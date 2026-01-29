Alicorp adquiere el negocio de home care de la gigante Unilever en Ecuador y Colombia

Alicorp adquiere el segmento de cuidado del hogar de Unilever en Colombia y Ecuador, integrando marcas reconocidas como Fab, 3D, Aromatel y Deja en su portafolio regional.

Alicorp, la mayor empresa peruana de consumo masivo, firmó acuerdos para la adquisición del negocio de cuidado del hogar de Unilever en Colombia y Ecuador, en una operación que incluye marcas emblemáticas y de fuerte presencia local como Fab, 3D, Aromatel y Deja.

El anuncio, realizado a través de un Hecho de Importancia ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), consolida la estrategia de expansión regional de Alicorp y representa un cambio relevante en el sector de bienes de consumo en la región andina.

La compra de Alicorp de negocios de Unilever en Colombia y Ecuador altera el mercado regional

La transacción contempla la compra del 100% de los activos del segmento Home Care de Unilever Andina Colombia LTDA y Unilever Andina Ecuador S.A., por parte de las subsidiarias Alicorp Colombia S.A.S. y Alicorp Ecuador S.A..

Aunque se trata de dos operaciones independientes, ambas responden a una visión estratégica común: fortalecer el portafolio de Alicorp en categorías de alta recurrencia y valor, y ampliar su huella en mercados clave de América Latina.

La operación de compra entre Alicorp y Unilever está sujeta a la aprobación de autoridades regulatorias en Colombia y Ecuador, marcando un hito en el mercado andino de bienes de consumo.

En Colombia y Ecuador, las marcas transferidas cuentan con décadas de historia y reconocimiento entre los consumidores. Fab, 3D, Aromatel y Deja forman parte de la vida cotidiana de millones de hogares y han sido parte del portafolio de Unilever desde hace más de 60 años, tras adquisiciones estratégicas como la compra del negocio de detergentes de Colgate-Palmolive en Colombia en la década pasada.

La operación también incluye los equipos y operaciones relacionados, asegurando la continuidad de las actividades y el abastecimiento en ambos países durante la transición.

¿El acuerdo de Alicorp y Unilever garantiza continuidad operativa de marcas emblemáticas?

El cierre definitivo de la operación está sujeto al cumplimiento de condiciones precedentes, en particular a la aprobación de los entes regulatorios: en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio; en Ecuador, la Superintendencia de Competencia Económica. Los términos financieros del acuerdo no han sido revelados.

Desde la óptica de Unilever, la venta responde a una estrategia global de optimización de portafolio. La multinacional, que en 2024 reportó ingresos globales por 65.000 millones de dólares, ocupa posiciones de liderazgo en categorías como alimentos, belleza y cuidado personal.

El presidente de Unilever Markets, Reginaldo Ecclissato, subrayó que la decisión fue meditada y está alineada con la ambición de liderar y crecer en categorías estratégicas, confiando en que las marcas seguirán prosperando bajo la gestión de Alicorp.

La estrategia de expansión de Alicorp en América Latina se consolida con la inclusión de marcas históricas que han formado parte de la vida cotidiana de millones de hogares.

La venta de negocios de Unilever en Colombia y Ecuador queda sujeta a autorización regulatoria

Para Alicorp, la operación refuerza su expansión fuera de Perú y complementa su portafolio regional. La compañía ya opera en siete países latinoamericanos, con más de 150 marcas propias en alimentos, cuidado personal y del hogar, soluciones B2B y acuicultura.

En Ecuador, su presencia incluye marcas como AlaCena, Don Vittorio y Sapolio. El proceso de transición será gradual, preservando la operatividad y la disponibilidad de productos en los mercados.

Unilever fortalece su enfoque en sectores estratégicos como alimentos, belleza y cuidado personal, tras reportar ingresos globales superiores a USD 65.000 millones en 2024.

La operación fue asesorada financieramente por Inverlink, que destacó la importancia estratégica de la transacción para ambas partes. Enrique Vargas, líder del grupo de Bienes de Consumo & Retail de Inverlink, remarcó que representa un paso significativo en la expansión regional de Alicorp y en el enfoque de Unilever por fortalecer su negocio principal.

Unilever (Euronext: UNA, ULVR, NYSE: UN) es una multinacional británica-neerlandesa líder en bienes de consumo, creada en 1929, que fabrica y vende más de 400 marcas de alimentos, cuidado personal y del hogar en casi 200 países. Mantiene una fuerte presencia en la Latinoamérica, con marcas icónicas como Dove, Rexona, Knorr y Hellmann’s.