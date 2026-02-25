Perú

Renovación Popular negará confianza al Gabinete de Denisse Miralles e impulsará la censura de José Balcázar, confirmó Rafael López Aliaga

Fundador y candidato presidencial por Renovación Popular denunció una presunta ‘repartija’ en el equipo ministerial. Aseguró que ministros fueron puestos por César Acuña

El candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, califica la conformación del nuevo gabinete ministerial como una "repartija" y un "pacto mafioso" para saquear el Estado. | Willax

La crisis política en el Perú escaló un nuevo peldaño tras la sorpresiva juramentación del gabinete liderado por Denisse Miralles, en reemplazo del anunciado Hernando de Soto. El cambio de planes en la Presidencia del Consejo de Ministros reconfiguró el tablero en Palacio de Gobierno y desató una sucesión de críticas desde diversas bancadas del Congreso, que ven en la nueva conformación un reflejo de los acuerdos de poder entre partidos tradicionales.

El nuevo gabinete, compuesto por 18 titulares de cartera, muestra una clara continuidad con el gobierno anterior: siete ministros —entre ellos Hugo de Zela (Relaciones Exteriores), Luis Quiroz (Salud), Óscar Fernández (Trabajo), César Quispe (Producción), Aldo Prieto (Transportes) y Wilder Sifuentes (Vivienda)— fueron ratificados en sus cargos, mientras que Denisse Miralles pasó del Ministerio de Economía y Finanzas a la Presidencia del Consejo de Ministros.

En este escenario, el candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció acciones concretas para frenar la investidura del gabinete Miralles. En una entrevista con Beto a Saber, confirmó que su bancada negará el voto de confianza al nuevo Consejo de Ministros. Además, que impulsará la censura del presidente José María Balcázar.

“Lo que yo veo en la política peruana actual es que entran a saquear al Estado. Aquí no hay negociación, se llama repartija. Hay un pacto mafioso que entra al Estado a saquearlo y no funciona nada. El caso más claro es Salud y Minsa, que siguen bajo el dominio del señor César Acuña. No puedo jalar con corruptos, no puedo negociar repartijas, no puedo buscar acuerdos con partidos como APP o Perú Libre, que no se preocupan por la gente que está sufriendo”, afirmó.

Denisse Miralles juró como premier,
Denisse Miralles juró como premier, pese a haberse anunciado a Hernando de Soto. | Presidencia

Sobre el impulso de su destitución, mencionó que se fundamenta en un presunto tráfico de influencias. “Si usted se atreve a poner a la gente de Acuña a mando de la salud del país, está sujeto a dos cosas: censura y denuncia constitucional”, advirtió, reiterando sus cuestionamientos al reparto de cargos.

El líder celeste también criticó la reciente votación secreta en el Parlamento, que —según él— favorece la opacidad y las negociaciones bajo la mesa: “La gran zamarrada que han hecho es el voto secreto. Esta vez todos han estado votando con voto oculto. Exijo que cualquier nueva votación sobre la censura o el voto de confianza se realice de manera pública y nominal”.

Para López Aliaga, la situación actual es consecuencia de “veinte años de repartija, veinte años que no hay hospitales, ni colegios, ni calidad en salud ni educación”, y representa la continuidad de prácticas políticas que, a su juicio, impiden cualquier reforma real en el país.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, por su parte, señaló que el Ejecutivo se encuentra en coordinación permanente para definir la fecha de presentación ante el Congreso y que se convocará a las distintas bancadas para dialogar antes de solicitar formalmente la confianza. Mientras tanto, el gabinete debe presentarse ante el Parlamento en un plazo de 30 días, en medio de un clima de alta tensión y desconfianza hacia la conducción de Balcázar.

