Tepha Loza fue operada de emergencia y permanece internada junto a su madre: “Entre sustos con mamá… y ahora yo"

La familia Loza atraviesa un momento especialmente difícil. Tepha Loza, reconocida influencer y exchica reality de ‘Esto es Guerra’, reveló a través de sus redes sociales que fue internada de emergencia y operada por apendicitis, coincidentemente en la misma clínica donde su madre se encuentra hospitalizada enfrentando una lucha contra el cáncer.

La noticia ha conmovido a sus seguidores y a la farándula local, generando una ola de mensajes de apoyo y solidaridad.

Tepha Loza fue operada de apendicitis

La noche del lunes 2 de marzo, Tepha Loza compartió en sus historias de Instagram que ingresó a la clínica por un dolor abdominal intenso. “Entré con un dolor terrible a la boca del estómago”, explicó la influencer, quien luego de una serie de exámenes fue diagnosticada con apendicitis aguda y trasladada a cirugía en cuestión de horas.

Desde la camilla y con una vía intravenosa en el brazo, Tepha publicó una imagen acompañada de la frase: “Entre sustos con mamá… y ahora yo”. El mensaje reflejó la preocupación doble que embarga a la familia, ya que su madre permanece internada en el mismo centro médico.

Horas después de la operación, Tepha confirmó que se encontraba estable, aunque deberá permanecer en observación médica durante su recuperación. “Ahora estable, pero a esperar… ¿Algo más?”, escribió, generando inquietud entre sus seguidores, quienes rápidamente inundaron sus redes con palabras de aliento.

En un gesto especialmente emotivo, la hermana de Melissa Loza reveló que su mamá se encuentra en una habitación contigua a la suya: “Me separa una pared de mamá”, compartió en otra historia, mostrando la puerta de lo que sería la habitación de su madre.

La lucha de su madre contra el cáncer

La situación se vuelve aún más delicada teniendo en cuenta que la madre de Tepha y Melissa Loza enfrenta un tratamiento oncológico, como la propia familia ha compartido en distintas oportunidades.

La coincidencia médica ha hecho que ambas permanezcan hospitalizadas al mismo tiempo, reforzando los lazos familiares y el apoyo mutuo en medio de la adversidad.

La familia ha optado por mantener en reserva detalles precisos sobre la evolución de la salud tanto de Tepha como de su mamá, pero han dejado claro que ambas están bajo supervisión médica constante.

Melissa Loza: “Eres una guerrera de vida”

El delicado momento familiar fue abordado también por Melissa Loza en el set de ‘Esto es Guerra’. La modelo y hermana mayor de Tepha dedicó un mensaje de aliento y admiración a su madre, aplaudiendo su fortaleza y espíritu de lucha:

“Eres una guerrera de vida”, dijo Melissa, visiblemente conmovida, destacando el valor de la unión familiar y la importancia de la fe para afrontar los desafíos que la enfermedad ha traído consigo.

Melissa subrayó que la situación ha servido de aprendizaje y unión, permitiendo que los hermanos Loza se mantengan más unidos que nunca. También aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de ánimo a todos los pacientes y familias que enfrentan el cáncer, recordándoles que no están solos en su batalla.

Redes sociales: el apoyo de los seguidores y la comunidad

Desde que se conoció la noticia, las redes sociales de Tepha Loza y de su hermana Melissa han sido testigo de una avalancha de mensajes de apoyo y fortaleza. Figuras del espectáculo, amigos, colegas y cientos de seguidores han expresado su solidaridad con la familia, reconociendo el difícil momento que atraviesan.

La exposición del caso ha servido también para visibilizar la realidad de muchas familias peruanas que enfrentan situaciones similares, resaltando la importancia de la empatía, el acompañamiento y la contención emocional.