Arequipa: grifos reportan incremento en el precio del GLP

l costo del Gas Licuado de Petróleo alcanza los 6,99 soles por galón en varios grifos de la ciudad, lo que impulsa a conductores a llenar sus tanques ante posibles incrementos adicionales. Usuarios piden mayor control de autoridades para evitar nuevos aumentos (Créditos: Buenos días Perú)

El costo del gas licuado de petróleo (GLP) en Arequipa muestra una tendencia ascendente, situación que inquieta a los taxistas y demás conductores que dependen de este recurso para su labor diaria.

Aunque funcionarios afirman que no existe riesgo de escasez en el corto plazo, la subida paulatina de tarifas, especialmente en el distrito de Miraflores, impulsa a numerosos usuarios a acudir a los grifos para recargar sus vehículos como medida preventiva ante posibles incrementos en las próximas jornadas, según reporta un informe de Buenos días Perú de Panamericana TV.

En varias estaciones de la ciudad, el precio por galón ya alcanza los 6.99 soles. Esta cifra ha llevado a que muchos trabajadores del transporte opten por abastecer completamente sus tanques, anticipando eventuales variaciones desfavorables.

Uno de los conductores entrevistas explicó que busca asegurar la continuidad de su actividad diaria y mencionó que la modificación más reciente en los valores representa alrededor de un sol adicional por cada galón. En su caso, el gasto diario en combustible oscila entre 25 y 30 soles, un monto considerable para quienes viven de este oficio.

La expectativa de futuras subidas provoca largas filas y mayor concurrencia en los grifos, impulsada por la necesidad de asegurar el abastecimiento - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

La preocupación se extiende entre quienes ofrecen servicios de traslado, ya que, pese a la ausencia de problemas de suministro, la posibilidad de nuevas subidas genera incertidumbre.

Otro profesional del volante consultado relató que aún no percibe el impacto porque había realizado una recarga previa, pero reconoció la presión emocional que implica esta situación, sobre todo en la temporada escolar, cuando la demanda de movilidad aumenta considerablemente.

La mayoría de quienes asisten a los grifos de Miraflores prefiere este carburante por su menor costo comparativo, aunque admiten que el ajuste ha sido gradual, con diferencias reportadas entre cincuenta céntimos y hasta dos soles, dependiendo del establecimiento. Esta coyuntura ha provocado un aumento en las filas y una mayor concurrencia en las estaciones, impulsada por la necesidad de garantizar el abastecimiento mientras persista la tendencia alcista.

En este escenario, los transportistas demandan vigilancia permanente a las autoridades y la implementación de medidas eficaces para evitar que la escalada tarifaria siga afectando su principal fuente de ingresos.

El precio del gas licuado de petróleo en Arequipa muestra una subida constante, lo que inquieta a taxistas y conductores que dependen de este insumo para sus ingresos - Créditos: Buenos días Perú.

Ministro de Energía responde ante el Congreso por falta de GNV y GLP

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, compareció ante el Congreso para informar sobre la crisis en el suministro de gas natural vehicular (GNV) y gas licuado de petróleo (GLP), calificándola como “la crisis energética más grave de las últimas dos décadas” en Perú.

El problema se originó por la rotura simultánea de ductos de líquidos y gas natural en Megantoni, Cusco, reduciendo la distribución habitual de 800 a solo 70 millones de pies cúbicos diarios. El titular destacó la ausencia de infraestructura alternativa y la dependencia total de un solo gasoducto, lo que agravó el desabastecimiento.

Frente a la reducción de la oferta de gas, recordó que el Gobierno dispuso que se brinde prioridad el abastecimiento residencial y de servicios esenciales. “Se ha priorizado a las amas de casa, los hospitales y los ómnibus del Metropolitano, así como los camiones de recolección de basura”, precisó Alfaro.