Gino Marzano rompe en emoción tras 9 meses de prisión preventiva para Adrián Villar: “Es una paz parcial”

La decisión judicial de dictar nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos, acusado de atropellar y causar la muerte de la deportista Lizeth Marzano Noguera, ha generado una fuerte reacción emocional en la familia de la víctima.

Tras conocerse la resolución del 33° Juzgado de Investigación Preliminar, el hermano de la joven, Gino Marzano, se pronunció en Magaly TV: La Firme y expresó el cúmulo de sentimientos que ha vivido durante las últimas semanas de intensa lucha por justicia.

Durante la entrevista, el hermano de la deportista conversó con la conductora Magaly Medina, quien destacó el esfuerzo que ha realizado desde que ocurrió la tragedia y lo difícil que ha sido enfrentar el proceso judicial mientras aún lidia con el dolor de la pérdida.

La conductora reconoció el desgaste emocional que ha significado para el joven enfrentar este proceso. Recordó que, desde el momento de la tragedia, Gino Marzano ha dedicado gran parte de su tiempo a exigir justicia para su hermana, dejando incluso de lado el propio proceso de duelo.

“Yo sé que debes estar muy agotado, cansado, dolido. Tú no has hecho prácticamente un duelo, tú te la has pasado luchando porque a tu hermana se le haga justicia y vea esperanzas de justicia. ¿Cómo te sientes esta noche?”, preguntó la periodista.

Tras unos segundos de silencio, el hermano de la deportista respondió con evidente emoción, reconociendo que vive una mezcla de sentimientos tras la decisión judicial.

“Es una suma de sentimientos. La verdad es que creo que hemos logrado todos juntos, en nombre de mi hermana. Agradezco al estudio Mendoza Herrera y a todos los abogados, a toda la familia, a tu equipo de reporteros, a ustedes, quienes han estado conmigo en todo este proceso, a toda la prensa, a los medios que se han preocupado por este interés. Creo que marcamos un gran precedente aquí”, expresó.

El joven también confesó que la tensión acumulada durante los últimos días ha sido enorme y que el proceso ha implicado una fuerte carga emocional. “La verdad que estoy muy emocionado. Es mucha tensión que he venido cargando estos últimos días, independientemente de la que yo mismo me generaba. Y creo que parcialmente vamos a darle la pena que se merece a este sujeto”, agregó.

Durante la conversación, Magaly Medina resaltó que la decisión del juez representa apenas el primer paso dentro de un proceso judicial más largo, aunque reconoció que la medida de prisión preventiva marca un avance importante en la búsqueda de justicia.

No es una sentencia difinitiva

“Yo creo, Gino, que la sentencia, lo que acabamos de ver, que no es una sentencia definitiva, es solo un pedido de prisión preventiva, que este muchacho afronte el juicio en prisión, que es lo que se ha logrado. Es una primera parte, pero ha sido parte de una lucha fuerte, constante”, señaló.

La conductora también reflexionó sobre el impacto social que ha tenido el caso, señalando que la tragedia de Liseth Marzano se ha convertido en un símbolo para muchas familias que han sufrido pérdidas similares en accidentes de tránsito provocados por conductores irresponsables.

“Creo que toda la sociedad lo apoyó porque ya necesitamos un castigo efectivo para muchísimos irresponsables que van por las pistas y creen que pueden atropellar, matar, hacer lo que quieran y salir impunes de esto”, afirmó.

Asimismo, destacó que el caso ha despertado un sentimiento colectivo de exigencia de justicia.

“Lizeth es como el símbolo de una lucha que muchas madres, muchos padres, muchos esposos, muchos hijos que perdieron de esta manera tan cruel, tan irresponsable a sus seres queridos, hoy creo que se sienten de alguna forma esperanzados con que a ellos también les va a llegar la justicia”, añadió.

Frente a estas palabras, Gino Marzano coincidió en que la lucha emprendida por su familia no solo busca justicia para su hermana, sino también para muchas otras víctimas que han quedado en el olvido. “Gracias, Magaly. Gracias a todo tu equipo. Nuevamente, efectivamente, no se trata de Liseth Marzano, se trata de muchos peruanos”, manifestó.

El hermano de la deportista también relató cómo, durante este proceso, ha recibido múltiples muestras de apoyo de personas que han atravesado tragedias similares.

“He tratado de darme el tiempo para poder leer todos los mensajes, toda la serie de casos impunes de personas que han perdido un hijo, una hermana, un padre. Todos esos casos que han quedado impunes. Que esto sea un precedente y poder creer que se puede hacer justicia”, señaló.

Una paz parcial

Ante ello, el hermano de Liseth Marzano reconoció que la decisión judicial representa apenas un alivio parcial en medio del dolor. “Es una paz parcial. Efectivamente, concuerdo con lo que mencionas. Que sea un gran paso para todos y que se pueda encontrar justicia y paz para todas las personas que han perdido un familiar en estas circunstancias, que es sumamente doloroso”, dijo.

Antes de despedir la entrevista, la conductora envió un mensaje de apoyo al joven, recordándole la importancia de cuidar su bienestar emocional después de semanas de tensión.

“Nosotros hemos visto tu lucha constante, tu cansancio, tu estrés, tu ansiedad. De verdad te deseamos que por lo menos esta noche puedas descansar tranquilo. Tu familia te necesita”, expresó.

Finalmente, Gino Marzano agradeció el respaldo recibido durante todo el proceso y confesó que, después de días de intensa presión, espera poder descansar por primera vez.

“Gracias, Magaly. Gracias de corazón a nombre de toda la familia y a todas las personas que han estado en este proceso. Es un primer paso, todavía nos queda un largo tramo. Así que creo que hoy va a ser una de las primeras noches que voy a poder descansar”, concluyó.

