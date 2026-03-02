Qué se celebra el 2 de marzo en el Perú: legados que modelan identidad y memoria

La fecha reúne nacimientos, fallecimientos y sucesos que involucran a figuras religiosas, culturales, políticas y deportivas, así como la creación de áreas naturales importantes dentro de la memoria colectiva del país (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 2 de marzo reúne hechos y figuras relevantes en la historia peruana. En 1585 nació Juan Macías, dominico que destacó por su vida de caridad en Lima virreinal y luego fue canonizado.

En 1911 murió Fernando Soria Iribarren, referente del criollismo limeño y autor de populares composiciones. En 1951 nació Roberto Dañino Zapata, abogado que ocupó la Presidencia del Consejo de Ministros y altos cargos en organismos internacionales.

En 1987 nació el congresista Alejandro Muñante. En 1988 se creó el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. En 1990 nació el futbolista Luis Advíncula y en 2012 falleció el dirigente crema Rafael Quirós Salinas.

2 de marzo de 1585 - nace de Juan Macías, religioso dominico y santo que evangelizó el Perú

Desde Extremadura hasta Lima, Juan Macías forjó una vida de fe y servicio que lo llevó a los altares y lo convirtió en símbolo de humildad cristiana en el Perú colonial. (García de los barros)

Juan Macías nació el 2 de marzo de 1585 en Ribera del Fresno, Extremadura, España, y quedó huérfano desde muy pequeño, siendo criado por un familiar que lo puso a trabajar como pastor.

Tras viajar a Sudamérica con un comerciante, llegó a Lima en 1620 y decidió integrarse a la Orden de Predicadores, adoptando la vida religiosa. En el convento dominico de Santa María Magdalena se destacó por su humildad, oración profunda y caridad hacia pobres y enfermos, sin distinguir clase social.

Fue amigo cercano de San Martín de Porres y contemporáneo de santa Rosa de Lima, influyendo en la vida espiritual de la ciudad virreinal. Su fama de santidad se extendió tras su muerte, y fue beatificado por Gregorio XVI y canonizado por papa Pablo VI en 1975, siendo venerado como figura de caridad y fe en el Perú y más allá.

2 de marzo de 1911- muere Fernando Soria Iribarren, figura del criollismo limeño

Referente de la jarana limeña, Fernando Soria dejó un legado musical que aún resuena en el cancionero popular tras su muerte en 1911. (BNP)

Fernando Soria Iribarren, nacido el 11 de marzo de 1861, fue compositor y autor teatral vinculado al ambiente criollo limeño de inicios del siglo XX. Integró el grupo de jaranistas “La Palizada”, junto a destacados artistas de la época.

Escribió valses, polcas y marineras, y creó festejos como “Yo te enseñaré a sumar”, difundido por Jesús Vásquez, y “Chinito chicharronero”. Incursionó en el cine y participó en la primera película hablada producida en el Perú.

En 1945 se publicó la letra de su polka “Los ojos de mi morena”, con música de Alcides Carreño. Falleció el 2 de marzo de 1911.

2 de marzo de 1951 - nacimiento de Roberto Dañino Zapata, jurista, diplomático y ex primer ministro del Perú

Con paso por la Presidencia del Consejo de Ministros y el Banco Mundial, Roberto Dañino consolidó una trayectoria pública y diplomática. (Jgomezf05)

Roberto Enrique Dañino Zapata nació el 2 de marzo de 1951 en Lima y se destacó como abogado, funcionario público y empresario con trayectoria nacional e internacional. Estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú y obtuvo una maestría en Derecho en Harvard Law School.

Fue presidente del Consejo de Ministros del Perú y embajador en Estados Unidos durante el gobierno de Alejandro Toledo, donde promovió acuerdos bilaterales y cooperación económica. Posteriormente se desempeñó como vicepresidente sénior y asesor legal principal del Banco Mundial y lideró el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.

A lo largo de su carrera, ha integrado juntas directivas de diversas organizaciones empresariales y filantrópicas, recibiendo importantes condecoraciones como la Gran Cruz de la Orden del Sol del Perú y de la Orden de Isabel la Católica de España.

