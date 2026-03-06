Marina Mora lanza su perfume exclusivo y defiende su precio: “La calidad lo vale”

Marina Mora en el rubro de la perfumería.

Marina Mora, empresaria y ex Miss Perú, incursionó en el mundo de la perfumería lanzando “Bellísima by Marina Mora”, una fragancia creada junto a Zermat Perú que busca captar la esencia de la mujer sofisticada, auténtica y moderna. La exreina de belleza explicó que este proyecto simboliza años de aprendizaje y crecimiento personal.

Durante la conversación con Infobae Perú, la empresaria abordó la importancia de la autenticidad y la valoración personal. Además, aseguró que la fragancia es una celebración de la mujer que se reconoce, se respeta y se apoya a sí misma. Para ella, el proceso de creación del perfume fue un desafío que implicó responsabilidad y compromiso, pero también la satisfacción de haber logrado un producto que responde a altos estándares de calidad y diseño.

“Me pareció un reto bastante fuerte, porque ya ustedes me ven entre los concursos, la escuela, la maternidad. Fue una decisión difícil porque es entrar a otro mundo, crecer en mis responsabilidades, porque finalmente lo que quería era que el resultado sea excelente, de calidad. Y cuando ellos me lo propusieron, dije sí, porque conozco el trabajo que hace Adelfo (Enríquez, perfumista) y hace la marca”, indicó Marina Mora.

Para ver su anhelo hecho realidad, pasó mucho tiempo. Sin embargo, resaltó que valió la pena y está satisfecha con los resultados. “La calidad está garantizada, hemos tardado casi un año en obtener la esencia. Es una esencia de aroma floral, frutal, con un fondo de almizcle muy rico, que lo puedes usar en el día a día, todos los días, muy elegante. Y bueno, estoy satisfecha no solamente con el aroma, sino con la presentación, que es linda, que es delicada, que es fina. Me gusta que sean respetados los colores también. Me encanta el rojo, me encanta el dorado, evidentemente el blanco. Entonces, el resultado es maravilloso”, agregó.

Defiende el precio de su perfume

Uno de los temas que Mora abordó de forma directa fue el precio del perfume, el cual bordea los 200 soles. Reconoció que lanzar una marca exclusiva y de edición limitada requiere una estrategia acorde, por lo que defendió el valor del producto señalando que la calidad y la exclusividad justifican el costo. Considera que lo más relevante es que las consumidoras puedan disfrutar y confiar en la excelencia de la fragancia, independientemente de las opiniones sobre el precio.

“Mira, debería ser un poquito más costoso en cuanto a precio de venta al público, pero para introducir al mercado una marca de edición limitada, muy exclusiva, el precio está bastante bueno. La calidad lo vale (¿No dirán que es muy caro?) Y otros que van a decir que está barato. Vamos a ver. [risas] La cosa es que lo compren, caro o barato, pero que lo compren. Y que lo disfruten y que lo usen, sobre todo con la confianza de que están usando algo de calidad", agregó.

Sin miedo a las comparaciones

Mora también se refirió a la competencia en el sector, señalando que el mercado es amplio y hay espacio para diferentes propuestas. No teme a las comparaciones con otras figuras públicas que han incursionado en la perfumería, pues cada persona tiene su público y el suyo está alineado con su filosofía de calidad y autenticidad.

“Yo lancé Bellísima en el 2008 y lancé la escuela en el 2003, 2004. Sé que cuando tú lanzas algo, pueden haber otras personas que lo lancen también y el mercado es grande. No temo a las comparaciones, cada persona tiene su público. Yo estoy muy feliz con el resultado, como te digo, por la calidad del aroma, del perfume, por lo rico que es, por la presentación. Va a ser un perfume que yo estoy segura que el que lo pruebe lo va a querer comprar”, dijo bastante segura.

Este nuevo proyecto no detiende a Marina Mora en sus otras actividades. Ya prepara su siguiente concurso de belleza y la celebración de retos cumplidos. “Ahorita en junio se vienen los concursos internacionales. Cumplimos 10 años haciendo el internacional. Se viene la graduación de mis alumnos de verano. No paramos, la verdad es que no paramos”, sentenció bastante emcionada.

Marina Mora fue Miss Perú Mundo 2001. Participó en el certamen Miss Mundo 2002, quedando como segunda finalista.