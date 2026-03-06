La Feria Internacional del Libro de Lima confirma al Jockey Plaza como su nueva sede para este año

La feria sumará más de 200 stands y 700 actividades culturales, lo que consolida su posición como el principal evento literario del país - Créditos: Andina.

La Feria Internacional del Libro (FIL) de Lima celebrará su trigésima edición en el Centro de Exposiciones Jockey donde recibirá al público entre el 22 de julio y el 6 de agosto.

Este cambio marca un giro importante, ya que la tradicional cita literaria abandona el parque de los Próceres, en Jesús María, para instalarse nuevamente en un recinto que ya albergó el evento en ocasiones anteriores.

La organización del evento destacó que la mudanza responde a la necesidad de ofrecer una experiencia más amplia, cómoda y accesible para los asistentes. En ese sentido, recalcó, mediante su publicación, que este nuevo lugar permitirá albergar a más visitantes y optimizar la logística, en un contexto donde la demanda por actividades culturales sigue creciendo.

Ecuador será el país invitado en esta oportunidad - Créditos: FIL.

Este año, la FIL tendrá como invitado de honor a Ecuador, país que desplegará una delegación de autores, propuestas editoriales y actividades especiales. Con esta participación, se busca fortalecer los lazos culturales y promover el intercambio literario entre ambos países, enriqueciendo la programación y el diálogo regional.

En esta trigésima edición, la feria contará con más de 200 stands, en los que editoriales y librerías nacionales e internacionales presentarán sus catálogos y novedades. Los visitantes podrán explorar una oferta variada de títulos y participar en la compra de libros para todas las edades y gustos.

Miles de ofertas se encontrarán en los distintos puestos - Créditos: Andina.

El programa cultural incluirá más de 700 actividades, entre presentaciones de autores, conferencias, talleres y espectáculos artísticos. La organización subraya que estas propuestas buscan incentivar la lectura y fortalecer el vínculo entre el público, los escritores y los distintos actores del mundo editorial.

A diferencia del año pasado, la duración del evento será ligeramente menor. La edición anterior se extendió desde el 18 de julio hasta el 6 de agosto, mientras que este año la feria abrirá sus puertas cuatro días después del arranque habitual, ajustando así su calendario.

Historia de la FIL

La Feria Internacional del Libro de Lima celebró su primera edición en 1995 dentro del Museo de la Nación, con cien expositores y una afluencia que superó los cien mil asistentes. Tras sus primeras entregas, el evento se trasladó a la Feria Internacional del Pacífico, conocida como la “Feria del Hogar” en San Miguel, donde permaneció hasta 2005.

Ese año, la organización optó por el Centro de Convenciones del Jockey Plaza, lo que marcó una nueva etapa de crecimiento para la feria. En 2010, la FIL-Lima encontró su sede en el Parque Próceres de la Independencia, espacio que la acogió hasta el 2025

Cada edición destaca a un país invitado de Honor y permite el intercambio literario con delegaciones internacionales. Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Francia y México, entre otros, acercaron al público peruano sus catálogos y voces autorales. En su vigésima cuarta edición, la feria rindió homenaje a Mario Vargas Llosa, premio Nobel peruano.

Escritores como Alfredo Bryce Echenique, Carmen Ollé, Edgardo Rivera Martínez, Antonio Cisneros, Alonso Cueto, Oswaldo Reynoso, Renato Cisneros, Jeremías Gamboa, Carlos Yushimito y Dennis Vega Farfán han participado en distintas ediciones, reflejando la riqueza y diversidad de la literatura nacional.