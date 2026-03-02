Perú

Estos distritos no tendrán electricidad este 3 de marzo: revisa las zonas y horarios afectados por cortes programados

Los cortes se realizarán en cuatro franjas horarias e incluyen trabajos de mantenimiento, poda de árboles y mejoras en infraestructura de media tensión.

Guardar
La medida se da en
La medida se da en paralelo al estado de emergencia decretado en 246 distritos de 14 departamentos por lluvias intensas. (Foto: Agencia Andina)

Las lluvias intensas que golpean distintas regiones del país no solo mantienen en alerta a las autoridades. En paralelo a la emergencia climática, miles de usuarios del norte deberán reorganizar su rutina ante una medida que impactará de forma directa en sus hogares. La empresa distribuidora de energía Hidrandina comunicó la ejecución de cortes programados para este martes 3 de marzo en el departamento de La Libertad.

El anuncio coincide con el estado de emergencia decretado por el Gobierno en 246 distritos de 14 departamentos. La medida responde al peligro inminente por precipitaciones intensas que afectan a Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Tumbes. En ese contexto, el suministro eléctrico también forma parte de las acciones preventivas frente a posibles contingencias.

A través de su página web, la empresa precisó que las interrupciones obedecen a trabajos técnicos que buscan reforzar la red eléctrica. La compañía indicó que se trata de una “nueva jornada de trabajos realizados para seguir brindando un servicio de calidad”, lo que implicará la suspensión temporal del servicio en sectores específicos del distrito de Salaverry.

Motivo del corte de luz el martes 3 de marzo

El río Chicama en La
El río Chicama en La Libertad supera el umbral hidrológico rojo con un caudal de 357.8 m³/s, según el COEN. (Andina)

La decisión de interrumpir el suministro eléctrico responde a labores programadas en infraestructura de media tensión. Hidrandina informó que las acciones comprenden mantenimiento de redes, poda de árboles cercanos al tendido eléctrico, cambio de estructuras y reubicación de componentes.

Según el comunicado, estas tareas resultan necesarias para prevenir fallas futuras en el sistema de distribución. La empresa remarcó que la restricción será temporal y exhortó a los usuarios a adoptar previsiones en sus viviendas para reducir molestias durante las horas sin energía.

El anuncio ocurre mientras el país enfrenta lluvias persistentes que incrementan el riesgo de deslizamientos, desbordes y daños en infraestructura básica. La declaratoria de emergencia busca facilitar la respuesta del Estado frente a esos escenarios. En medio de esa coyuntura, la programación de trabajos eléctricos forma parte de un esquema de mantenimiento que la empresa ejecuta en distintas fechas del año.

Distritos y horarios afectados en La Libertad

De acuerdo con el último reporte difundido por Hidrandina, el departamento de La Libertad registrará interrupciones en el distrito de Salaverry durante varias franjas horarias del martes 3 de marzo.

El primer corte se desarrollará desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. en la C.Hab. Villa Marina, en las manzanas P1, Q1, Q2, Q3, Q5, Q-5, Q6, Q-6, R-2, T1, T2, T10, U1, U10, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9 y W1. También abarcará Villa Marina AA.HH. Alto Salaverry Mza. U7 y Villa Marina AA.HH. Alto Salaverry II Mza. U8.

Luego, desde las 11:30 a.m. hasta la 1:00 p.m., el servicio se restringirá en el sector Villa del Mar Mza. 12 y en la C.Hab. Villa Marina, en las manzanas C1, C3, L-4, L-5, L5, L-6, L-7, L-8, L-9, N4, N5, O-1, O-2, O2, O-3, O-4, P1, P2, Q2, Q4, Q-5, Q6, Q-6, R, R-1, R-2, R3, R4, S-2, S2, T5, T6, T7, U10, U2, U5, U6 y U7. Se incluye además Villa Marina AA.HH. Alto Salaverry II Mzas P y P1.

La programación continuará desde las 2:30 p.m. hasta las 4:00 p.m. en AA. HH. Alto Salaverry, ubicado en la avenida Panamericana km 549.5, AA.HH. Alto Salaverry II Mza. G y en la C.Hab. Villa Marina, en las manzanas I-1, L-8, O-1, O-4, P1, R-2, S1, S-2, S2, S3, T1, T10, T2, T3, T4, T-5, T5, T7, T8 y T9.

El último tramo del corte se realizará desde las 4:30 p.m. hasta las 6:00 p.m. en la C.Hab. Villa Marina, en las manzanas A-01, A1, B1, B3, C02, C04, C1, C3, D1, D2, D3, E2, E4, E5, E6, E7, F-1, F3, H-11, L-4, L5, L-6, L-7, L-8, L-9, O-9, Q2 y W1. También comprenderá la C.Hab. Villa Marina IV Etapa en las manzanas A1, B1, B2, C02, C04, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3, E5, E6, E7, F-1, F2, F3, G2, H6, I-1, I2, I3, V02 y W1, además de Villa Marina AA.HH. Alto Salaverry II Mza. B3 y L-9.

