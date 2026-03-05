Adrián Villar mostró “desinterés por la vida ajena” y huiría si queda libre: Los argumentos del PJ para darle prisión preventiva

Adrián Villar tras conocer que pasará los próximos 9 meses recluido en un penal. Foto: captura Justicia TV

Adrián Villar pasará los próximos 9 meses en una prisión que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determinará en las próximas horas. Esto luego de que el Poder Judicial ordenará prisión preventiva en su contra por atropellar a la deportista Lizeth Moreno y huir de la escena.

El juez de investigación preparatoria Adolfo Farfán accedió al requerimiento formulado por la fiscal provincial Yanet Roller tras concluir que, en el caso de Adrián Villar, se cumplen los requisitos para dictar la medida.

Son tres los presupuestos para que un juez dicte una medida de prisión preventiva: graves y fundados elementos de convicción, una proyección de pena mayor a 5 años de prisión y peligro procesal (peligro de fuga u obstaculización).

Sobre el primer requisito, el juez Adolfo Farfán sostiene que se debe dar por acreditado que existen graves y fundados elementos que vinculan a Adrián Villar con los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito. Esto porque él mismo reconoció su responsabilidad.

Respecto al segundo presupuesto, se rechazó el argumento de César Nakazaki respecto a que en el delito de homicidio culposo que se le imputa a Villar solo habría una agravante (inobservancia de reglas de tránsito) y no dos (inobservancia de reglas de tránsito y uso de vehículo) como afirma la Fiscalía.

Nakazaki sostuvo que para que se dé la agravante de uso de vehículo necesariamente debe configurarse también la agravante de ebriedad o uso de drogas. Sin embargo, el magistrado aseveró que esa interpretación es “incorrecta”, que generaría un “colapso social” porque quedarían impunes casos de muertes producto de accidentes de tránsito donde no hubo alcohol o estupefacientes de por medio.

El juez luego confirmó que, tal como calculó la Fiscalía, a Adrián Villar le correspondería una pena de 8 años de prisión por los 3 delitos, la misma que de todos modos supera los 5 años si es que se acogiera a la terminación anticipada (6 años y 8 meses).

“Desinterés por la vida ajena”

El juez Adolfo Farfán argumentó que Adrián Villar mostró un “desinterés por la vida ajena” al no auxiliar a Lizeth Marzano luego de atropellarla y, en su lugar, huir de la escena.

“Mostrando con ello una conducta de desinterés por la vida ajena. En cambio, luego de vivir del lugar del accidente, se cambió de ropa y se reunió esa madrugada con sus padres, la pareja de su padre Marisel Linares Chávez, propietario original del vehículo con que se produjo el accidente y el abogado de su entonces enamorada Francesca Montenegro, señor Juan Montenegro, quien le recomendó que se entregara inmediatamente a la justicia, pero este no le hizo caso”, dijo.

Para el magistrado, esta conducta de Villar “marca el inicio de la conducta procesal manifiesta que implica un juicio de valoración negativo, que, de haberse presentado a la autoridad, hubiera sido distinto, pero no fue así”.

Luego, Farfán determinó que el hijastro de Marisel Linares no tiene arraigos familiares ni domiciliarios ni laborales: Sus padres viven separados, no se puede decir con seguridad en que dirección vive, no hay prueba que confirme si trabaja. Si bien dijo que estudiaba, presentó su carnet universitario no de 2026, sino de 2023.

Juez Adolfo Farfán.

Por otro lado, el juez sostuvo que “ante la eminencia de una condena” contra Adrián Villar, “de dársele libertad, tratará apoyándose en los que le permitieron eludir la flagrancia, eludir la acción de la justicia, dilatándose proceso indefinida e innecesariamente”.

En esa línea, advirtió que Villar cuenta con los recursos para salir con facilidad del país. Ello lo confirma su movimiento migratorio, que registra viajes a México, Panamá, Colombia, Estados Unidos, Chile y España.

Por todo ello, el juez Adolfo Farfán confirmó que se cumple el presupuesto de peligro procesal, completándose así todos los presupuesto para dictar prisión preventiva.