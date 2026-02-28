Perú llama al diálogo y la vía diplomática para restablecer la paz en Medio Oriente

La Cancillería peruana exhortó a las partes a privilegiar el diálogo - Créditos: Andina.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque coordinado contra Irán, lo que provocó explosiones en Teherán y otras ciudades. De acuerdo con reportes de medios internacionales y fuentes oficiales iraníes, el régimen respondió de inmediato con el lanzamiento de misiles y drones en represalia. En paralelo, diplomáticos estadounidenses desplegados en el Golfo y civiles israelíes recibieron instrucciones de buscar refugio, mientras la tensión se trasladaba a varias capitales de la zona.

Ante la escalada bélica, la Cancillería peruana emitió un comunicado oficial en el que expresó su preocupación por el recrudecimiento de la violencia en el Medio Oriente y formuló un llamado a la contención y al diálogo.

“El Perú formula votos para que la paz y la tranquilidad retornen pronto al Medio Oriente y a las partes involucradas a evitar acciones que puedan agravar la situación y privilegiar el diálogo y los mecanismos diplomáticos como vía para restablecer la estabilidad y la paz en la región”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El documento reiteró la vocación pacifista del país y su respaldo a toda iniciativa internacional que busque reducir las tensiones y preservar la seguridad internacional.

“El Perú reafirma su firme compromiso con el respeto irrestricto del Derecho Internacional, la soberanía de los Estados, la integridad territorial y la solución pacífica de las controversias, conforme a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”, añadió la Cancillería.

La autoridad diplomática peruana informó que mantiene un seguimiento permanente de la situación y que se encuentra en comunicación constante con sus misiones diplomáticas y consulares en la región.

Estas representaciones han activado planes de emergencia y han puesto a disposición de la comunidad peruana canales de comunicación para salvaguardar la seguridad y el bienestar de los connacionales residentes o en tránsito en las zonas afectadas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también emitió una serie de recomendaciones para los ciudadanos peruanos que se encuentren en el área, instándolos a mantenerse informados a través de fuentes oficiales, seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades locales y contactar a la oficina consular para registrar su situación.

Números de emergencia

Se exhortó a familiares y amigos a compartir los datos de contacto, a fin de facilitar eventuales acciones de asistencia a peruanos que pudieran requerir apoyo. En ese sentido, la entidad gubernamental compartió los siguientes números de emergencia:

Sección Consular de la Embajada del Perú en Arabia Saudita: +966 50 246 5198 (consulperu.ksa@gmail.com)

Sección Consular de la Embajada del Perú en Catar: +974 5091 8673 (consuladoperudoha@gmail.com)

Consulado General del Perú en Dubái: +971 506974007 (consulgeneral@peru.ae)

Sección Consular de la Embajada del Perú en Egipto: (00 20) 122 733 0530 (consulper-elcairo@rree.gob.pe)

Embajada del Perú en Emiratos Árabes Unidos: +971 54 212 0801 (official@embassyperu.ae)

Sección Consular de la Embajada del Perú en Israel: +972 52 705 0868 (consulado@embassyofperu.org.il)

Sección Consular de la Embajada del Perú en Kuwait: +965 60042612 (peruconsul.kw@gmail.com)

Sección Consular de la Embajada del Perú en Türkiye: 00 90 533 041 08 85 (peruvize@gmail.com)