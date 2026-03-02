Huánuco, Lima y Tumbes bajo alerta roja por activación de quebradas hasta el 2 de marzo, según Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el Aviso N.º 060 de corto plazo por posible activación de quebradas. Foto: Composición Infobae Perú

La alerta llegó con hora exacta y un mapa preciso. El aviso fija un plazo y delimita territorios. Desde la tarde del 1 de marzo hasta el mediodía del 2, varias provincias del país quedan bajo observación estricta ante la posible activación de quebradas. El nivel asignado es rojo, el más alto en la escala de peligro.

El reporte detalla que la medida rige “del 01-03-2026 (13:00 h) al 02-03-2026 (13:00 h)” y advierte que el fenómeno podría presentarse en distintos puntos de la sierra y la costa norte y central. El documento, identificado como “Aviso N° 060 Aviso de Corto Plazo ante posible Activación de Quebradas”, establece un escenario de riesgo muy alto en provincias de Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima, Pasco, Piura y Tumbes.

La información fue difundida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), que precisó que “hasta el 2/3 se prevé la activación de quebradas (nivel rojo) en varias provincias”. El organismo técnico pidió atención a las autoridades locales y a la población dentro del periodo indicado.

Provincias bajo nivel rojo

La alerta rige del 1 de marzo (13:00 h) al 2 de marzo (13:00 h).

El nivel rojo, según la leyenda oficial, corresponde a “Peligro Muy Alto”. Esta categoría implica alta probabilidad de activación de quebradas, con potencial impacto en centros poblados, vías de comunicación y zonas agrícolas.

Huancavelica figura con Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica y Huaytará. En Huánuco, el aviso menciona Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Pachitea y Puerto Inca. Ica aparece con la provincia de Chincha.

En Junín, la provincia señalada es Yauli. Lima concentra varias jurisdicciones: Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Pasco integra a Pasco y Oxapampa. En Piura, la alerta abarca Ayabaca, Morropón, Piura y Sullana. En Tumbes, las provincias expuestas son Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

El documento no amplía detalles sobre acumulados de lluvia en cada zona, pero la categorización en rojo marca un umbral crítico dentro del sistema de avisos de corto plazo.

¿Qué medidas tomar ante emergencias climáticas?

El Gobierno del Perú y Defensa Civil e INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil) compartieron una guía oficial para para protegerte ante lluvias intensas, activación de quebradas o el desborde de ríos:

Antes de una emergencia (prevención)

Elabora un Plan Familiar de Emergencia: define responsabilidades, rutas de evacuación y puntos de encuentro; compártelo con toda la familia y practícalo regularmente.

Identifica zonas de riesgo: conoce los puntos vulnerables de tu comunidad (riberas de ríos, quebradas, laderas inestables) y evita habitar zonas expuestas a huaicos, deslizamientos o inundaciones.

Prepara una mochila de emergencia: con agua, alimentos no perecibles, botiquín de primeros auxilios, documentos importantes y elementos básicos para varios días.

Mantente informado: sigue los avisos meteorológicos oficiales emitidos por el Senamhi y las autoridades locales.

Durante una emergencia (acción inmediata)

Pon en práctica tu Plan Familiar de Emergencia sin improvisar.

Evacúa de inmediato si hay alerta o alarma oficial: muévete hacia zonas seguras y más altas, llevando a todos los miembros del hogar (incluidas mascotas).

No cruzar ríos, quebradas ni zonas inundadas: el agua puede arrastrar vehículos o personas con facilidad.

Mantente atento a las indicaciones de las autoridades y evita circular por áreas de riesgo.

Después de la emergencia (apoyo y recuperación)

Organízate con vecinos y autoridades locales para apoyar tareas de limpieza y rehabilitación, siempre priorizando tu seguridad.

Regresa a tu vivienda solo cuando las autoridades lo indiquen que es seguro.

Revisa las condiciones de tu casa: particularmente instalaciones de agua, luz y gas antes de volver a usarlas.

Evita difundir rumores o información no oficial que pueda generar confusión o pánico.

Números de emergencia

105 – Policía Nacional del Perú (PNP)

116 – Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú

106 – SAMU (Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia)

115 – Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI – Defensa Civil)

117 – EsSalud (emergencias médicas para asegurados)

113 – Infosalud (orientación en salud)

110 – Policía de Carreteras

0800-12345 – Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN – información y denuncias en vías nacionales)