La histórica iglesia La Ermita de Barranco será restaurada tras casi 50 años de cierre con un proyecto turístico de S/10,7 millones

La intervención tendrá un plazo de ejecución de 480 días y pretende integrar nuevamente el histórico templo al circuito cultural y turístico del distrito

La restauración de la Iglesia La Ermita de Barranco vuelve al centro de la agenda pública tras varios años de espera. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) anunció la apertura de la convocatoria para ejecutar las obras que buscan recuperar este edificio histórico ubicado en uno de los distritos más visitados de Lima.

El proyecto, impulsado por la Unidad Ejecutora de Inversión en Comercio Exterior y Turismo (UICET), contempla una intervención integral en el inmueble religioso, cerrado desde la década de 1970. La inversión prevista supera los diez millones de soles y forma parte de un plan orientado a reforzar el circuito turístico del distrito.

La iniciativa también apunta a mejorar los servicios turísticos en la zona y fortalecer el recorrido cultural que cada año recibe a miles de visitantes. Según datos oficiales, el proyecto se integra en una estrategia que busca dinamizar la actividad económica vinculada al turismo en la capital peruana.

Convocatoria para restaurar la iglesia histórica

El presupuesto asignado supera los S/10,7 millones.

La Unidad Ejecutora de Inversión en Comercio Exterior y Turismo, entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, informó sobre el inicio de la convocatoria para ejecutar la restauración de la Iglesia La Ermita de Barranco.

De acuerdo con la información difundida por el Mincetur, la intervención forma parte del proyecto denominado “Mejoramiento e Instalación de los Servicios Turísticos Públicos de la Ruta Turística Descubriendo Barranco”. Este plan se encuentra registrado con el Código Único de Inversión (CUI) 2167295.

El presupuesto asignado asciende a S/ 10,738,913.93. El proceso de convocatoria establece que el registro de participantes permanecerá abierto hasta el 5 de abril. Los detalles sobre requisitos y procedimientos se encuentran disponibles en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), plataforma oficial para procesos de contratación pública en el Perú.

La intervención pretende recuperar la estructura del edificio religioso y facilitar su integración al circuito turístico del distrito.

Plazo de ejecución y objetivos del proyecto

La restauración contempla un plazo de ejecución de 480 días calendario. Durante ese periodo se desarrollará una intervención integral orientada a recuperar el valor histórico y arquitectónico del inmueble.

El proyecto busca mejorar la experiencia de los visitantes que recorren la denominada Ruta Turística Descubriendo Barranco. De acuerdo con cifras oficiales citadas por el Mincetur, esta ruta recibe cada año a 332,839 turistas nacionales y extranjeros.

En el anuncio oficial se indica que la intervención permitirá “poner en valor este bien histórico” y reforzar la oferta cultural del distrito. La recuperación de la iglesia se plantea como un componente clave dentro del circuito turístico local.

Las autoridades del sector turismo sostienen que el proyecto también permitirá fortalecer el patrimonio cultural de Barranco, distrito conocido por su actividad artística y por sus espacios históricos.

Impacto previsto en el turismo y la economía local

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo señala que el proyecto se integra en las estrategias del sector para dinamizar la actividad turística en Lima.

Según la información difundida por la entidad, la mejora de infraestructuras públicas vinculadas al turismo busca aumentar la llegada de visitantes y fortalecer la actividad comercial en la zona. Desde el sector se señala que la iniciativa busca “incrementar la atracción de visitantes”.

El plan también contempla efectos en el ámbito laboral durante la ejecución de las obras. El Mincetur sostiene que el proyecto contribuirá con “la generación de empleos durante la ejecución de la obra”.

Barranco figura entre los distritos con mayor movimiento turístico en la capital peruana. Restaurantes, galerías, espacios culturales y recorridos históricos forman parte del atractivo del lugar, donde la Iglesia La Ermita mantiene un valor simbólico dentro del paisaje urbano.

Historia de la Iglesia La Ermita de Barranco

La Iglesia La Ermita posee una historia que se remonta a mediados del siglo XVIII. En sus inicios funcionó como una pequeña capilla que recibía a pescadores y viajeros que transitaban por la zona.

Con el paso del tiempo el lugar adquirió relevancia en el antiguo pueblo de San José de Surco. En 1874 el templo fue elegido como centro y capital de esa localidad.

Durante la Guerra del Pacífico el edificio sufrió destrucción. Tras ese episodio se ejecutó una reconstrucción en 1882. Desde entonces el inmueble pasó por varias modificaciones.

El reconocimiento oficial llegó décadas después. La iglesia obtuvo la declaración de monumento en dos ocasiones: primero en 1955 y luego en 1972 mediante la Resolución Suprema 2972 ED.

A pesar de su valor histórico, el templo permanece cerrado desde 1974. Ese año el terremoto de Lima causó daños estructurales que obligaron a suspender su uso. Desde entonces el inmueble permanece sin actividad religiosa ni turística.

La restauración planteada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo busca recuperar el edificio para integrarlo nuevamente al circuito cultural de Barranco y a la ruta turística del distrito.

