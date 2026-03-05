Municipalidad de Lima aprueba aportes obligatorios del 10% para distritos de la Costa Verde

Lima aprueba ordenanza que cambia la gestión de la Costa Verde: esto deberán hacer los distritos

La Municipalidad Metropolitana de Lima aprobó una nueva ordenanza que busca reforzar la gestión de la Costa Verde, uno de los espacios más concurridos de la capital. La norma introduce cambios para asegurar que los distritos ubicados en este corredor costero aporten recursos para su mantenimiento y administración.

La Costa Verde atraviesa seis distritos: San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos. En esta zona se concentran playas, áreas recreativas, ciclovías, restaurantes y vías que son utilizadas diariamente por miles de personas.

La nueva ordenanza apunta a mejorar la coordinación entre las municipalidades y garantizar que existan fondos para el manejo de este espacio público.

Costa Verde: la nueva ordenanza que exige aportes a municipios y condiciona permisos

Distritos deberán aportar parte de su presupuesto

Uno de los cambios más importantes es que los distritos que forman parte de la Costa Verde deberán aportar recursos para la gestión de esta zona.

La norma establece que cada uno de estos municipios debe destinar un monto equivalente al 10% de su presupuesto para financiar el trabajo de la Autoridad del Proyecto Costa Verde, que es la entidad encargada de coordinar el desarrollo de este corredor costero.

Esto significa que las municipalidades deberán incluir ese aporte dentro de su presupuesto anual y cumplir con el pago correspondiente.

MML apuesta por reubicación y videovigilancia para impedir nuevas ocupaciones

El objetivo es asegurar que la autoridad encargada de la Costa Verde tenga recursos para administrar y planificar las intervenciones en esta franja del litoral limeño.

MML podrá exigir el pago de los aportes

La ordenanza también establece que la Autoridad del Proyecto Costa Verde podrá verificar si los distritos están cumpliendo con sus aportes.

Si un municipio no realiza el pago correspondiente, la Municipalidad Metropolitana de Lima podrá exigir que regularice la deuda.

Para resolver estos casos, la norma contempla la posibilidad de firmar acuerdos entre las municipalidades involucradas para ordenar el pago de los montos pendientes.

Sin embargo, la ordenanza precisa que estos acuerdos solo sirven para ponerse al día con las deudas y no reemplazan la obligación de seguir realizando los aportes de manera regular.

Costa Verde: municipios deberán aportar parte de su presupuesto para su administración

Municipios con deudas podrían tener problemas para ejecutar proyectos

Otro punto clave de la norma es que los distritos deberán demostrar que están al día en sus aportes antes de solicitar permisos o autorizaciones para proyectos en la Costa Verde.

Si una municipalidad mantiene pagos pendientes, la Municipalidad de Lima podrá abstenerse de otorgar licencias o permisos necesarios para ejecutar obras o actividades dentro de esta zona.

Esto significa que los distritos deberán cumplir con sus obligaciones económicas si quieren impulsar proyectos o intervenciones en la Costa Verde.

La única excepción se dará cuando el municipio haya firmado un acuerdo para regularizar la deuda.

Costa Verde: la nueva ordenanza que exige aportes a municipios y condiciona permisos

¿Cómo beneficia al ciudadano?

En la práctica, la ordenanza busca que la Costa Verde tenga una administración más ordenada y con recursos asegurados. Para los ciudadanos, esto podría traducirse en mejor mantenimiento de las playas, mayor cuidado de los espacios públicos y una gestión más coordinada entre los distritos que comparten este litoral.

Al exigir que las municipalidades cumplan con sus aportes, la Municipalidad de Lima busca garantizar fondos para atender necesidades como la conservación de la zona costera y el adecuado uso de este espacio que miles de personas visitan cada semana.