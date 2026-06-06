Mirella Paz pide justicia por su padre y exige debido proceso: “Casi dos años privado de su libertad”

Mirella Paz pide justicia por su padre y exige debido proceso. IG

Mirella Paz alzó su voz en redes sociales para pedir justicia por su padre, quien se encuentra recluido en un penal de Lima desde agosto de 2024, y exigió que se respete el debido proceso.

En un mensaje público, la cantante aseguró que su familia entregó pruebas y documentos y que, pese al tiempo transcurrido, sigue esperando que se valore la evidencia que —según sostiene— demostraría la inocencia de su progenitor.

“Hoy alzo mi voz por mi padre. Lleva casi dos años privado de su libertad mientras nuestra familia sigue esperando que se valore toda la evidencia que demuestra su inocencia”, escribió. La publicación, además, incluyó un pedido directo a sus seguidores para ayudar a difundir el caso con el fin de que su reclamo sea escuchado.

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El mensaje de Mirella Paz: “No pedimos privilegios, solo justicia”

En su comunicado, Mirella Paz enfocó su demanda en un punto: que el proceso avance con objetividad y que se revise el material presentado por su defensa. Subrayó que su familia no busca un trato preferencial, sino una evaluación imparcial de los hechos.

“Durante este tiempo hemos presentado pruebas, documentos y todo lo que las autoridades nos han solicitado, pero seguimos sin obtener una respuesta justa”, afirmó. Luego añadió: “No pedimos privilegios. No pedimos favores. Solo pedimos justicia, imparcialidad y que se evalúen los hechos y las pruebas con objetividad”.

La cantante describió el periodo como un desgaste para su entorno. “Han sido casi dos años de dolor, incertidumbre y sufrimiento para toda una familia que no deja de luchar por la verdad”, sostuvo.

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Mirella Paz pidió en redes sociales un debido proceso para su padre, recluido en un penal de Lima desde agosto de 2024. IG

El caso: detención en agosto de 2024 y acusación vinculada a extorsión

El contexto del caso se remonta al 22 de agosto de 2024, cuando la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de Lima Norte realizó un operativo contra los presuntos integrantes de la banda criminal conocida como “Las Ratas del Callejón”. En esa intervención fueron detenidos tres sujetos, y uno de ellos fue identificado como José German Paz Pilco (50), padre de Mirella Paz.

Según información policial citada en el material proporcionado, esta red se dedicaría a extorsionar a técnicos de telecomunicaciones que realizaban instalaciones en diversas zonas, exigiendo pagos de S/100 diarios a cambio de brindarles supuesta “seguridad”.

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Una denuncia de una víctima señaló que técnicos que instalaban un servicio de internet habrían sido interrumpidos por un sujeto que les exigió dinero. En ese relato, se indicó que se realizaron pagos por cuatro días mediante una aplicación.

Las autoridades también informaron que al momento de la intervención, la Policía detuvo a Paz Pilco dentro de un auto negro que pertenecería a la artista. Sobre esa línea, el caso quedó bajo investigación para determinar el grado de implicancia del detenido.

Padre de Mirella Paz es acusado de integrar banda criminal| Latina Noticias

Incautaciones y material revisado por la PNP

El operativo incluyó incautaciones que, según reportó la Policía Nacional, consistieron en un arma de fuego, municiones y tres equipos celulares. Además, se indicó que la PNP accedió a videos donde se graba a técnicos realizando sus labores, con menciones a que estaban siendo “resguardados”.

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En ese marco, los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes. El caso, por lo señalado, se enmarca en investigaciones sobre amenazas y cobro de cupos a trabajadores de empresas de instalación de fibra óptica, principalmente en la zona norte de Lima.

La postura de Mirella: “Creemos firmemente en su inocencia”

Frente a ese contexto, Mirella Paz reiteró su convicción personal sobre la inocencia de su padre y aseguró que su familia continuará usando las herramientas legales disponibles para sostener su defensa.

“Creemos firmemente en la inocencia de mi padre y seguiremos agotando todas las vías legales para demostrarla. Ninguna familia debería vivir una situación así”, escribió. Además, pidió a sus seguidores compartir el mensaje: “Hoy les pido que nos ayuden compartiendo este mensaje para que nuestra voz sea escuchada”.

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Su publicación, más que un pronunciamiento aislado, se presentó como un llamado a acelerar la evaluación de pruebas y a obtener una respuesta en el marco de un debido proceso.

Mirella Paz sale en defensa de su padre, tras ser acusado de pertenecer a banda de extorsionadores. Instarandula.

Un momento personal complejo y el antecedente laboral en su carrera

El pronunciamiento de Mirella llega en una etapa de cambios personales y profesionales. A inicios de este año, la cantante anunció que ya no formaba parte de Son Tentación y explicó que su salida se dio luego de permanecer en una situación de espera indefinida tras dar a luz, según su versión.

Ese episodio la enfrentó públicamente con Paula Arias, a quien acusó de no responder cuando intentó reincorporarse. “Necesito trabajar”, afirmó entonces, en declaraciones citadas en el texto proporcionado.

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Ahora, su foco se desplazó hacia el plano familiar y judicial. Con un mensaje de reclamo, Mirella Paz busca visibilizar el caso de su padre y presionar para que —según exige— se valore toda la evidencia presentada. Su pedido, remarcó, no apunta a privilegios: exige un debido proceso y una evaluación objetiva de las pruebas.