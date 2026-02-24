Hombres G agota entradas en el Estadio Nacional y fans solicitan una segunda fecha en Lima

Hombres G agota entradas para su concierto en Lima.

En pocas horas, los fanáticos de Hombres G agotaron todas las entradas disponibles para el concierto que la banda ofrecerá el próximo 29 de octubre en el Estadio Nacional de Lima. El fenómeno de ventas, confirmado por plataformas de boletería como Teleticket, ha provocado que seguidores que no lograron obtener su entrada soliciten una segunda fecha para la presentación del legendario grupo español.

La banda, considerada una de las más influyentes del pop rock en español, expresó su gratitud a través de sus canales oficiales. “¡Gracias!”, comunicaron los integrantes de Hombres G a sus seguidores peruanos tras alcanzar el sold out en tiempo récord. Esta es la tercera ocasión en la que el grupo logra llenar el Estadio Nacional en el marco de sus visitas a la región, un hito que consolida su vigencia en el mercado latinoamericano.

El concierto forma parte de la gira Los Mejores Años de Nuestra Vida, que celebra las cuatro décadas de trayectoria del conjunto liderado por David Summers. La gira ha recorrido múltiples ciudades de Europa y América Latina, convirtiéndose en uno de los eventos más esperados para los seguidores del grupo.

La banda española Hombres G vuelve a nuestro país (Foto AP/Ginnette Riquelme)

El show incluirá un repertorio de clásicos como “Devuélveme a mi chica”, “Te quiero”, “Sufre mamón”, “Venezia”, “Visite nuestro bar” y “Temblando”, además de nuevas canciones y una serie de sorpresas preparadas especialmente para esta celebración.

Fans piden segunda fecha

La demanda de entradas superó las expectativas de la organización. Teleticket reportó que las localidades se agotaron en cuestión de horas desde el inicio de la venta, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales y foros de fanáticos. Muchos usuarios, imposibilitados de conseguir boletos, han solicitado a los organizadores y a la propia banda la apertura de una segunda fecha en el mismo recinto. El pedido se ha hecho sentir en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram, donde los seguidores de Hombres G comparten mensajes y peticiones de una segunda oportunidad.

La gira Los Mejores Años de Nuestra Vida no solo repasa los grandes éxitos de la banda, sino que también sirve como vitrina para el documental homónimo, que recorre la historia del grupo desde sus inicios en la década de 1980. La producción audiovisual, disponible en varias plataformas digitales, ha revitalizado el interés por la trayectoria de Hombres G, atrayendo a nuevas generaciones de oyentes. La banda ha logrado mantener una conexión intergeneracional, sumando públicos jóvenes a una base de seguidores consolidada desde hace décadas.

Concierto de Hombres G llega al Perú: este 29 de octubre en Estadio Nacional

El impacto en Lima refleja una tendencia observada en otras ciudades de la región, donde la gira ha registrado llenos totales en recintos emblemáticos. La capacidad del Estadio Nacional, superior a los 40.000 asistentes, convierte el evento en uno de los conciertos más convocantes del año en la capital peruana. Según datos de la organización, las entradas se agotaron en las primeras horas de la preventa, lo que generó largas filas digitales y una alta demanda en puntos de venta físicos y virtuales.

Amor por el Perú

Los integrantes de la banda, entre ellos David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina, han reconocido reiteradamente el afecto del público peruano. “Gracias Lima por tanto amor. Nos vemos muy pronto por Perú para llevarles la música de hoy y de todos los tiempos”, expresaron los músicos en un mensaje.

Hombres G anuncia su regreso a Lima con un concierto en el Estadio Nacional, programado para el 29 de octubre de 2026.

La relación entre Hombres G y su audiencia en Perú se remonta a los años ochenta, cuando la difusión radial de sus primeros álbumes los posicionó como referentes del pop en español para varias generaciones.

La celebración de los 40 años de Hombres G no se limita solo a la música en vivo. El grupo ha lanzado recientemente material inédito y colaboraciones con artistas de distintas generaciones, ampliando su repertorio y renovando su propuesta musical. El documental “Los Mejores Años de Nuestra Vida” ha contribuido a consolidar su legado, mostrando imágenes inéditas y testimonios sobre la historia y el impacto del grupo en la música iberoamericana.

La reacción del público ante el sold out en el Estadio Nacional confirma el lugar de Hombres G como uno de los referentes del pop rock en español y la vigencia de su propuesta artística a lo largo de cuatro décadas.

El Estadio Nacional de Lima será escenario del esperado show de Hombres G, en el marco de la gira “Los Mejores Años de Nuestra Vida”.