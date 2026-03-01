El campo peruano al límite: agricultores exigen declarar en emergencia el sector agropecuario ante llegada de El Niño

La producción de alimentos en Perú experimenta una caída significativa debido a las alteraciones del ciclo vegetativo en el sector agropecuario. REUTERS/Sebastian Castaneda

La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) solicitó al Gobierno declarar en emergencia el sector agropecuario frente a los daños provocados por las lluvias intensas y la inminente llegada del Fenómeno de El Niño costero.

El gremio advirtió que el cambio climático está afectando de forma creciente a la producción rural, con impactos directos en la economía de miles de productores y en la seguridad alimentaria del país.

Conveagro pide declarar en emergencia el sector agropecuario

De acuerdo con Conveagro, las lluvias superaron los valores históricos en gran parte del territorio nacional, provocando el incremento de caudales en los ríos, la activación de quebradas y torrenteras y la afectación de cultivos y tierras agrícolas.

Esta situación se agrava por la alerta oficial de El Niño Costero, confirmada por la Comisión Multisectorial del ENFEN y el Climate Prediction Center de la NOAA, que advierten sobre su llegada a partir de marzo.

Las lluvias intensas causadas por el Fenómeno del Niño han afectado miles de hectáreas de cultivos agrícolas en Perú.

El gremio señaló que, además del sector agrícola, las lluvias han causado daños en zonas urbanas, viviendas e infraestructura de servicios públicos. En el medio rural, los efectos han sido severos en carreteras, caminos vecinales, canales de riego y defensas ribereñas.

Miles de hectáreas agrícolas han resultado perjudicadas, alterando el ciclo vegetativo de los cultivos y comprometiendo la producción de alimentos en las próximas campañas.

Agricultores exigen priorizar entrega de bonos y compra de alimentos nacionales

La afectación de las tierras de cultivo pone en riesgo la seguridad alimentaria y agrava la situación económica de los productores agropecuarios, muchos de los cuales ya enfrentan dificultades por el encarecimiento de los insumos y la volatilidad de los mercados.

Frente a este escenario, Conveagro plantea una serie de demandas urgentes al Estado y al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Entre las medidas solicitadas, destaca la necesidad de:

Declarar en emergencia el sector agropecuario para canalizar recursos y acciones inmediatas.

Desarrollar acciones multisectoriales que permitan mitigar los efectos del Fenómeno del Niño costero en los próximos meses.

Agilizar la implementación del Seguro Agrario Catastrófico (SAC) para proteger a los pequeños productores ante pérdidas de cultivos.

Lanzar un bono de asistencia agraria con carácter productivo y de capitalización para apoyar la recuperación de los productores afectados.

Brindar facilidades para el pago de deudas en el Banco Agropecuario y el sistema financiero, asignando presupuesto al programa FIFPPA para reestructurar deudas.

Impulsar la generación de empleos temporales en zonas rurales mediante trabajos en caminos, infraestructura agrícola e hídrica.

Agilizar la reconstrucción y mantenimiento de la infraestructura productiva hídrica dañada por las lluvias.

Priorizar la compra estatal de productos agrícolas nacionales, en cumplimiento de la Ley 31071, para desarrollar programas de asistencia dirigidos a los damnificados, en especial en sectores vulnerables.

Conveagro subraya que la continuidad de la producción de alimentos y el alivio de la crítica situación económica de los productores dependen de una respuesta rápida y coordinada del Estado.

El gremio advierte que, sin medidas urgentes, los efectos del cambio climático y del Fenómeno del Niño podrían comprometer el abastecimiento de alimentos y profundizar la crisis en el mundo rural peruano.