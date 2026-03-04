Alicorp formaliza compra de más de la mitad de Inka Crops por USD 72,2 millones

El monto podría estar sujeto a las modificaciones habituales previstas en este tipo de transacciones empresariales. Foto: AgroPerú

La peruana Alicorp concretó la adquisición del 60% de las acciones de Inka Crops S.A. y Procesadora Tropical S.A., en una operación que quedó cerrada el 2 de marzo de 2026. El movimiento, anunciado inicialmente en noviembre de 2025, culminó tras cumplirse las condiciones establecidas para su ejecución y representa un paso clave en la estrategia de expansión de la compañía en el rubro de alimentos con mayor valor agregado.

El monto de la transacción alcanzó aproximadamente USD 72,2 millones y fue comunicado mediante un Hecho de Importancia a la Superintendencia del Mercado de Valores. La cifra podría experimentar los ajustes habituales contemplados en este tipo de acuerdos corporativos. Con ello, la firma peruana consolida su ingreso a la categoría de snacks premium, un segmento que ha mostrado dinamismo tanto en el mercado local como en el internacional.

Operación aprobada y estructura de la compra

La adquisición se ejecutó a través de la subsidiaria Alicorp Inversiones S.A., luego de recibir la autorización del Indecopi, entidad encargada de supervisar los procesos de concentración empresarial para resguardar la libre competencia. Este aval era un requisito indispensable para completar el traspaso accionario.

Con el cierre, la compañía incorpora nuevas capacidades productivas y fortalece su acceso a insumos agrícolas estratégicos. La integración también permite articular de manera más eficiente la cadena de abastecimiento vinculada a la producción de snacks elaborados con materias primas peruanas.

La operación se concretó mediante la subsidiaria Alicorp Inversiones S.A., tras obtener la aprobación de Indecopi para la transacción impulsada por Alicorp. Foto: Alicorp

Inka Crops y Procesadora Tropical en la estrategia de expansión

Inka Crops cuenta con más de 25 años de trayectoria y es reconocida por su oferta de snacks alternativos, entre ellos Inka Chips e Inka Corn, productos que se comercializan en más de 25 países, incluidos Estados Unidos, Ecuador y Chile. La operación abre la posibilidad de que estas marcas aprovechen la red de distribución y la cobertura nacional de Alicorp para ampliar su alcance.

En paralelo, Procesadora Tropical aporta su experiencia en la producción y suministro de plátanos y otros cultivos tropicales, bajo estrictos controles de calidad en campo. Su incorporación contribuye a asegurar una provisión integrada y sostenible de materias primas, elemento clave para sostener el crecimiento de la categoría y reforzar la presencia regional de los snacks peruanos.

Apuesta por categorías de mayor crecimiento

La compra responde a la estrategia de combinar expansión orgánica con adquisiciones selectivas en segmentos de mayor dinamismo. Con esta decisión, Alicorp busca diversificar su portafolio y atender a nuevos perfiles de consumidores, apoyándose en marcas con posicionamiento consolidado y cadenas agrícolas ya estructuradas.

Sobre el alcance de la operación, el CEO de Alicorp, Gonzalo Uribe, señaló: “Esta operación confirma nuestra apuesta por seguir creciendo en categorías donde podemos generar valor y diferenciación. Inka Crops es una empresa con marcas sólidas, una cadena agrícola integrada y un posicionamiento relevante en mercados internacionales. Estamos convencidos de que, juntos, podremos potenciar su crecimiento, fortalecer la categoría de snacks y acompañar a más consumidores en su día a día”.

La operación forma parte de la estrategia de Alicorp de crecer tanto mediante desarrollo propio como a través de compras selectivas en sectores con mayor ritmo de expansión. Foto: Mercado Negro