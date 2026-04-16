Perú

Sicarios irrumpen en fiesta de Chimbote y asesinan a dos animadores en pleno show

De acuerdo con la información de la PNP, los animadores no eran el objetivo, pero se convirtieron en víctimas colaterales de un ataque dirigido presuntamente al dueño del establecimiento

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Durante una animada fiesta en el asentamiento humano Santo Domingo, en Chimbote, la noche se tiñó de violencia cuando sicarios irrumpieron en un local repleto de asistentes y desataron una balacera contra el escenario, donde dos animadores resultaron asesinados. Walter Minchola Argomedo y Anthony Campos Márquez se encontraban presentando el show cuando fueron alcanzados por los disparos, pese a que no eran el objetivo del ataque.

La tragedia sucedió mientras el ambiente festivo dominaba el local conocido como el ‘Búnker de los Cotitas’. Decenas de personas disfrutaban de música chicha y del espectáculo a cargo de los animadores, sin advertir la presencia de cuatro sujetos encapuchados en las inmediaciones del escenario.

ATV Noticias reportó que, al abrir fuego, los atacantes provocaron la muerte inmediata de Minchola y Campos, dejando además a tres personas heridas, entre ellas la suboficial de la policía Alexandra Yulisa Ortiz Bocanegra.

Una balacera en el Búnker de los Cotitas dejó dos víctimas fatales y tres heridos cuando desconocidos dispararon hacia el escenario, en lo que vecinos y autoridades consideran un nuevo episodio de violencia local| ATV Noticias
Una balacera en el Búnker de los Cotitas dejó dos víctimas fatales y tres heridos cuando desconocidos dispararon hacia el escenario, en lo que vecinos y autoridades consideran un nuevo episodio de violencia local| ATV Noticias

De acuerdo con los testimonios recogidos, el verdadero objetivo habría sido el propietario del local, quien se encontraba en la parte trasera del escenario al momento del ataque. La policía investiga si el atentado guarda relación con disputas previas en la zona y no descarta la hipótesis de un ajuste de cuentas ligado a la inseguridad que afecta a varios sectores de Chimbote.

Vecinos del asentamiento humano expresaron su indignación tras el ataque y reclamaron públicamente el cierre del local. “Todas las semanas hay peleas. Ya estamos cansados. Simplemente, queremos que el municipio cumpla con su trabajo. Ciérrenlo”, exigió una residente.

Animadores mueren durante ataque armado en escenario de Chimbote
Animadores mueren durante ataque armado en escenario de Chimbote| ATV

Otros presentes pidieron la clausura inmediata del establecimiento, señalando que los hechos de violencia se han vuelto recurrentes y temen por la seguridad de la comunidad.

Hasta el momento, ni la Policía Nacional del Perú (PNP) ni la municipalidad de Chimbote han emitido comunicados oficiales sobre el avance de las investigaciones ni han respondido a la demanda de los vecinos para que el local sea clausurado.

Canales de ayuda

  • La Policía Nacional del Perú (PNP) dispone de la línea de emergencia 105, operativa las 24 horas del día para reportar delitos, situaciones de riesgo o solicitar presencia policial en casos de violencia o inseguridad ciudadana. El personal está capacitado para brindar orientación inmediata y coordinar la intervención en situaciones de emergencia.
  • El Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu) atiende emergencias médicas a través del número 106. Este servicio ofrece asistencia prehospitalaria gratuita y el envío de ambulancias equipadas para la atención de urgencias y traslados, permitiendo una respuesta rápida ante accidentes o situaciones críticas de salud.
  • El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú responde a emergencias por incendios, rescates y accidentes a través del número 116. Los bomberos cuentan con personal especializado para actuar en situaciones de riesgo y brindar apoyo tanto en incidentes urbanos como en desastres naturales.
  • El Ministerio de Salud (Minsa) ofrece orientación médica y psicológica gratuita mediante la línea 113, disponible para consultas sobre salud física y mental, así como información sobre servicios médicos y campañas de prevención. El Minsa coordina también con otros organismos para asegurar atención integral en casos de emergencia.

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