Perú

La gasolina más barata y más cara de Lima este 6 de marzo

El valor de los carburantes se definen por una serie de variables tanto nacionales como internacionales

Guardar
La plataforma Facilito actualiza los
La plataforma Facilito actualiza los precios de las gasolinas. (Infobae)

Este es el valor de la gasolina y el diésel en Lima, Perú para este viernes. Las tarifas más altas y más bajas, de acuerdo con información de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

El costo de los carburantes se modifica constantemente, por lo que es vital mantenerse actualizado sobre su precio para que no te tome por sorpresa.

Es importante mencionar que los costos dados a conocer por la Facilito son reportados por los propios operadores de los establecimientos a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de la gasolina

El gasohol regular en la ciudad registró un valor máximo de 20,99 soles el galón, mientras que su valor mínimo fue de 15,79 soles el galón.

Por su parte, el gasohol premium se ubicó en 23,99 soles el galón en su costo más alto y llegó a los 17,09 soles el galón en su precio más barato en Lima.

En tanto, el diésel registró en la capital un precio máximo de 20,99 soles el galón, así como un costo mínimo de 15,49 soles el galón.

¿Qué es Facilito?

El precio de la gasolina
El precio de la gasolina en la capital del país cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer el costo de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer la tarifa de las gasolinas, también te dice dónde está la estación de servicio más cercana con el mejor costo.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Los factores que encarecen la gasolina

Distintos factores son los que definen el valor de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también lo hagan y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en el costo de las gasolinas. Perú es grande y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos relacionados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el valor de las gasolinas. Estos márgenes pueden variar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en Perú HoyPrecio del Gasohol en Perú HoyÚltimas actualizacionesPrecio de la Gasolina en PerúPrecio de la Gasolina en Lima

Más Noticias

Café Para Todos: festival se celebra este fin de semana en la Explanada Magdalena de la Costa Verde para los amantes del café de especialidad

La cita será este 7 y 8 de marzo y reunirá a productores, baristas y público en dos jornadas de experiencias sensoriales, innovación y cultura cafetera frente al mar limeño

Café Para Todos: festival se

BCRP ya no tendrá que aumentar tamaño de monedas y poner lema en billetes

El Congreso aprobó una modificación de la Ley que obligaba al Banco Central de Reserva a poner un escudo más grande y hasta el lema ‘Firme y feliz por la unión’. Aún falta segunda votación

Infobae

Aprueban destrabe de la homologación del incentivo CAFAE y aplicación sin intervención del MEF

El Pleno del Congreso aprobó en primera votación la nueva Ley que permitiría aplicar la igualación de montos que se entregan por CAFAE a los trabajadores del régimen 276

Aprueban destrabe de la homologación

Uno de cada cinco conductores jóvenes usa el celular mientras maneja en Lima, según informe del MTC

El 12,1 % de los conductores no respeta la luz roja del semáforo, lo que incrementa la probabilidad de colisiones en intersecciones y representa un factor crítico en la siniestralidad vial

Uno de cada cinco conductores

Vulnerables, porque así lo permitimos

La escalada de tensiones involucra a productores clave, lo que desencadena temores de disrupciones en el suministro y genera reacciones inmediatas en los mercados internacionales, afectando el costo de la energía en distintas regiones

Vulnerables, porque así lo permitimos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí regresa al Congreso

José Jerí regresa al Congreso y se pronuncia por crisis de GNV: “Gobierno debe proponer plan de reactivación energética”

Kira Alcarraz niega agresión a fiscalizador del SAT, pese a denuncia y video: “Jamás lo he golpeado”

César Acuña a Rafael López Aliaga: “Ninguno que ha encabezado las encuestas gana, y eso se va a repetir”

José María Balcázar pide suspender juicio por difamación hasta culminar su mandato: audiencia estaba programada para mañana, viernes 6 de marzo

Ministro de Energía actúa con “cero sensibilidad” y “desatino” ante emergencia en ducto de Camisea, señala Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Melcochita revela mensaje de su

Melcochita revela mensaje de su hija en plena discusión con Monserrat Seminario: “No me quiero ir de Lima”

Tula Rodríguez conmueve al contar que su hija enfrenta tercera operación: “Es una niña valiente”

Melcochita desmiente ser ludópata y exige estados de cuenta a Monserrat Seminario: “Ahí se va a saber la verdad”

Melcochita asegura que denunció a su esposa por el bienestar de sus hijas: “Me aguantaba para que no escuchen pleitos”

Doña Peta sorprende con reacción tras ruptura de Paolo Guerrero y Ana Paula

DEPORTES

Cienciano clasificó a fase de

Cienciano clasificó a fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026: derrotó 5-4 en penales a Melgar en Cusco

Golazo de Alejandro Ramos, incursionando en ataque, para el empate de Melgar ante Cienciano por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Gol de Kevin Becerra para abrir la cuenta en Cienciano vs Melgar por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Equipo peruano de esgrima conquista histórica medalla de bronce en el Panamericano de damas por equipos disputado en Bogotá

Facundo Morando despierta el interés de Fluminense y podría dejar Alianza Lima para dirigir en la Superliga Brasileña