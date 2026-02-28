Perú

Canciller Hugo de Zela detalla planes para 5 mil peruanos en Medio Oriente tras ataque coordinado de EE. UU. e Israel contra Irán

Hugo de Zela aclaró que hasta el momento no se ha reportado ningún peruano herido ni fallecido a causa de los ataques, y que la Cancillería monitorea permanentemente el estado de los compatriotas en Medio Oriente

Guardar
Un noticiero informa sobre el ataque conjunto lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán. El Ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, es entrevistado sobre las medidas del gobierno para proteger a los miles de peruanos en la zona de conflicto. - Canal N

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque coordinado contra Irán, lo que provocó explosiones en Teherán y otras ciudades principales, según medios internacionales y fuentes oficiales iraníes. De inmediato, el régimen respondió con el lanzamiento de misiles y drones, intensificando la tensión en la región. Al mismo tiempo, diplomáticos estadounidenses desplegados en el Golfo y civiles israelíes recibieron instrucciones de buscar refugio, mientras la escalada se extendía a diversas capitales de Medio Oriente.

El canciller Hugo de Zela, expresó su profunda preocupación por el conflicto y la seguridad de los peruanos residentes en la zona. La autoridad informó durante una entrevista con Canal N que, en la región afectada, residen aproximadamente 5.000 ciudadanos peruanos, principalmente en Israel, donde se estima que hay algo más de 3.000 compatriotas.

Además, señaló que hay cerca de 1.000 peruanos distribuidos entre Emiratos Árabes Unidos, Catar y Jordania. En Arabia Saudita se contabilizan 140, en Irán 120, en Líbano y Egipto alrededor de 80, en Bahréin 40, y en Kuwait, Omán y Pakistán entre 15 y 20. En Siria e Irak, solo se tiene conocimiento de la presencia de un ciudadano peruano en cada país. La cifra total supera los 5.000 compatriotas, según datos oficiales.

Hugo de Zela precisó que
Hugo de Zela precisó que existen planes de evacuación listos para ser aplicados en caso de que la situación se agrave, buscando trasladar a los ciudadanos a zonas más seguras y, si es necesario, facilitar su regreso a Perú - Créditos: Andina.

Medidas adoptadas por el gobierno peruano ante la crisis

Para optimizar la gestión de información y respuestas rápidas, el Ministerio de Relaciones Exteriores estableció un canal directo entre las representaciones diplomáticas peruanas.

“Hemos activado un mecanismo de comunicación con nuestros embajadores. Los tenemos a todos enlazados en un grupo de WhatsApp para intercambiar información no solo de un país, sino de todos los países que estén involucrados en las regiones, mejor cruzar información para manejar mejor las cosas”, precisó De Zela.

Además, se han preparado planes de evacuación para movilizar a quienes se encuentren en peligro en caso de que la crisis se agrave. Explicó que “en general lo que se procura es trasladar a los ciudadanos de una zona en la cual están en peligro físico a alguna otro lugar donde puedan estar más tranquilos y ahí eventualmente viajar hacia el Perú”.

“Hasta el momento no hemos recibido información de ningún peruano que haya sido herido o fallecido. Por el momento eso no ha ocurrido, esperamos que no ocurra”, afirmó De Zela.

La ciudad de Teherán ha amanecido este sábado bajo el sonido de explosiones

Comunicado de la Cancillería

La Cancillería manifestó su preocupación ante la escalada de violencia y exhortó a las partes involucradas a evitar acciones que puedan agravar la situación. “El Perú formula votos para que la paz y la tranquilidad retornen pronto al Medio Oriente y a las partes involucradas a evitar acciones que puedan agravar la situación y privilegiar el diálogo y los mecanismos diplomáticos como vía para restablecer la estabilidad y la paz en la región“, se lee.

El pronunciamiento reiteró la vocación pacifista del país y su respaldo a iniciativas internacionales para reducir tensiones y preservar la seguridad global. “El Perú reafirma su firme compromiso con el respeto irrestricto del Derecho Internacional, la soberanía de los Estados, la integridad territorial y la solución pacífica de las controversias, conforme a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”, subrayó.

La Cancillería peruana expresó su
La Cancillería peruana expresó su preocupación por el aumento de la violencia en Medio Oriente y llamó a todas las partes a privilegiar el diálogo y los mecanismos diplomáticos - Créditos: @CancilleriaPeru.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que mantiene un seguimiento permanente de la situación y que sus misiones diplomáticas y consulares en la región han “puesto en marcha planes de emergencia y han puesto a disposición de la comunidad peruana canales de comunicación a fin de salvaguardar la seguridad y el bienestar de nuestros connacionales residentes o en tránsito en las zonas afectadas.”

