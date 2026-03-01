Ricardo Morán confirma que imitadores de Jowell y Randy fueron expulsados de ‘Yo Soy’: “Nos vimos obligados a retirarlos”

El líder del programa de imitación, aclaró la situación de los cantantes, quienes llevaban varios días en desacuerdo | Latina / Yo Soy

El ambiente en ‘Yo Soy’ se vio sacudido al confirmarse la expulsión de los imitadores de Jowell y Randy, una dupla que hasta hace poco era de las más reconocidas dentro del concurso. El incidente, que se originó por una serie de desacuerdos entre Juan Gilvonio y Anderson Álvarez, escaló a un punto de no retorno tras un altercado que terminó por romper la convivencia en el set, según relataron diversos portales de espectáculos y el creador de contenido Fabio Andrés en TikTok.

El conflicto entre los participantes se habría gestado días antes del episodio final, cuando el imitador de Randy fue acusado de faltar a la verdad frente a su compañero, lo que desencadenó una serie de reproches y tensiones en los ensayos.

Se desata la polémica en 'Yo Soy'. Según varias fuentes, los imitadores de Jowell y Randy habrían sido expulsados del programa tras una fuerte pelea interna que casi llega a los golpes. Entérate de todos los detalles aquí. Video: TikTok Fabio Andrés

La relación profesional comenzó a deteriorarse y ese distanciamiento fue evidente para la audiencia, ya que durante las últimas presentaciones ambos optaron por sentarse separados, evitando cualquier tipo de interacción en el escenario.

La situación alcanzó su punto crítico el 25 de febrero, justo después de que los artistas fueran salvados de la eliminación. Según el testimonio de Fabio Andrés, “todo explotó ayer cuando el imitador de Jowell quiso pegarle dentro del canal, algo que Latina no iba a tolerar. Decidieron ponerlos patitas a la calle”.

Este suceso llevó a una respuesta inmediata por parte de la producción, que optó por separar a los dos concursantes de la competencia. Hasta ese momento, la salida de la dupla no había sido confirmada oficialmente por el canal Latina, lo que generó incertidumbre entre los seguidores del programa.

Los imitadores de Jowell y Randy de ‘Yo soy’ actuando en el escenario antes de su expulsión, confirmada por Ricardo Morán. (Yo Soy / Latina)

Ricardo Morán habla del retiro de los participantes

En la transmisión del 28 de febrero, Ricardo Morán, director general de ‘Yo Soy’, abordó el tema en vivo y dedicó un espacio para explicar la postura del programa frente a lo ocurrido. Morán inició su intervención ofreciendo disculpas al público, tanto en el estudio como a quienes seguían la emisión desde sus hogares.

“En primer lugar, quiero pedirle disculpas al público, tanto al presente como al de su casa, porque de esto nunca ha tratado Yo Soy. Este es un programa que, como dijimos al principio, trata de crear una plataforma para el talento peruano, para el talento en general, para mostrarlo y llevarles alegría a sus casas, a toda la familia”, señaló.

El productor remarcó que el propósito del programa es impulsar el talento y aclaró que no responderían a comentarios hechos por los exconcursantes en redes sociales. Explicó que el ingreso de los participantes está condicionado por una serie de requisitos y reglas claras.

Ricardo Morán, juez del programa "Yo soy", confirma la expulsión de los imitadores de Jowell y Randy tras un incidente contractual. (Yo Soy / Latina)

“Lo único que podemos decir es que cuando los participantes entran al programa, hay una serie de candados, hay una serie de cláusulas, hay una serie de contratos, se ven los antecedentes, se les hace firmar una declaración jurada, hay un contrato y hay un comportamiento que se espera de ellos, que está por escrito”, detalló Morán.

Durante su mensaje, Morán evitó tomar partido y cuestionó la conducta de ambos involucrados. Destacó que la decisión de apartarlos se tomó a raíz de la gravedad del conflicto. “No estamos de parte de ninguno de los dos. Pero sí lo que ha habido es un conflicto de tal nivel que rompe con las normas que el programa exige, normas de convivencia. Y cuando esas normas de convivencia son rotas por amenazas de agresión, violencia, pelea, de lo que fuera nosotros nos vemos obligados a retirar a los participantes del programa”, puntualizó.

Morán subrayó que la medida no obedeció a una decisión voluntaria por parte de los concursantes, sino que fue la producción la que determinó su salida. “Ellos no se han ido, ellos no han abandonado. Somos nosotros que por un reglamento que prioriza la armonía y la confraternidad entre los artistas y eso se ha roto, les hemos pedido que no vuelvan más al programa y que abandonen la competencia”, concluyó.