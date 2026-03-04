Escasez de GNV provoca subida del precio del GLP a nivel nacional: galón alcanza hasta S/10 en algunas regiones

La escasez de GNV dejó de ser focalizada y ahora impacta en Lima, Callao y regiones del norte.

La falta de Gas Natural Vehicular (GNV) dejó de ser un problema aislado en algunos distritos de Lima y Callao. En pocos días, el impacto se trasladó a los surtidores de combustibles alternativos y modificó los precios que pagan miles de conductores en distintas regiones del país. El efecto inmediato se observa en el GLP y en los gasoholes, cuyos valores registran aumentos en cadena.

Transportistas de la capital y del norte reportan que el cambio en sus costos de operación se produjo en menos de 24 horas. La búsqueda de alternativas frente al desabastecimiento activó una presión inusual sobre el mercado. En varios grifos, las islas de GNV permanecen vacías y sin personal, mientras los conductores migran hacia otras opciones para mantener sus vehículos en circulación.

En estaciones de servicio de la avenida Carlos Izaguirre, en San Martín de Porres, trabajadores confirmaron que el precio del GLP subió entre 30, 50 y hasta 70 céntimos respecto al día previo. Algunos usuarios señalaron que el galón pasó de 5.29 a 5.99 soles en menos de un día, un salto que afecta de forma directa a taxistas y transportistas independientes.

El GLP sube ante la falta de GNV

La migración masiva hacia GLP y gasoholes generó una sobredemanda inmediata.

El desabastecimiento de GNV obligó a miles de conductores a optar por el GLP o el gasohol. Esa mayor demanda alteró la dinámica habitual del mercado. En Lima y Callao, el incremento ya se percibe en distintas estaciones, con diferencias marcadas entre distritos.

La situación en Lambayeque refleja un escenario más severo. En Chiclayo, transportistas informaron que el precio del GLP pasó de un rango entre 5.50 y 6.00 soles a valores que oscilan entre 7.40 y 9.99 soles por galón. Para algunos conductores, el impacto resulta inmediato en su jornada diaria.

Un transportista local resumió el panorama con preocupación: “Nos afecta bastante porque es el doble prácticamente. (...) Los pasajeros no pagan. En la situación en la que estamos, no pagan”. El alza, según explicó, no se traslada con facilidad al usuario final, lo que reduce sus márgenes de ingreso.

Conductores también cuestionaron la rapidez de los incrementos frente a la lentitud de las reducciones cuando bajan los precios internacionales. Señalaron que, en esos casos, las empresas suelen esperar a agotar inventarios antes de aplicar rebajas.

Reparación del ducto y presión en el mercado

Minem ordena detener la venta de gas natural en grifos de Lima por fuga en Megantoni, Cusco. (Foto: Composición - Infobae)

La sobredemanda responde tanto a la necesidad inmediata como al temor. Muchos usuarios acudieron a los grifos para “tanquear” de forma preventiva ante la posibilidad de nuevos aumentos o una escasez prolongada. Las filas se extendieron en distintos puntos de la capital.

La incertidumbre gira en torno a la reparación del ducto principal de la Empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), cuyo plazo inicial se estimó en 14 días. Mientras no se restablezca el suministro regular de gas natural, el mercado continuará bajo presión.

A este escenario interno se suma el comportamiento del precio internacional del petróleo, que influye en los valores de referencia de los combustibles en el país.

Aumentos en precios mayoristas

Un coche sedán rojo es abastecido de combustible en una estación de servicio Petroperú, con una manguera azul conectada al tanque mientras un SUV rojo espera en segundo plano. (Paula Elizalde / Infobae Perú)

Según las listas de precios mayoristas publicadas el martes 3 de marzo por Petroperú y Repsol, el gasohol regular en Lima se vende a S/12.4943 por galón. El valor representa un aumento de S/0.38, equivalente a 3%, frente a los S/12.1120 registrados la semana anterior.

El gasohol premium se cotiza en S/13.9117 en planta mayorista, con un incremento de S/0.22 o 1,58% respecto a los S/13.6951 del 24 de febrero. En el caso del diésel de uso vehicular, el precio alcanza S/12.7322, tras un aumento de S/0.59, equivalente a 4,86%, frente a los S/12.1422 de la semana previa.

El especialista en mercados energéticos y docente de la Universidad ESAN, Luis Espinoza, explicó a RPP que la causa principal radica en la sustitución obligada del gas natural. “No hay gas natural para los vehículos y van a tener que usar gasolina. Por eso es que el gasohol regular ha subido más fuerte, normalmente no sube tanto, pero ha subido más que la premium porque es la más barata para los taxistas”, indicó.

Sobre el traslado de estos incrementos al consumidor final, precisó que los grifos suelen aplicar márgenes superiores al ajuste mayorista. “Normalmente los grifos aprovechan para subir más, suelen duplicarlo. Por ejemplo, si Petroperú aumentó S/0.38, ellos pueden subirlo entre S/0.50 hasta S/1.00”, detalló.

Diferencias de precios en grifos

Un trabajador de una estación de servicio llena el tanque de un SUV rojo mientras otro vehículo espera detrás, con un camión cisterna en el fondo. (Paula Elizalde / Infobae Perú)

El portal Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) muestra amplias variaciones en los precios al público. En Lima y Callao, el gasohol regular se ofrece desde S/12.87 en un establecimiento de San Juan de Lurigancho hasta S/22.90 en un grifo de San Isidro.

El gasohol premium se encuentra desde S/14.20 en Ate hasta S/24.99 en Miraflores. En el caso del diésel B5 de uso vehicular, los valores oscilan entre S/12.89 en Lurigancho y S/23.59 en Santiago de Surco.

La evolución de los valores en los próximos días dependerá del restablecimiento del suministro de gas natural y de la dinámica internacional del petróleo. Mientras tanto, conductores y transportistas ajustan sus rutas y costos frente a un escenario que modifica su economía diaria.