La Cancillería recomendó a los ciudadanos peruanos en la zona “mantenerse informados a través de fuentes oficiales, seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades locales y contactar a la oficina consular correspondiente para registrar su situación y facilitar eventuales acciones de asistencia.”

Se exhortó a familiares y amigos a compartir los datos de contacto, a fin de facilitar eventuales acciones de asistencia a peruanos que pudieran requerir apoyo. En ese sentido, la entidad gubernamental compartió los siguientes números de emergencia:

  • Sección Consular de la Embajada del Perú en Arabia Saudita: +966 50 246 5198 (consulperu.ksa@gmail.com)
  • Sección Consular de la Embajada del Perú en Catar: +974 5091 8673 (consuladoperudoha@gmail.com)
  • Consulado General del Perú en Dubái: +971 506974007 (consulgeneral@peru.ae)
  • Sección Consular de la Embajada del Perú en Egipto: (00 20) 122 733 0530 (consulper-elcairo@rree.gob.pe)
  • Embajada del Perú en Emiratos Árabes Unidos: +971 54 212 0801 (official@embassyperu.ae)
  • Sección Consular de la Embajada del Perú en Israel: +972 52 705 0868 (consulado@embassyofperu.org.il)
  • Sección Consular de la Embajada del Perú en Kuwait: +965 60042612 (peruconsul.kw@gmail.com)
  • Sección Consular de la Embajada del Perú en Türkiye: 00 90 533 041 08 85 (peruvize@gmail.com)

Temas Relacionados

Hugo de ZelaEstados UnidosIránIsraelperu-noticias

Más Noticias

Sporting Cristal 0-1 Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Tras su clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, los ‘cerveceros’ visitarán al ‘rojo matador’ en busca de su segunda victoria en el campeonato nacional. Sigue las incidencias del crucial cotejo

Sporting Cristal 0-1 Sport Huancayo

Christofer Gonzales falló increíble penal en Sporting Cristal vs Sport Huancayo por la Liga 1 2026

‘Canchita’ desperdició la chance de poner el marcador a favor de los ‘cerveceros’: su disparó chocó en el palo y un minuto después anotó el ‘rojo matador’

Christofer Gonzales falló increíble penal

Alianza Lima vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El estadio Héroes de San Ramón vivirá un duelo directo por el primer lugar de la tabla de posiciones. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs UTC EN

Elecciones y crisis política en Perú reavivan alerta por posible uso militar chino del puerto de Chancay

Para Evan Ellis, si asumieran autoridades afines a China en un contexto de guerra, Perú podría no frenar un uso militar del puerto operado por COSCO Shipping

Elecciones y crisis política en

César Acuña promete aumentar el sueldo mínimo a S/2.000, pero su plan de gobierno no lo incluye

A pesar de haberlo detallado en entrevista, en ninguna parte del plan de gobierno de Alianza Para el Progreso subido al portal del JNE se menciona

César Acuña promete aumentar el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La Ley Soto “limita la

La Ley Soto “limita la acción de la justicia”, advierte magistrado Manuel Monteagudo

Elecciones y crisis política en Perú reavivan alerta por posible uso militar chino del puerto de Chancay

Hoy son las elecciones en el Colegio de Abogados de Lima: Postulan Delia Espinoza, Humberto Abanto, Pedro Angulo, entre otros

Presidenta del TC defiende la Ley Soto: “No es una ley procrimen, es una ley pro derechos fundamentales”

César Acuña: Videos revelan a militantes de APP entregando tarros de leche “por un voto” en SMP y Cieneguilla

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina ironiza con romance

Magaly Medina ironiza con romance de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo: “Estos dos han cambiado de novios, como nosotros de presidentes”

Grupo 5 cancela su concierto en Olmos por intensas lluvias y se solidariza con afectados

Ricardo Mendoza anuncia boda doble con Katya Mosquera y sus deseos de agrandar la familia: "Yo quería una hija"

Magaly Medina comparte emotivo video de Lizeth Marzano y revela qué hizo la noche del accidente: “Su entrenador no llegó”

Lizeth Marzano: así fue la cena de Adrián Villar en conocido restaurante antes de atropellar a la joven deportista ¿Consumió alcohol?

DEPORTES

Sporting Cristal 1-2 Sport Huancayo

Sporting Cristal 1-2 Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Christofer Gonzales falló increíble penal en Sporting Cristal vs Sport Huancayo por la Liga 1 2026

Alianza Lima vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Resultados de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos

A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo HOY: partido por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026