Hombres G anuncia segundo concierto en Lima, tras exitoso sold out

La banda española vuelve a nuestro país con dos conciertos en el Estadio Nacional, luego del pedido de los fans por una nueva fecha | Instagram / Masterlive

La capital peruana se prepara para recibir a Hombres G en un escenario emblemático, luego del impacto generado por el anuncio de su regreso. El entusiasmo del público se manifestó en la demanda inmediata de entradas, que agotó la primera fecha en pocas horas. En respuesta, la banda madrileña confirmó una segunda presentación el viernes 30 de octubre en el Estadio Nacional, convirtiendo a Lima en una de las pocas ciudades latinoamericanas con doble función programada para este año.

El fenómeno que rodea a Hombres G se percibe tanto en seguidores de larga data como en nuevas generaciones. El grupo, formado por David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina, marcó a varias camadas de oyentes con éxitos que permanecen vigentes en la memoria popular. El repertorio incluye canciones que acompañaron momentos personales y encuentros masivos, y su regreso a la ciudad refuerza el vínculo entre la banda y el público peruano.

Un afiche promocional animado muestra a los miembros de Hombres G, anunciando su "Gira 2026" con una nueva fecha en el Estadio Nacional de Lima para el 30 de octubre, tras el éxito de su primer concierto agotado.

La venta de entradas para esta última fecha comenzará el viernes 6 de marzo a las 10:00 a. m. mediante la plataforma Teleticket, que habilitará todos los métodos de pago. La organización subrayó que se trata de la única posibilidad adicional de ver a la agrupación en Lima durante 2026, lo que ha elevado las expectativas entre los fanáticos que no lograron conseguir su lugar en la primera jornada.

El recorrido de Hombres G en la industria musical abarca más de cuatro décadas, con millones de discos vendidos y giras en escenarios de España, Latinoamérica y Estados Unidos. El grupo se consolidó como uno de los mayores exponentes del pop rock en español, gracias a un estilo directo y estribillos que se transformaron en himnos intergeneracionales.

El regreso al Estadio Nacional anticipa una noche de reencuentro con clásicos como “Devuélveme a mi chica”, “Te quiero”, “Marta tiene un marcapasos” y “Venezia”, en un ambiente de celebración compartida.

Un reencuentro generacional en Lima

La cita de octubre promete un espectáculo basado en la complicidad con la audiencia, el repaso de un repertorio infaltable y la energía de los coros colectivos. Para muchos, será la oportunidad de revivir canciones que marcaron etapas importantes, mientras que para otros significará descubrir en vivo la fuerza de una banda que sigue sumando seguidores. La producción recomendó a los interesados asegurar su entrada con anticipación, debido al antecedente del sold out y la alta demanda registrada.

La banda española Hombres G vuelve a nuestro país (Foto AP/Ginnette Riquelme)

El regreso de Hombres G no solo implica un concierto, sino un evento cultural que reactiva la memoria y el entusiasmo de varias generaciones. Fuentes cercanas a la organización anunciaron que en los próximos días se ofrecerán detalles adicionales sobre la producción y la puesta en escena a través de los canales oficiales y plataformas de venta.

Precios de entradas para Hombres G en el Estadio Nacional

Las localidades para la segunda fecha estarán disponibles con una amplia variedad de precios, según la zona elegida:

Platinum Central (Numerado): S/ 342.00

Platinum Lateral (Numerado): S/ 259.00

VIP (Numerado): S/ 224.00

Preferencial (Stand Up): S/ 142.00

Tribuna Occidente 1 (Numerado): S/ 259.00

Precio Conadis: S/ 207.00

Tribuna Occidente 2 (Numerado): S/ 224.00

Tribuna Oriente 1 (Numerado): S/ 259.00

Tribuna Oriente 2 (Numerado): S/ 224.00

Tribuna Norte (Gradería): S/ 95.00

Precios de entradas para Hombres G en Perú

La venta inicia el 6 de marzo a las 10:00 a. m. a través de Teleticket, con todos los medios de pago habilitados. La organización reiteró que se trata de la última oportunidad para ver a Hombres G en la capital peruana este año y recomendó actuar con rapidez para no quedar fuera del concierto que reunirá a miles de personas en el Estadio Nacional.