Perú

8M: El derecho al tiempo

Hablar de igualdad no puede limitarse a gestos simbólicos ni a debates superficiales. Implica reconocer que el tiempo es un recurso productivo y que su distribución desigual perpetúa brechas económicas

Guardar
Zapatos de tacón ideales para
Zapatos de tacón ideales para mujeres elegantes y ejecutivas que buscan estilo, sofisticación y comodidad en su día a día. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 8 de marzo abundan los gestos simbólicos: flores, chocolates, mensajes emotivos en redes sociales. Sin embargo, más allá de los homenajes, hay una deuda estructural que afecta la vida cotidiana de millones de mujeres en el Perú: la desigualdad en el uso del tiempo, lo que trae consecuencias económicas, profesionales y personales profundas.

Las mujeres no sólo enfrentan una brecha salarial que bordea el 30% frente a sus pares masculinos. También asumen, de manera desproporcionada, el trabajo de cuidados no remunerados ante la ausencia de un sistema que distribuya esa responsabilidad entre el Estado, el mercado y la sociedad. Esa carga invisible limita sus oportunidades de desarrollo y autonomía.

Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2024) del INEI, las mujeres dedican diariamente poco más de cuatro horas y media al trabajo no remunerado: cuidado de hijos, padres u otros familiares, tareas domésticas y apoyo a otros hogares. Los hombres, en contraste, destinan alrededor de una hora y media. Esa diferencia equivale, en la práctica, a una jornada adicional que muchas mujeres asumen sin remuneración ni protección social.

La Organización Internacional del Trabajo estima que, a nivel global, el trabajo de cuidados no remunerado representa aproximadamente una cuarta parte del PIB mundial. Es un aporte sustancial a la economía que no figura en planillas ni genera ingresos propios. En el caso de las peruanas entre los 30 y 40 años —etapa en la que muchas crían hijos y comienzan a cuidar a padres mayores— el tiempo destinado al cuidado puede convertirse en un segundo empleo a tiempo completo, reduciendo drásticamente el espacio para capacitarse, emprender, asumir mayores responsabilidades laborales o, simplemente, descansar.

Hablar de igualdad no puede limitarse a gestos simbólicos ni a debates superficiales. Implica reconocer que el tiempo es un recurso productivo y que su distribución desigual perpetúa brechas económicas. Recuperar el derecho al tiempo propio también supone ampliar oportunidades de formación flexible, acceso a empleos de calidad y condiciones que permitan a más mujeres sostener su desarrollo profesional sin tener que elegir entre cuidar o crecer.

En suma, el Perú necesita avanzar hacia un sistema de cuidados que distribuya responsabilidades y hacia una mayor corresponsabilidad en los hogares. Más que flores y homenajes, el verdadero cambio exige decisiones estructurales: involucramiento activo de los hombres, políticas públicas sostenidas y un compromiso colectivo para devolver algo que nunca debió perderse: el derecho de cada mujer a disponer de su tiempo y, con él, de su propio proyecto de vida.

Temas Relacionados

8MDía Internacional de la MujerTiempoIgualdad de géneroperu-noticiasOpinión

Más Noticias

Melcochita revela mensaje de su hija en plena discusión con Monserrat Seminario: “No me quiero ir de Lima”

En medio del enfrentamiento televisivo, el cómico mostró un mensaje que habría recibido de su hija, mientras el conflicto por la custodia sigue creciendo

Melcochita revela mensaje de su

Tula Rodríguez conmueve al contar que su hija enfrenta tercera operación: “Es una niña valiente”

La conductora reveló que su engreída ingresó por tercera vez al quirófano y agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores

Tula Rodríguez conmueve al contar

Melcochita desmiente ser ludópata y exige estados de cuenta a Monserrat Seminario: “Ahí se va a saber la verdad”

El comediante habló sobre su crisis matrimonial, aseguró que su esposa manejaba todo su dinero y pidió que se revisen los estados de cuenta bancarios

Melcochita desmiente ser ludópata y

Kábala del jueves 5 de marzo de 2026: estos son todos los números ganadores del último sorteo

Consulta la lista oficial de números ganadores de la Kábala y descubre si tu jugada resultó premiada

Kábala del jueves 5 de

Melcochita asegura que denunció a su esposa por el bienestar de sus hijas: “Me aguantaba para que no escuchen pleitos”

El artista y su abogado explicaron en televisión los motivos de la denuncia y confirmaron que el proceso de divorcio ya está en marcha. Ademas, el comediante aseguró que sus hijas se someterán a evaluaciones psicológicas dentro del proceso legal

Melcochita asegura que denunció a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí regresa al Congreso

José Jerí regresa al Congreso y se pronuncia por crisis de GNV: “Gobierno debe proponer plan de reactivación energética”

Kira Alcarraz niega agresión a fiscalizador del SAT, pese a denuncia y video: “Jamás lo he golpeado”

César Acuña a Rafael López Aliaga: “Ninguno que ha encabezado las encuestas gana, y eso se va a repetir”

José María Balcázar pide suspender juicio por difamación hasta culminar su mandato: audiencia estaba programada para mañana, viernes 6 de marzo

Ministro de Energía actúa con “cero sensibilidad” y “desatino” ante emergencia en ducto de Camisea, señala Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Melcochita revela mensaje de su

Melcochita revela mensaje de su hija en plena discusión con Monserrat Seminario: “No me quiero ir de Lima”

Tula Rodríguez conmueve al contar que su hija enfrenta tercera operación: “Es una niña valiente”

Melcochita desmiente ser ludópata y exige estados de cuenta a Monserrat Seminario: “Ahí se va a saber la verdad”

Melcochita asegura que denunció a su esposa por el bienestar de sus hijas: “Me aguantaba para que no escuchen pleitos”

Doña Peta sorprende con reacción tras ruptura de Paolo Guerrero y Ana Paula

DEPORTES

Cienciano clasificó a fase de

Cienciano clasificó a fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026: derrotó 5-4 en penales a Melgar en Cusco

Golazo de Alejandro Ramos, incursionando en ataque, para el empate de Melgar ante Cienciano por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Gol de Kevin Becerra para abrir la cuenta en Cienciano vs Melgar por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Equipo peruano de esgrima conquista histórica medalla de bronce en el Panamericano de damas por equipos disputado en Bogotá

Facundo Morando despierta el interés de Fluminense y podría dejar Alianza Lima para dirigir en la Superliga Brasileña