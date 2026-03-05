Perú

Día Internacional para Concienciar sobre el Desarme y la No Proliferación impulsa la cultura de paz global

La comunidad internacional conmemora esta fecha destacando la urgencia de promover acuerdos multilaterales que limiten el desarrollo y la expansión de armas

El llamado de Naciones Unidas
El llamado de Naciones Unidas a renovar el compromiso político y fortalecer la cooperación técnica resalta la importancia de un diálogo constante para sostener la seguridad compartida en tiempos de incertidumbre estratégica (ONU/Kim Haughton)

La efeméride del Día Internacional para Concienciar sobre el Desarme y la No Proliferación fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, busca movilizar tanto a gobiernos como a la ciudadanía en torno a la urgencia de frenar la proliferación de armas y avanzar hacia el desarme mundial.

Cada año, el 5 de marzo se convierte en un punto de encuentro para reflexionar sobre los riesgos que implica el aumento de arsenales nucleares, biológicos y convencionales.

La iniciativa pretende fortalecer la conciencia pública sobre los peligros asociados a la acumulación y diseminación de armamento, así como incentivar la educación y el debate responsable en torno al control de armas, la seguridad global y los compromisos asumidos en tratados internacionales.

Los desafíos actuales frente a la proliferación de armas

Campañas públicas y programas académicos
Campañas públicas y programas académicos promueven valores de paz y responsabilidad colectiva frente a los riesgos de la carrera armamentista. (Freepik)

El contexto internacional se caracteriza por la persistencia de tensiones entre Estados, la modernización de arsenales y la aparición de nuevas tecnologías bélicas. Estas circunstancias dificultan la plena aplicación de acuerdos como el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, considerado una piedra angular para limitar la expansión de estos dispositivos.

El secretario general de Naciones Unidas advirtió que la acumulación de armas representa “una amenaza directa para la supervivencia humana y la estabilidad de las sociedades”. En su mensaje con motivo de la jornada, instó a renovar los esfuerzos diplomáticos y a comprometerse con medidas verificables que garanticen la reducción efectiva de los arsenales existentes.

Expertos en seguridad internacional subrayan que la falta de transparencia y la debilidad de los mecanismos de verificación contribuyen al riesgo de proliferación. Además, la aparición de actores no estatales y el tráfico ilícito de armas pequeñas complican la labor de los organismos encargados de supervisar el cumplimiento de los convenios vigentes. Las organizaciones de la sociedad civil reclaman un mayor acceso a la información y la participación activa en el diseño de políticas preventivas.

Educación y sensibilización: pilares para el desarme

Tensiones geopolíticas, modernización de arsenales
Tensiones geopolíticas, modernización de arsenales y nuevas tecnologías bélicas configuran un escenario que desafía los acuerdos de control y eleva el riesgo global. (Ll1324)

La promoción de una cultura de paz y la sensibilización ciudadana son elementos clave para avanzar hacia un mundo menos militarizado. Naciones Unidas ha subrayado la importancia de incluir la educación sobre desarme en los programas escolares y universitarios, con el fin de informar a las nuevas generaciones sobre los riesgos inherentes a la carrera armamentista.

Iniciativas educativas buscan estimular el pensamiento crítico y la responsabilidad social, fomentando la reflexión sobre las consecuencias humanitarias, ambientales y económicas derivadas del uso y la proliferación de armas.

En diversos países, se llevan a cabo campañas de concienciación pública que apelan a la corresponsabilidad de los individuos y las comunidades.

La agenda internacional contempla la colaboración entre gobiernos, instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales para desarrollar materiales didácticos, talleres y actividades que refuercen el mensaje de la no proliferación. Autoridades educativas han destacado que “la formación en valores de paz es indispensable para prevenir futuros conflictos”.

Compromisos multilaterales y retos pendientes

Tratados internacionales constituyen la base
Tratados internacionales constituyen la base jurídica del control de armas, aunque su aplicación enfrenta obstáculos políticos y técnicos. (ONU)

El entramado de tratados y acuerdos multilaterales constituye el principal instrumento de la comunidad internacional para limitar la posesión y el desarrollo de armamento. El Tratado sobre la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y la Convención sobre Armas Biológicas figuran entre los acuerdos que buscan contener la amenaza de una escalada armamentista. Sin embargo, las brechas en la implementación y la falta de adhesión de algunos Estados obstaculizan el avance hacia un desarme efectivo.

Diversos representantes diplomáticos han advertido sobre el peligro de retrocesos en materia de control de armas, especialmente en un escenario marcado por la desconfianza y la competencia tecnológica.

En las últimas sesiones de la Asamblea General, se reiteró la necesidad de mantener un diálogo constante y transparente para fortalecer la arquitectura internacional de desarme y no proliferación. La jornada mundial sirve como recordatorio de la importancia de sostener el compromiso político y técnico en la construcción de una seguridad compartida.

