Médicos reconstruyen oreja a paciente de 20 años y transforman su vida

La reconstrucción auricular no solo restaura la apariencia física, sino que también contribuye a la integración social y al bienestar emocional de los pacientes - Créditos: Essalud.

Un equipo de médicos del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen del Seguro Social de Salud (EsSalud) realizó con éxito la reconstrucción del pabellón auricular derecho a Jean Pierre Smith Rosas Bravo, un joven de 20 años que nació con microtia, una malformación congénita que impide el desarrollo del oído externo.

La operación, efectuada en dos fases, empleó cartílago costal del propio paciente para tallar manualmente la estructura anatómica, logrando un resultado natural tanto en forma como en función.

Los doctores dedicaron más de cuatro horas a la primera etapa, donde extrajo el tejido necesario y preparó la zona receptora para la implantación del nuevo molde. En la fase siguiente, los cirujanos definieron el relieve definitivo del pabellón, garantizando una integración estética acorde.

El éxito de este tipo de cirugías depende en gran medida de la planificación temprana y de un enfoque personalizado en cada caso - Créditos: Essalud.

La doctora Jaqueline Benavides Rubio, jefa del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, destacó la dificultad inherente a este tipo de casos. Precisó que la reconstrucción auricular se basa en la utilización de tejidos autólogos, lo que permitió una adaptación individualizada y una disminución de los riesgos de rechazo.

La microtia, que afecta a uno de cada 6.000 recién nacidos, representa un reto significativo dentro de la cirugía plástica reconstructiva, pero el hospital cuenta con amplia experiencia en el abordaje de esta condición, favoreciendo la recuperación integral de los pacientes.

Detalles técnicos y proceso quirúrgico

El procedimiento realizado en el Hospital Almenara responde a estándares internacionales y requiere una coordinación precisa entre distintas especialidades médicas.

En la primera fase, los profesionales extrajeron el cartílago costal y acondicionaron el área donde se fijaría el molde inicial. Posteriormente, los cirujanos modelaron el pabellón auricular, replicando cada detalle anatómico para lograr una apariencia funcional y estética.

La institución recomienda que las familias cuyos hijos presenten microtia, acudan para evaluación a partir de los 6 años, de modo que el tratamiento pueda programarse cerca de los 10, considerada la edad idónea para este tipo de intervenciones. La evaluación temprana permite determinar la mejor estrategia y preparar a los menores tanto física como emocionalmente.

La experiencia acumulada por el equipo del Hospital Almenara permite abordar casos complejos de microtia, ofreciendo esperanza y mejor calidad de vida a quienes nacen con esta condición - Créditos: Essalud.

Impacto personal y acceso al tratamiento

Jean Pierre, originario de Tingo María, se encuentra actualmente en proceso de recuperación tras la cirugía. Visiblemente emocionado, expresó su agradecimiento a la doctora Benavides y al personal del centro.

“Quiero agradecer al Hospital Almenara y a la doctora Benavides por este magnífico trabajo. Infórmense, porque aquí en EsSalud sí es posible. Ahora me siento mucho más seguro para alcanzar mis objetivos”, manifestó el joven, quien planea continuar sus estudios de Derecho.

¿Qué es la microtia?

De acuerdo con Stanford Medicine Children’s Health, la microtia es una malformación presente al nacer que impide el desarrollo completo del pabellón auricular durante el primer trimestre de gestación. Su denominación proviene del latín y significa “oído pequeño”.

Esta alteración puede manifestarse con estructuras reducidas, a veces limitadas a un pequeño lóbulo, y se presenta en uno de cada 5.000 recién nacidos, con mayor frecuencia en varones y en el lado derecho. Generalmente afecta solo una oreja y, en muchos casos, se asocia a la ausencia o estrechamiento del conducto auditivo, dificultando la audición y la estética facial.