2 de marzo de 1987 - nace de Alejandro Muñante Barrios, abogado y congresista peruano

Representante de Renovación Popular, Muñante se posicionó en el Parlamento con posturas firmes en debates sociales y constitucionales. (Andina)

Alejandro Muñante Barrios nació el 2 de marzo de 1987 en Iquitos y es un político y abogado peruano con actividad en el Congreso de la República para el periodo 2021-2026.

Obtuvo su título profesional en Derecho en la Universidad Señor de Sipány tiene una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de San Martín de Porres.

Representa al partido Renovación Popular y fue elegido tercer vicepresidente de la Mesa Directiva del Parlamento durante 2022-2023. Se identifica con posturas conservadoras y liberales en lo económico, y es conocido por su activismo provida y su oposición a ciertos enfoques de género y políticas públicas.

Ha protagonizado polémicas por sus posiciones ante leyes sociales y ha participado en diversas funciones legislativas y comisiones dentro del Congreso.

2 de marzo de 1988 - creación del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes en el Perú

Con casi tres mil hectáreas, Los Manglares de Tumbes resguardan biodiversidad clave y sostienen la pesca artesanal en la frontera norte. (Andina)

El Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes es un área natural protegida ubicada en la provincia de Zarumilla, en la costa norte del Perú, fronteriza con Ecuador. Fue creada el 2 de marzo de 1988 y comprende 2 972 hectáreas de bosque de mangle, representando la mayor extensión de este ecosistema en el país.

Alberga una rica diversidad biológica, con cuatro especies de mangle, más de 200 aves, mamíferos como la nutria del noroeste y el cocodrilo americano, y numerosas especies de peces, crustáceos y moluscos.

Los manglares actúan como barrera contra la erosión y sostienen actividades tradicionales como la pesca artesanal. El área fue designada sitio Ramsar en 1997y forma parte de la Reserva de Biósfera Noroeste Amotapes-Manglares.

2 de marzo de 1990 - nace Luis Advíncula, lateral peruano y figura global del fútbol

Desde su debut en 2009 hasta torneos internacionales, Advíncula se consolidó como pieza clave en defensa y ataque por la banda derecha. (Andina)

Luis Jan Piers Advíncula Castrillón nació el 2 de marzo de 1990 en el distrito de El Carmen, en la provincia de Chincha, Perú. Es futbolista profesional que se desempeña principalmente como lateral derecho y extremo, y actualmente juega en Alianza Lima en la Primera División del Perú.

Debutó en 2009 con Juan Aurich y ha tenido una carrera internacional que incluye pasos por clubes de Europa, América y Sudamérica, así como destacadas participaciones en la selección peruana desde 2010.

Con la blanquirroja disputó varias ediciones de la Copa América, logrando medallas de bronce y plata, y formó parte del plantel que llegó a instancias finales en torneos importantes. Es reconocido por su velocidad y contribuciones ofensivas desde la defensa.

2 de marzo de 2012 - fallece Rafael Quirós Salinas, destacado futbolista y dirigente del Universitario de Deportes

Tras su retiro por lesión, Rafael Quirós dedicó su vida a la gestión deportiva y marcó una era en la historia de Universitario. (Club Universitario de Deportes)

Rafael Quirós Salinas, nacido el 29 de agosto de 1910 en Lima, fue un futbolista peruano que se desempeñó como defensa y luego se destacó como uno de los dirigentes más influyentes del Club Universitario de Deportes.

Inició su trayectoria en el club en 1929 y, tras una lesión que lo obligó a retirarse del campo, se dedicó a su profesión de ingeniero civil y a actividades dirigenciales.

Fue presidente de Universitario entre 1963 y 1973, en un periodo de múltiples títulos nacionales y un subcampeonato en la Copa Libertadores de 1972. Volvió a presidir el club en la década de 1980 y dejó un legado histórico en la institución hasta su muerte el 2 de marzo de 2012.