Congreso invita al ministro de Energía y Minas para explicar medidas para enfrentar el desabastecimiento de GNV. (Congreso de la República)

El Pleno del Congreso aprobó invitar al ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, para que se presente en el Palacio Legislativo esta tarde, desde las 4:00 p.m., e informe a detalle las causas, el impacto y las acciones que se toman desde el Ejecutivo para enfrentar la crisis de gas natural provocada a raíz de la deflagración registrada en el distrito de Megantoni, en la región Cusco.

La invitación fue aprobada con más de 56 votos a favor y anunciada por el Congreso por medio de su cuenta oficial de X. “La representación nacional aprobó citar, para hoy a las 4:00 p.m., al ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, a fin de que informe sobre las medidas que se vienen adoptando frente al siniestro ocurrido en el gasoducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP)”, se indica.

La medida se adoptó tras la sustentación previa del congresista José Luna Gálvez, autor de la moción, con el objetivo de que el ministro exponga ante la representación nacional las acciones adoptadas para enfrentar la emergencia.

Quejas entre conductores por el alza de otros combustibles que no son GNV, como la gasolina y el GLP. Latina

Minem: “Tendrán que echar gasolina”

En diálogo con RPP, el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, reconoció que, a pesar de las reservas iniciales en ciertas estaciones de servicio, el flujo de gas para el sector transporte se ha visto drásticamente reducido e invocó a optar por alternativas.

“Algunos grifos aún cuentan con reservas, otros ya agotaron su stock debido a la alta demanda y la interrupción del flujo desde la planta. En una emergencia, los taxistas y otros conductores tendrán que echar gasolina”, afirmó y reiteró que la prioridad absoluta es el suministro doméstico, por lo que “para el resto, la única opción inmediata es el uso de combustibles fósiles alternativos”.

En este contexto, Alfaro lanzó una advertencia directa a los comercializadores de combustibles: “No hay ningún motivo para incrementar el precio. A los grifos no se les va a vender ni reponer el gas a un precio superior”. Incluso, hizo un llamado a los usuarios para denunciar cualquier abuso de precios, recordando que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y otras autoridades están facultadas para sancionar a quienes especulen o suban los precios sin justificación.

Ministro se pronunció ante el desabastecimiento de GNV. | Fotocomposición: Infobae

El Gobierno declaró la emergencia por 14 días, aunque se espera que la reparación pueda concretarse en un plazo menor. Sin embargo, el ministro Alfaro adelantó que, si los trabajos se prolongan, ya se evalúan alternativas logísticas de contingencia, como la contratación de tanques de gas o incluso la llegada de un buque de gas al puerto del Callao para abastecer el mercado nacional de forma temporal.

Escasez de GNV provoca subida del precio del GLP

El desabastecimiento de GNV obligó a miles de conductores a optar por el GLP o el gasohol. Esa mayor demanda alteró la dinámica habitual del mercado. En Lima y Callao, el incremento ya se percibe en distintas estaciones, con diferencias marcadas entre distritos.

La situación en Lambayeque refleja un escenario más severo. En Chiclayo, transportistas informaron que el precio del GLP pasó de un rango entre 5.50 y 6.00 soles a valores que oscilan entre 7.40 y 9.99 soles por galón. Para algunos conductores, el impacto resulta inmediato en su jornada diaria.