Exalumna de José María Balcázar visitó su despacho y luego obtuvo orden de servicio por S/16 mil, revela Panorama

Bustíos negó cualquier influencia del congresista en su contratación y aseguró que el proceso se realizó mediante convocatoria pública. Panamericana Televisión/ Panorama.

Un nuevo reportaje emitido por el dominical ‘Panorama’ ha expuesto al actual presidente, José María Balcázar, tras revelar una secuencia de hechos que vinculan la visita de una exalumna a su despacho congresal con la posterior obtención de contratos con el Estado. La protagonista de esta historia es Carla Bustíos Arteaga, quien pasó de ser bachiller universitaria de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo a convertirse en proveedora del Estado pocos días después de reunirse con el entonces parlamentario.

La investigación reconstruye una cronología precisa que comienza en agosto de 2021. Según el reportaje, Carla, de 37 años, mantenía presencia activa en redes sociales y desarrollaba su actividad académica mientras culminaba su etapa universitaria. Sin embargo, lo que llamó fue lo que describen como un repentino ascenso laboral dentro del Estado, ocurrido poco después de visitar al entonces congresista que había sido su profesor universitario.

El vínculo académico entre Bustíos y Balcázar se remonta a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ubicada en Lambayeque. En ese centro de estudios, Balcázar participaba frecuentemente como jurado de sustentación y asesor de tesis, funciones en las que coincidió con distintos estudiantes, entre ellos Bustíos.

Su visita al presidente José María Balcázar

El episodio central del reportaje ocurre el 19 de agosto de 2021, fecha en la que, según registros oficiales del Parlamento, Carla Bustíos ingresó al despacho congresal de José María Balcázar. El registro indica que la visita se produjo a las 12:06 del mediodía en el tercer piso del edificio legislativo, específicamente en la oficina 304.

No obstante, el dominical subraya que un día antes de ese encuentro ocurrió un movimiento clave. De acuerdo con los documentos revisados por el equipo periodístico, el 18 de agosto de 2021 Bustíos pagó la tasa correspondiente para inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores, requisito indispensable para contratar con el Estado.

Según el reportaje, la inscripción entró en vigencia el 19 de agosto, el mismo día de su visita al despacho congresal. Y apenas 24 horas después, el 20 de agosto de 2021, Bustíos obtuvo su primera orden de servicio con el Estado.

¿Qué respondió Carla Bustíos Arteaga?

El contrato se realizó con el Programa Nacional de Saneamiento Rural, donde fue contratada como “profesional para la gestión administrativa legal” por un monto de 16 mil soles.

Para aclarar lo ocurrido, el equipo de Panorama se comunicó directamente con Carla Bustíos Arteaga. En la conversación, el periodista inicia con una consulta directa sobre su relación con el actual titular del Parlamento. “Carla. Hola, Carla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Carla Bustíos. Mucho gusto, de Panorama. Te quiero hacer una consulta. Quisiera saber si tú conoces al nuevo presidente”, señala el reportero.

Posteriormente, el periodista le recuerda algunas de las fechas que aparecen en la investigación. “¿Te acuerdas del 19 de agosto del 2021?”, pregunta. Bustíos responde brevemente: “No”. El reportero continúa: “¿Y del 20 de agosto del 2021? Mira, ese día tú ganas tu primera orden de servicio con el Estado”.

Durante la conversación, el periodista también cuestiona la experiencia profesional que tenía en ese momento. “En esta orden de servicio, ¿ya tenías suficiente experiencia? Porque en ese entonces eras todavía bachiller, estabas haciendo tu tesis. Dieciséis mil soles no es una suma que pueda ganar cualquier bachiller en el país, ¿no?”.

Lo niega

El reportaje subraya nuevamente la coincidencia de fechas: “El 18 pagó la tasa para obtener su registro de proveedor del Estado. Con ese registro, el 19 visita al congresista y el 20 obtiene su primera orden en el gobierno de Perú Libre”.

El periodista insiste en la secuencia temporal: “El 18 te das de alta, el 19 lo visitas y el 20 sale la primera orden de servicio que tú alcanzas en el Estado”.

Ante estas preguntas, Carla Bustíos Arteaga defiende la legalidad del proceso. “¿Y usted sabe cuánto demoran que se contrate una orden de servicio?”, responde. El reportero replica: “Sí, es un proceso largo. Pero ¿por qué te diste de alta justo un día antes de la visita?”. Bustíos explica entonces que el proceso habría seguido un procedimiento regular.

“Si yo voy a ver… obviamente ya habría un proceso de selección, ¿no? Tendrían que averiguar cómo fue ese proceso de selección”, afirma. Cuando el periodista pregunta directamente “¿Cómo fue?”, ella responde: “Porque son concursos, o sea, son una convocatoria casi como que pública, en la que postulas con otros postores”.

Pese a ello, Carla Bustíos Arteaga rechaza que el entonces congresista haya intervenido en su contratación. “O sea, pero en realidad no entiendo. Lo que tú quieres saber es que el doctor tuvo alguna injerencia sobre mi contratación”, comenta. El reportero responde: “No lo has hecho”. Y ella concluye: “No, no, no, no tenía nada que ver”.