La empresa recordó que los trabajos buscan garantizar un suministro estable en el mediano plazo. En su comunicación oficial subrayó que la restricción responde a la necesidad de ejecutar labores técnicas específicas y reiteró que el objetivo consiste en “seguir brindando un servicio de calidad”.

Para los vecinos de Salaverry, la recomendación principal consiste en organizar el uso de electrodomésticos y equipos eléctricos antes y después de los horarios anunciados. La programación difundida permite identificar con precisión las zonas comprometidas, así como las franjas de suspensión.

Mientras el país enfrenta lluvias intensas y mantiene la vigilancia en 246 distritos bajo estado de emergencia, la interrupción eléctrica en La Libertad se suma a una serie de medidas que buscan prevenir daños mayores en infraestructura y servicios básicos.

Temas Relacionados

La Libertadperu-noticiascorte de luz

Más Noticias

Caso Lizeth Marzano: Juez suspende audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar hasta el martes 3 de marzo

Joven acusado de homicidio culposo tras atropellar y darse a la fuga sin auxiliar a la deportista de apnea, podría afrontar la investigación recluido

Caso Lizeth Marzano: Juez suspende

José Balcázar impulsó una ley que benefició a su hijo y lo propuso para un cargo en el Congreso sin revelar el parentesco

Según Cuarto Poder, la norma autorizó el nombramiento de docentes contratados en universidades públicas, entre ellos su hijo, sin concurso ni revelar el vínculo familiar. Además, Balcázar lo propuso para el Consejo Consultivo del Congreso

José Balcázar impulsó una ley

Influencer Francesca Montenegro ofreció contactos de “peces gordos” a Adrián Villar tras muerte de deportista Lizeth Marzano

La influencer ofreció respaldo legal al responsable del atropello de la deportista Lizeth Marzano, de acuerdo con los chats difundidos por Cuarto Poder

Influencer Francesca Montenegro ofreció contactos

Sunafil lanza 20 puestos de trabajo con sueldos de hasta S/ 10.000 en Lima y seis regiones: revisa requisitos y cómo postular

La oferta incluye plazas para bachilleres, titulados y estudiantes universitarios, con remuneraciones que van desde S/ 1.500 hasta S/ 10.000, según el perfil y la experiencia requerida

Sunafil lanza 20 puestos de

Resultados de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así acabaron los partidos

Ha culminado una nueva jornada del campeonato peruano, que tuvo como partido principal el agónico triunfo de Alianza Lima (0-1) frente a la Universidad Técnica de Cajamarca, a domicilio

Resultados de la fecha 5
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Balcázar impulsó una ley

José Balcázar impulsó una ley que benefició a su hijo y lo propuso para un cargo en el Congreso sin revelar el parentesco

Carlos Álvarez: “Soy lo que soy y no pido excusas por eso. Mi sexualidad no puede ser motivo de persecución”

Gremio de mypes señala a ministro César Quispe por presunto encubrimiento de corrupción en programa del Produce

Exescolta de José Jerí es vinculado a red ‘Las Bebes de Lima Norte’, acusada de trata de personas y proxenetismo

Arturo Fernández abandona su candidatura a vicepresidente y arremete contra su propio partido: “Gente traidora, escorias”

ENTRETENIMIENTO

Hijo de María Pía Copello

Hijo de María Pía Copello debuta como empresario con su marca de ropa: “orgullosa de ti”

Expulsados de ‘Yo soy’: imitador de Randy denuncia intento de agresión de su compañero y revela que ‘le hablé bonito’

Suheyn Cipriani y Macarius reavivan rumores de reconciliación tras ser vistos juntos en Arequipa: ¿ya volvieron?

Melissa Klug nada con tiburones en las Maldivas y causa sensación en sus redes sociales: “Sin miedo”

La reacción de Gian Marco al enterarse que Laura Pausini grabó su tema ‘Hoy’ para su última producción

DEPORTES

Resultados de la fecha 5

Resultados de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así acabaron los partidos

Sandra Ostos celebró la victoria de Alianza Lima contra Universitario en Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2025/26 y mandó mensaje: “Estamos unidas”

Diego Romero dio detalles de la tensa reunión con Jean Ferrari que le impidió su salida de Universitario: “Sentí cólera”

Universitario vs FC Cajamarca 1-0: gol y resumen de la victoria ‘crema’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Golazo de Lisandro Alzugaray con esquinado remate en Universitario vs FC Cajamarca por Liga 1 2026