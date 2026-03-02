Expulsados de ‘Yo soy’: imitador de Randy denuncia intento de agresión de su compañero y revela que ‘le hablé bonito’

Jowell rompió el silencio sobre la grave disputa que terminó separándolo de Randy, señalando situaciones incómodas y diferencias personales que se arrastraban detrás de cámaras en el famoso reality de imitadores (Latina / Yo Soy)

El ambiente en los estudios de Latina Televisión se vio alterado tras la expulsión del dúo que representaba a Jowell y Randy en el reality ‘Yo soy’. La decisión fue anunciada el 28 de febrero, después de un altercado entre Anderson Álvarez y Juan Gilbonio, quienes interpretaban a Randy y Jowell, respectivamente.

El conflicto, que se arrastraba desde semanas atrás, estalló por desacuerdos personales y acusaciones de faltas de respeto, según relataron ambos implicados en diversas declaraciones públicas.

La producción del programa tomó cartas en el asunto y decidió retirar a ambos participantes de la competencia, argumentando el incumplimiento de normas de convivencia y la gravedad del episodio, que incluyó acusaciones de intento de agresión física.

Jowell saca en cara a Randy por ‘un plato de comida’

Las diferencias personales y artísticas entre los imitadores de Jowell y Randy escalaron hasta denuncias de intento de agresión, tras semanas de tensión y reclamos internos. (Latina / Yo Soy)

El distanciamiento entre los imitadores de Randy y Jowell se hizo evidente días previos a su salida. Anderson Álvarez expuso que la relación profesional con Gilbonio se había deteriorado debido a “reclamos personales” y diferencias sobre la dirección artística del dúo. “Ahora que me esté sacando en cara un plato de comida, el pasaje, todo eso, eso creo que se habla en casa, no se habla acá”, expresó Álvarez, quien sostuvo que la tensión escaló después de que Gilbonio manifestara su inconformidad con la dupla y lo confrontara por supuestas mentiras.

Según Álvarez, el conflicto se agravó cuando su compañero lo acusó de ocultar información y de evadir los ensayos con excusas falsas. El imitador reconoció ante cámaras haber mentido para evitar trabajar junto a Gilbonio, justificando que ya no deseaba continuar con la sociedad artística. “Sí, tuve el error de hacerle una mentira, pero era porque yo ya no quería trabajar con él antes de venir yo solo”, confesó.

El incidente definitivo ocurrió en los pasillos de Latina Televisión, donde Álvarez aseguró que estuvo a punto de ser agredido físicamente por Gilbonio. La situación provocó la intervención inmediata de la producción, que optó por separar a ambos concursantes.

Los dos se quedaron sin nada

Declaraciones cruzadas y señalamientos sobre falta de compromiso precedieron al anuncio oficial de Ricardo Morán, quien invocó el reglamento interno. (Latina / Yo Soy)

Juan Gilbonio, responsable de personificar a Jowell, brindó su versión en medios y redes sociales tras la expulsión. Afirmó que las disputas se originaron por la falta de preparación vocal de su compañero y la reiterada ausencia a los ensayos. “Le hablé bonito: tienes que afinar, por favor”, indicó Gilbonio, quien detalló que el trato se volvió insostenible por respuestas evasivas y excusas que luego comprobó que no eran ciertas. “Me dice que hasta se le cae la muela los días que no ha venido… todos son mentiras”, declaró.

El concursante relató que tras enfrentar a Álvarez con pruebas de las falsas justificaciones, este guardó silencio. De acuerdo con Gilbonio, su prioridad sigue siendo la competencia, incluso si debe continuar con un nuevo compañero: “Yo por mí profesionalmente canto, no tengo ningún problema… tengo otro Randy que sí da la talla”.

La reacción oficial llegó en la transmisión del 28 de febrero. Ricardo Morán, director general de Yo soy, explicó ante la audiencia que la salida del dúo no fue voluntaria, sino determinada por la producción. “Cuando los participantes entran al programa, hay una serie de contratos y un comportamiento que se espera de ellos, que está por escrito”, detalló Morán. El directivo remarcó que el conflicto alcanzó un nivel inadmisible, al romperse las normas de convivencia y presentarse amenazas de agresión.

Impacto en ‘Yo Soy’

La salida abrupta de los imitadores sacudió al reality Yo soy, que ya arrastraba señales de tensión visibles en sus últimas galas. (Latina / Yo Soy)

La expulsión de los imitadores generó revuelo entre los seguidores de Yo soy y en las redes sociales, donde el tema se volvió tendencia en las horas siguientes. El incidente se produjo apenas días después de que el dúo fuera salvado de la eliminación, lo que había generado expectativas sobre su permanencia en la competencia.

Fuentes vinculadas al programa, como el creador de contenido Fabio Andrés, detallaron en plataformas digitales que el enfrentamiento entre los participantes venía gestándose desde jornadas anteriores, con señales de quiebre visibles en el escenario. Durante sus últimas presentaciones, Álvarez y Gilbonio optaron por sentarse separados y evitar la interacción frente al público.

Morán, en su mensaje a los televidentes, reiteró que la decisión obedeció exclusivamente al reglamento interno de la producción y no a la voluntad de los concursantes. “No estamos de parte de ninguno de los dos. Pero sí lo que ha habido es un conflicto de tal nivel que rompe con las normas que el programa exige”, enfatizó el directivo. La producción insistió en que la armonía y la confraternidad entre artistas son principios fundamentales y advirtió que la violencia o el intento de agresión constituyen faltas que no serán toleradas dentro del reality.