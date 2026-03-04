Perú

Resultados ganadores de la Kábala del martes 3 de marzo

La Kábala celebra tres sorteos a la semana, todos los martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Guardar
El premio mayor de Kábala
El premio mayor de Kábala se llama Pozo Millonario (Infobae/Jovani Pérez)

La Tinka, la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú, difundió los resultados del más reciente sorteo de la lotería de la Kábala. Averigüe si obtuvo alguno de los premios millonarios.

Fecha del sorteo: martes 3 de marzo de 2026.

Resultados: 2 4 14 18 23 37.

Chao Chamba: 12, 14, 26, 27, 32 y 37.

A qué hora se juega la Kábala

Kábala realiza tres sorteos a la semana, los martes, jueves y sábados.

Los resultados ganadores se publican después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de Kábala:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Es importante señalar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

Qué diferencia hay entre jugar a la Kábala en línea y en puntos físicos

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferencias principales entre jugar en línea y en puntos físicos en la lotería Kábala en Perú son las siguientes:

Lugar y método de compra

En puntos físicos ("Puntos de la Suerte"), compras el boleto en locales autorizados (como centros comerciales o módulos en bodegas), marcas tus seis números en una cartilla física y recibes un comprobante impreso con código de barras.

En línea, accedes al sitio web oficial de La Tinka, creas una cuenta virtual, recargas saldo y eliges tus números en una cartilla virtual para luego recibir un boleto digital.

Disponibilidad y comodidad

Jugar en puntos físicos requiere desplazarte al lugar de venta.

Jugar en línea permite hacerlo desde cualquier lugar con internet, usando dispositivos como móvil o tablet, con mayor comodidad y rapidez.

Comprobantes y seguridad

En físico, debes conservar el boleto impreso para reclamar premios, pues es único y necesario para el cobro.

En línea, las jugadas quedan registradas en tu cuenta virtual y recibirás confirmación digital, además de notificaciones por correo si ganas.

Formas de recarga y pago

En línea es necesario recargar saldo virtual mediante tarjetas, transferencia bancaria u otros métodos electrónicos.

En puntos físicos pagas directamente en efectivo al momento de comprar.

Promociones y descuentos por jugadas múltiples

En línea puedes comprar paquetes con descuentos por varias jugadas (como 10%, 20%, hasta 40% de descuento).

En puntos físicos puedes comprar jugadas múltiples, pero los descuentos y facilidades suelen ser menores o dependen del lugar.

Acceso a modalidades adicionales

En línea puedes agregar opciones como "Chau Chamba" fácilmente con un clic.

En puntos físicos también está disponible, pero se hace directamente en el local al hacer la compra.

Ambas modalidades permiten participar en todos los sorteos y modalidades de Kábala y están reguladas para seguridad y transparencia del juego.

¿Cómo se juega Kábala?

Como cada martes, se llevó
Como cada martes, se llevó a cabo un sorteo de la Kábala (Pixabay)

Para jugar el sorteo Kábala se tiene que ingresar a la página de internet, donde se podrá escoger la combinación con un costo mínimo de un sol.

El siguiente paso en el juego es elegir seis números diferentes de una lista que va del 1 al 40, los cuales conformarán tu apuesta.

Se puede escoger cualquier número, si no se sabe cuáles elegir existe la opción “Al Azar” y el sistema escogerá la apuesta de forma aleatoria.

Si por algún motivo hay un error al escoger la jugada, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.

Cuando se haya elegido los números, hay que hacer clic en el botón “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

Para ganar el premio mayor de Kábala, el Pozo Buenazo, se tiene que coincidir con los seis números ganadores. Los que consiguieron de tres a cinco aciertos pueden ganar de cinco a 500 soles; si sólo son dos, se obtiene una jugada gratis.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.

Temas Relacionados

Resultado Lotería Kabala HoyÚltimas actualizacionesLoterías de PerúKabaLa Tinka Perú

Más Noticias

Gana Diario del 3 de marzo: descubre los ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Revise si resultó el afortunado ganador del último sorteo

Gana Diario del 3 de

Hernán Barcos mantiene diálogo con Mano Menezes tras su designación como técnico de Perú: “Hablé con él, estamos para lo que necesite”

El longevo goleador de FC Cajamarca ha revelado una charla con el actual entrenador de la selección peruana. Ha demostrado su entera disposición para cualquier asunto vinculado al fútbol local

Hernán Barcos mantiene diálogo con

Yiddá Eslava sale en defensa de Laura Spoya y celebra su regreso a la televisión tras accidente: "La aplaudo"

La actriz no dudó en respaldar a la conductora ante las críticas por volver a trabajar luego de su grave accidente, aplaudiendo su valentía y reconociendo el esfuerzo de una madre que no se rinde

Yiddá Eslava sale en defensa

Alianza Atlético 1-0 Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

El primer cruce de clubes peruanos tendrá lugar en el estadio Mansiche. El vencedor tendrá derecho a instalarse en la Fase de Grupos. Ambos, eso sí, se presentan con un ritmo liguero irregular

Alianza Atlético 1-0 Deportivo Garcilaso

Karla Tarazona destaca el rol de Christian Domínguez como papá: “El cariño y el respeto se ganan”

La presentadora de televisión y empresaria destaca la transformación del famoso artista en su vida personal, enfocado en su rol paternal con sus hijos mayores, construyendo así una convivencia basada en valores y afecto genuino

Karla Tarazona destaca el rol
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga asocia la

Rafael López Aliaga asocia la emergencia en Camisea con corrupción: “Hace rato debía haber dos ductos y dejaron uno por coimas”

Ministerio de Energía y Minas coordina acciones para reestablecer servicio energético tras deflagración

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

Mirtha Vásquez vende llaveros de Baby Yoda para financiar su campaña electoral y usuarios le advierten: “Te va a caer Indecopi”

De la cárcel a la campaña: Daniel Urresti insistió en su inocencia y adelanta que será ministro del Interior de José Luna

ENTRETENIMIENTO

Melcochita afirma que se hará

Melcochita afirma que se hará cargo de los gastos de sus hijas con Monserrat Seminario, pero advierte: “A ella no le daré plata”

Tepha Loza fue operada de emergencia y permanece internada junto a su madre: “Entre sustos con mamá… y ahora yo"

Magaly recibe elogios de exprocuradora por destapar inconsistencias en el caso Lizeth Marzano: “Hacen lo que la Policía no hizo”

Youna revela el dolor de la distancia con su hija durante su tratamiento en EE.UU.: “Me pierdo momentos importantes”

Marisol deja atrás polémica con Leslie Shaw: “Le deseo lo mejor, pero el pasado está enterrado”

DEPORTES

Alianza Atlético 1-0 Deportivo Garcilaso

Alianza Atlético 1-0 Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Gol de Franchesco Flores para adelantar a Alianza Atlético ante Deportivo Garcilaso por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Luis Urruti recuerda con tristeza su paso por Universitario: “Me sentí no valorado, le había dado tantos años al club”

Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2026, Fase 2: partidos, horarios y canal TV

Carlos Zambrano cuenta con una oportunidad en la Liga 1 2026: se asoma al Sport Boys, aunque su fichaje pasará por evaluación