Canciller Hugo de Zela detalla planes para 5 mil peruanos en Medio Oriente tras ataque coordinado de EE. UU. e Israel contra Irán

Un noticiero informa sobre el ataque conjunto lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán. El Ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, es entrevistado sobre las medidas del gobierno para proteger a los miles de peruanos en la zona de conflicto. - Canal N

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque coordinado contra Irán, lo que provocó explosiones en Teherán y otras ciudades principales, según medios internacionales y fuentes oficiales iraníes. De inmediato, el régimen respondió con el lanzamiento de misiles y drones, intensificando la tensión en la región. Al mismo tiempo, diplomáticos estadounidenses desplegados en el Golfo y civiles israelíes recibieron instrucciones de buscar refugio, mientras la escalada se extendía a diversas capitales de Medio Oriente.

El canciller Hugo de Zela, expresó su profunda preocupación por el conflicto y la seguridad de los peruanos residentes en la zona. La autoridad informó durante una entrevista con Canal N que, en la región afectada, residen aproximadamente 5.000 ciudadanos peruanos, principalmente en Israel, donde se estima que hay algo más de 3.000 compatriotas.

Además, señaló que hay cerca de 1.000 peruanos distribuidos entre Emiratos Árabes Unidos, Catar y Jordania. En Arabia Saudita se contabilizan 140, en Irán 120, en Líbano y Egipto alrededor de 80, en Bahréin 40, y en Kuwait, Omán y Pakistán entre 15 y 20. En Siria e Irak, solo se tiene conocimiento de la presencia de un ciudadano peruano en cada país. La cifra total supera los 5.000 compatriotas, según datos oficiales.

Hugo de Zela precisó que existen planes de evacuación listos para ser aplicados en caso de que la situación se agrave, buscando trasladar a los ciudadanos a zonas más seguras y, si es necesario, facilitar su regreso a Perú - Créditos: Andina.

Medidas adoptadas por el gobierno peruano ante la crisis

Para optimizar la gestión de información y respuestas rápidas, el Ministerio de Relaciones Exteriores estableció un canal directo entre las representaciones diplomáticas peruanas.

“Hemos activado un mecanismo de comunicación con nuestros embajadores. Los tenemos a todos enlazados en un grupo de WhatsApp para intercambiar información no solo de un país, sino de todos los países que estén involucrados en las regiones, mejor cruzar información para manejar mejor las cosas”, precisó De Zela.

Además, se han preparado planes de evacuación para movilizar a quienes se encuentren en peligro en caso de que la crisis se agrave. Explicó que “en general lo que se procura es trasladar a los ciudadanos de una zona en la cual están en peligro físico a alguna otro lugar donde puedan estar más tranquilos y ahí eventualmente viajar hacia el Perú”.

“Hasta el momento no hemos recibido información de ningún peruano que haya sido herido o fallecido. Por el momento eso no ha ocurrido, esperamos que no ocurra”, afirmó De Zela.

La ciudad de Teherán ha amanecido este sábado bajo el sonido de explosiones

Comunicado de la Cancillería

La Cancillería manifestó su preocupación ante la escalada de violencia y exhortó a las partes involucradas a evitar acciones que puedan agravar la situación. “El Perú formula votos para que la paz y la tranquilidad retornen pronto al Medio Oriente y a las partes involucradas a evitar acciones que puedan agravar la situación y privilegiar el diálogo y los mecanismos diplomáticos como vía para restablecer la estabilidad y la paz en la región“, se lee.

El pronunciamiento reiteró la vocación pacifista del país y su respaldo a iniciativas internacionales para reducir tensiones y preservar la seguridad global. “El Perú reafirma su firme compromiso con el respeto irrestricto del Derecho Internacional, la soberanía de los Estados, la integridad territorial y la solución pacífica de las controversias, conforme a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”, subrayó.

La Cancillería peruana expresó su preocupación por el aumento de la violencia en Medio Oriente y llamó a todas las partes a privilegiar el diálogo y los mecanismos diplomáticos - Créditos: @CancilleriaPeru.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que mantiene un seguimiento permanente de la situación y que sus misiones diplomáticas y consulares en la región han “puesto en marcha planes de emergencia y han puesto a disposición de la comunidad peruana canales de comunicación a fin de salvaguardar la seguridad y el bienestar de nuestros connacionales residentes o en tránsito en las zonas afectadas.”

La Cancillería recomendó a los ciudadanos peruanos en la zona “mantenerse informados a través de fuentes oficiales, seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades locales y contactar a la oficina consular correspondiente para registrar su situación y facilitar eventuales acciones de asistencia.”

Se exhortó a familiares y amigos a compartir los datos de contacto, a fin de facilitar eventuales acciones de asistencia a peruanos que pudieran requerir apoyo. En ese sentido, la entidad gubernamental compartió los siguientes números de emergencia:

Sección Consular de la Embajada del Perú en Arabia Saudita: +966 50 246 5198 (consulperu.ksa@gmail.com)

Sección Consular de la Embajada del Perú en Catar: +974 5091 8673 (consuladoperudoha@gmail.com)

Consulado General del Perú en Dubái: +971 506974007 (consulgeneral@peru.ae)

Sección Consular de la Embajada del Perú en Egipto: (00 20) 122 733 0530 (consulper-elcairo@rree.gob.pe)

Embajada del Perú en Emiratos Árabes Unidos: +971 54 212 0801 (official@embassyperu.ae)

Sección Consular de la Embajada del Perú en Israel: +972 52 705 0868 (consulado@embassyofperu.org.il)

Sección Consular de la Embajada del Perú en Kuwait: +965 60042612 (peruconsul.kw@gmail.com)

Sección Consular de la Embajada del Perú en Türkiye: 00 90 533 041 08 85 (peruvize@gmail.com)