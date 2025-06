Marina Mora cuestiona al director del ‘Miss Grand’ tras renuncia de Rachel Gupta y respalda reacción de Luciana Fuster

Marina Mora lamenta polémica en el Miss Gran Internacional. IG

Marina Mora, exMiss Perú y empresaria peruana, se pronunció sobre la polémica que enfrenta el Miss Grand International luego que este 2025, Rachel Gupta, sucesora de Luciana Fuster, renunciara a su corona y denunciara maltrato por parte de la organización.

Cabe recordar que Mr Nawat, presidente del Miss Grand International, salió al frente para defenderse de estas acusaciones e indicó que Rachel Gupta no renunció, fue su equipo quien decidió despedirla debido una conducta inapropiada y falta de profesionalismo.

En una reciente entrevista con Infobae Perú, Marina Mora lamentó lo sucedido e indicó que no era necesario entrar en polémicas para dar por terminado el tema. Para la experimentada organizadora de reinados de belleza, la actitud del presidente de la organización internacional no fue la correcta.

“No me parece positivo el hecho de que tanto una reina como una organización se confronten públicamente, no es algo bonito. Creo que las personas responsables, emocionalmente maduras, deberían hablar primero de forma interna, para poder solucionar sus problemas. Me refiero más por parte de la organización hacia la reina, porque finalmente ella (Rachel Gupta) es una mujer joven”, indicó a Infobae Perú.

“Veo muy feo que la organización ataque a su reina o a su ex reina. Eso a mí personalmente no me parece correcto. Desdice mucho del nivel profesional y de ser humano de un director. Con decir que ya no la tienen creo que es suficiente, no es necesario entrar en polémicas o entrar en detalles, porque al final somos ejemplo, y esto no es nada positivo para el evento”, remarcó.

Rachel Gupta abandona la corona de Miss Grand International ante cámaras, en medio de la polémica que sacude al certamen

En esa línea, destacó la actitud de Luciana Fuster, quien ganó el Miss Grand International 2023 y recientemente salió a hablar con mesura sobre el tema. “Luciana tuvo un buen año y una buena experiencia. Ella no atacó a la exreina y su forma de responder fue positiva. Respaldó su vivencia sin hablar mal de nadie, porque seguramente es la verdad. Me pareció también correcto que le desee lo mejor a la exreina, sin hablar mal de ella. Eso es muy lindo de su parte”, señaló.

Luciana Fuster muestra su respaldo a la organización del Miss Grand y lanza mensaje a reina que renunció, Rachel Gupta.

Marina no ocultó su orgullo al recordar que Luciana fue Miss Teen Model Perú, uno de los certámenes que ella organiza. “Creo que el Miss Grand se hizo famoso en Perú gracias a nuestra querida Luciana Fuster que fue Miss Teen Model Perú. Así (el certamen) comenzó a ser famoso en Perú, pero definitivamente a mí más me gusta la forma de llevarse del Miss Mundo y del Miss Universo”, remarcó a Infobae Perú.

Para la empresaria, ver crecer a las reinas que estuvieron a su lado, es reconfortante, es por ello que al saber que Luciana Fuster conducirá la preliminar del Miss Perú 2025 le llena de alegría. “El lindo verlas triunfar y brillar. Guardo los recuerdos de cuando empezaron con nosotros. Luciana es una de esas reinas que ha sabido crecer y dejar una huella positiva”, afirmó.

Luciana Fuster será parte del Miss Perú. La modelo conducirá la preliminar del certamen de belleza. Video: Miss Perú

Espera que Janet Leyva gane el Miss Perú 2025

Con la mirada puesta en el futuro, la exMiss Perú también manifestó su deseo de ver a su primera reina, Janet Leyva (Miss Teen Model Perú 2011), coronarse como Miss Perú 2025 y representar al país en el Miss Universo. “Es mi favorita porque considero que está preparada. Además porque la quiero mucho”, señaló Mora, esperando que su reina siga los pasos de Luciana y destaque también a nivel internacional.

“Imagínate, la conozco desde hace 15 años. Yo le deseo lo mejor del mundo. Sé que sería una gran reina para nuestro país. Es una linda chica y una mujer hecha y derecha, tiene experiencia y una belleza súper especial. Sé que ya es una mujer, pero algo que me encanta de Janet es que ha mantenido su esencia, es una mujer dulce que cuando sonríe ilumina todo, así que mi consejo sería que no quiera ser alguien más o verse como una mujer fatal o sexy. Ella cuando sonríe ya ganó todo”, sentenció.

Marina Mora muestra su apoyo a Janet Leyva. IG

Marina Mora y sus reinas llegaron a Ucayali

Este 14 de junio, Ucayali dejará de ser solo un paraíso natural para convertirse en el epicentro de la moda y la belleza internacional con la gala final del Miss Teen Model Internacional y el Miss Top Model Internacional 2025.

En la entrevista, con gran entusiasmo, Marina Mora también se refirió la gala final de sus certámenes, la cuales se llevarán a cabo en el Boulevard de Yarinacocha, ubicado en el distrito del mismo nombre en Pucallpa, Ucayali.

Junto a sus reinas del 2024, la mexicana Kimberly Castillo (Miss Teen Model Internacional) y la española Andreina Brito (Miss Top Model Internacional), Marina Mora señaló que su objetivo al celebrar el evento de belleza en la Selva es que el público internacional conozco más de nuestro Perú.

Marina Mora llegó a Ucayali con sus reinas. IG

El certamen reúne a 26 candidatas de entre 15 y 26 años provenientes de 13 países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Filipinas, Sudáfrica y Cuba, entre otros. La transmisión se realizará en vivo a través del canal oficial de YouTube “Marina Mora TV” y de las plataformas digitales de los concursos.

“Lo que queremos es que internacionalmente se conozca un nuevo destino turístico. Es por ello que las reinas actuales, quienes ganaron el año pasado en Arequipa, ahora son las anfitrionas en Ucayali”, contó Marina Mora, quien resaltó el impacto positivo del certamen, no solo en el desarrollo del talento juvenil, sino también en la promoción de la cultura y la naturaleza de la región amazónica.