor expresionista que transformó la marginalidad en poesía visual

Víctor Humareda llegó al mundo para convertir la soledad y el silencio en una obra expresionista de fuerte identidad peruana. (Andina)

Víctor Humareda Gallegos nació el 6 de marzo de 1920 en Lampa, Puno, y se convirtió en un pintor expresionista peruano cuya obra respiró melancolía, silencio y la intensidad de una vida marcada por la soledad y la profundidad emocional.

Desde joven anheló la pintura, marchó a Lima para estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes y, con esfuerzos, combinó trabajo y aprendizaje. Su estilo único reflejó escenas urbanas y personajes marginados con fuerza expresiva y color.

Viajó a Buenos Aires para ampliar su formación, expuso en numerosas muestras individuales y colectivas, y vivió gran parte de su vida en hostales de La Victoria. Siguió creando incluso tras perder la voz por una enfermedad y falleció en Lima el 21 de noviembre de 1986, dejando una obra vasta que sigue inspirando.

6 de marzo de 1945 — muere Néstor Chocobar, el ‘Bardo Criollo’ que partió joven y dejó huella en el Rímac y el Perú

Con apenas 23 años, Néstor Chocobar dejó un legado sentimental que sobrevivió a la ausencia de grabaciones. (Lima, La Única)

Néstor Chocobar, cuyo nombre real era Héctor Chocobar Sepúlveda, fue una de las voces más recordadas de la época dorada del criollismo peruano.

Nacido en el distrito del Rímac, se ganó el apelativo de “Bardo Criollo” y “Galán más criollo” por su estilo apasionado y presencia en los escenarios radiales de la década de 1940, especialmente en Radio Central.

Su interpretación del vals “Mi cariño le di” lo convirtió en figura popular. Antes de dedicarse a la música trabajó como cobrador de ómnibus. Murió el 6 de marzo de 1945, con apenas 23 años, sin grabaciones formales, aunque su memoria perdura en canciones y versos.

6 de marzo de 1966 — muere Enrique López Albújar, escritor y pionero del indigenismo que transformó la narrativa peruana

Con la muerte de López Albújar se cerró la vida de un pionero del indigenismo que retrató el mundo andino con mirada jurídica y literaria. (BNP)

Enrique López Albújar nació el 23 de noviembre de 1872 en Chiclayo y fue un novelista, cuentista, poeta y jurista peruano que dejó una marca profunda en la literatura nacional como precursor del indigenismo del siglo XX.

Su formación en derecho y su experiencia como juez lo acercaron a las realidades andinas, y esa vivencia alimentó sus relatos, que describen con sensibilidad la vida de los indígenas como seres humanos con creencias, conflictos y dignidad. Obras como Cuentos andinos y Matalaché lo consolidaron entre los narradores más influyentes de su tiempo.

Además de su producción literaria, ejerció el periodismo y la magistratura, forjando una carrera rica en pensamiento y arte hasta su muerte en Lima, el 6 de marzo de 1966.

6 de marzo de 1996 — Pascuala Rosado, líder social peruana asesinada por Sendero Luminoso

La dirigente de Huaycán Pascuala Rosado fue asesinada por Sendero Luminoso tras años de liderazgo vecinal y defensa de la paz. (Santi Chuco)

Pascuala Rosado Cornejo (15 de abril de 1954) fue una destacada activista y dirigente vecinal peruana originaria de Arequipa que dedicó su vida a mejorar las condiciones de la comunidad de Huaycán, en Lima.

Elegida Secretaria General de Huaycán en 1991, impulsó proyectos de infraestructura, educación y servicios básicos, y promovió la autogestión comunitaria mientras denunciaba la violencia terrorista de Sendero Luminoso.

Tras enfrentar amenazas que la llevaron al exilio en 1993, regresó en 1995 para seguir su labor. El 6 de marzo de 1996 fue asesinada por un comando subversivo mientras continuaba su lucha por la paz y el bienestar de su pueblo.

6 de marzo de 2016 — fallece María Rostworowski, historiadora peruana que iluminó el pasado andino

Con la partida de María Rostworowski se despidió una historiadora esencial para comprender el Tahuantinsuyo y las sociedades andinas. (Andina)

María Rostworowski Tovar (8 de agosto de 1915–6 de marzo de 2016) fue una historiadora e investigadora peruana de origen polaco, reconocida por sus estudios profundos sobre las culturas prehispánicas del Perú y el Imperio Inca.

Educada en Europa y luego en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como alumna libre, combinó rigor académico con curiosidad insaciable. Fue fundadora e investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, donde publicó obras clave como Historia del Tahuantinsuyo, considerada referencia en estudios andinos.

Su trabajo exploró también el papel de la mujer y diversas sociedades indígenas, dejando un legado académico que sigue siendo esencial en la comprensión de la historia peruana.

6 de marzo — Día de la Aviación Policial Peruana

La efeméride recuerda la creación de la unidad aérea policial que reforzó la lucha contra el crimen y el terrorismo. (Andina)

El Día de la Aviación Policial Peruana se conmemora cada 6 de marzo en recuerdo de la creación, en 1984, de la entonces Unidad de Transportes Operativos Especiales de la Guardia Civil, origen de la actual Dirección de Aviación Policial.

La institución asumió el planeamiento y control de las operaciones aéreas de la Policía Nacional del Perú, con tareas en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, además de rescates y apoyo humanitario.

Impulsada por el teniente general Juan Balaguer Morales, inició funciones con veinte pilotos y hoy opera helicópteros y aviones en todo el país.