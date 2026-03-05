Janet Barboza acusa con dureza a Marisel Linares por su reacción en el caso Lizeth Marzano: "Eres indolente y sin corazón"

En el programa 'América Hoy', Rosario Sasieta, Janet Barboza y Rebeca Escribens analizan las implicancias legales para Adrián Villar y su madrastra, la periodista Marisel Linares. La discusión se centra en la responsabilidad de la periodista y el intento de donación de un vehículo con documentos presuntamente falsos. Video: América TV / América Hoy

En medio de las investigaciones y la ola de críticas a los implicados en el atropello y muerte de Lizeth Marzano, la conductora Janet Barboza lanzó uno de los cuestionamientos más duros contra la periodista Marisel Linares, exfigura de Willax Televisión, a quien acusó de falta de empatía, sensibilidad y colaboración tras el trágico accidente protagonizado por su hijastro, Adrián Villar.

Durante la reciente emisión del programa “América Hoy”, Barboza fue directa al calificar la actitud de Linares tras el accidente como “indolente y sin corazón”. “Seguramente no eres madre, pero eres mujer, eres una periodista que trabaja tantos años en televisión y que vio pasar tantas historias como esta”, expresó la conductora, visiblemente molesta por el silencio y la escasa disposición de Linares a colaborar con las autoridades y brindar alivio a la familia de la víctima.

El reclamo de Barboza se centró en la omisión de Linares al no informar de inmediato quién conducía el vehículo implicado en el accidente, registrado a su nombre. “Se nota que eres indolente, que no te interesa el sufrimiento de otros, no tienes corazón ni un poquito de piedad con la familia de Lizeth. ¿Por qué te niegas a colaborar y que ellos puedan respirar más tranquilos?”, reclamó la presentadora, quien también instó a la periodista a ponerse en el lugar de la familia Marzano.

Críticas por la falta de empatía y la reacción ante la tragedia

La indignación de Janet Barboza fue compartida por un sector importante de la opinión pública, que cuestiona la postura de Linares en los días posteriores a la muerte de Lizeth Marzano. La periodista, hasta entonces conductora de Willax TV, fue señalada por no haber colaborado oportunamente con los investigadores y por emitir un comunicado en el que deslindaba responsabilidad, sin mencionar quién era el conductor de su vehículo la noche del atropello.

Janet Barboza acusa a Marisel Linares de indolencia y falta de empatía tras accidente que acabó con la vida de Lizeth Marzano.

El caso se agravó luego de la difusión de imágenes de cámaras de seguridad que muestran a Linares reunida con Adrián Villar, su pareja Rubén Villar y otros allegados, horas después del accidente. Esta reunión, sumada a la demora en presentarse ante las autoridades y la falta de una justificación formal para no acudir a las citaciones policiales, motivó la incorporación de Linares a la investigación por presunto encubrimiento y obstrucción a la justicia.

Barboza fue enfática en destacar el impacto emocional en la familia de la deportista y la necesidad de que los responsables muestren humanidad. “La falta de pronunciamiento y colaboración ha generado mayor malestar entre quienes siguen de cerca el caso, especialmente por el dolor de la familia de Lizeth”, señaló. Según la conductora, la actitud de Linares es un reflejo de la ausencia de empatía en situaciones que exigen solidaridad y sensibilidad.

Críticas también al entorno de Adrián Villar y reclamo por justicia

Janet Barboza no se limitó a cuestionar la actitud de Marisel Linares, sino que también apuntó directamente al entorno familiar de Adrián Villar, el joven investigado por el atropello. La conductora criticó las disculpas públicas emitidas por Villar a través de un video difundido por su madre, considerándolas “tardías” y oportunistas.

“Considero que son disculpas tardías, casi 15 días después de haber atropellado a Lizeth Marzano. Adrián Villar, en este momento vemos en un video que su madre se ha encargado de exponerlo y considero que cuando él tuvo la oportunidad en la audiencia de dirigirse al hermano de Lizeth Marzano, no lo hizo, no le pidió disculpas en su momento y me parece que son disculpas tardías”, sentenció Barboza, subrayando la importancia de asumir responsabilidades a tiempo y de cara a las víctimas.

La polémica crece en torno a Marisel Linares, después de que un notario asegurara que el sello del documento fue alterado. De comprobarse la falsificación, podría enfrentar serias consecuencias legales. ATV/ Magaly TV: La Firme.

La presentadora también fue crítica con el padre de Adrián Villar, Rubén Villar, a quien consideró responsable de no haber puesto a derecho a su hijo tras el accidente. “Lo hubiera puesto a derecho”, afirmó Barboza al ver el traslado de Villar a la sede judicial para cumplir con la prisión preventiva dictada por el juez.

Según el Poder Judicial, el joven permanecerá nueve meses en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación, debido al riesgo de fuga y a los intentos de su entorno por entorpecer las diligencias judiciales.

La figura de Marisel Linares permanece en el centro de la polémica. Su ausencia en las diligencias, el cierre de sus redes sociales y la falta de pronunciamientos han sido interpretados como signos de evasión y han alimentado el debate sobre la responsabilidad de los familiares y allegados en casos de encubrimiento.

Abogados como Rosario Sasieta han advertido que, de ser hallada culpable de obstrucción a la justicia, Linares podría enfrentar una condena mínima de cinco años de prisión.