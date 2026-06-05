Gobierno presentó en Madrid cartera de más de 90 proyectos, a puertas de la segunda vuelta

Luis Arroyo, del PCM, viajó a Madrid junto al MEF y Proinversión para atraer inversiones. - Crédito PCM

A solo unos días de elegir al nuevo presidente, la delegación del Gobierno del Perú presentó en Madrid una cartera de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos 2026-2028 compuesta por más de 90 proyectos por más de US$ 40 mil millones, ante inversionistas, empresas y entidades financieras del ecosistema empresarial europeo, durante la jornada central del roadshow “PERÚ: Oportunidades de Inversión en Infraestructura y Servicios Públicos”.

En la jornada, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, dio a conocer la visión estratégica del Gobierno para la promoción de inversiones; el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, expuso las fortalezas macroeconómicas y ventajas competitivas del país; mientras el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, presentó el portafolio de inversiones orientado a impulsar infraestructura y servicios públicos en sectores estratégicos.

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“Durante su exposición, el titular del MEF destacó que el Perú llega a esta misión con una economía en consolidación. El PBI creció 3,5 % en el primer trimestre de 2026, impulsado por una mayor demanda interna, mientras el sector construcción avanzó 13,3 %, la inversión privada se aceleró a 13,2 % y las exportaciones alcanzaron un récord de US$ 29 mil millones, con un crecimiento de 37,8 % respecto al mismo periodo del año anterior”, apunta el ministerio de Economía.

Rodolfo Acuña, titular del MEF, aclaró que la operación de los F-16 proviene de gestiones anteriores y no de la administración actual del presidente Balcázar. (Exitosa)

Proyectos en cartera

La cartera presentada comprende proyectos en agua y saneamiento, transportes, energía y minería, salud, educación, turismo, inmuebles, telecomunicaciones, irrigación e hidrocarburos. Entre las iniciativas de mayor escala destacan las siguientes:

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SITGAS, con US$ 4321 millones

Chinecas, con US$ 3530 millones

IEPA Sechura, con US$ 2157 millones

el Hospital Militar, con US$ 751 millones

Obras de Cabecera para Lima, con US$ 726 millones

También figuran proyectos como el Teleférico Choquequirao, la Desaladora Ilo, el Hospital de Sullana y el Terminal Portuario de Chimbote, entre otros.

“El Perú ofrece hoy una cartera diversa de proyectos y un entorno de estabilidad que da confianza para invertir. Tenemos grandes oportunidades en distintos sectores y la predictibilidad macroeconómica necesaria para que esa inversión se traduzca en crecimiento, desarrollo y empleo”, señaló el titular del MEF, al destacar que el país combina oportunidades concretas de inversión con condiciones macroeconómicas favorables para desarrollarlas.

Perú define este domingo al nuevo gobierno que empezará este año. - Crédito REUTERS/Alessandro Cinque

La estabilidad macro

Asimismo, el ministro Rodolfo Acuña Namihas subrayó que estas oportunidades están respaldadas por un entorno macroeconómico sólido y predecible. Destacó que el Perú mantiene uno de los niveles de riesgo país más bajos de América Latina y que las reservas internacionales netas alcanzaron el 29 % del PBI en mayo de 2026, muy por encima de otras economías de la región, como Brasil (15 %), Colombia (15 %), Chile (15 %) y México (13 %). A ello se suma una amplia apertura al mundo, reflejada en acuerdos comerciales con 58 economías que representan alrededor del 82 % del PBI mundial.

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“El Perú mantiene una sólida estabilidad macroeconómica, sustentada en la estabilidad fiscal, monetaria y financiera, así como en expectativas empresariales favorables. Esa predictibilidad, sumada a nuestra apertura al mundo y a uno de los riesgos país más bajos de la región, genera un entorno favorable para el desarrollo de las inversiones”, afirmó Rodolfo Acuña Namihas.

De igual manera, durante la presentación, el titular de MEF remarcó que el Perú consolida su posición estratégica como “hub” logístico regional, articulando el eje Callao–Chancay–Ancón–Lima, que integra puertos, el nuevo aeropuerto, el futuro parque industrial e infraestructura complementaria. Asimismo, se destacó el impulso a cinco iniciativas estratégicas de Zonas Económicas Especiales, ubicadas en Paita, Matarani, Ilo, Zofratacna y Ancón, que en conjunto superan las 2800 hectáreas destinadas al desarrollo productivo y logístico.

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Rodolfo Acuña, ministro de Economía y Finanzas, destacó la estabilidad macroeconómica. - Crédito MEF

El ministro Acuña Namihas señaló también que el país busca ampliar el uso de instrumentos como los bonos sostenibles y otros mecanismos de financiamiento alineados con estándares ambientales. En esa línea, remarcó que el Perú no solo ofrece proyectos, sino también estabilidad regulatoria y visión de mediano y largo plazo para atraer inversión de calidad.

De esta manera, el Perú cerró su participación en el roadshow de Madrid mostrando ante inversionistas europeos no solo una cartera de proyectos estratégicos, sino también las condiciones macroeconómicas, logísticas y de política pública que respaldan nuevas decisiones de inversión y fortalecen su posicionamiento como destino confiable y competitivo.

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