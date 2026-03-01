Perú

Programa de Tilsa Lozano, Karla Tarazona y Carlos Cacho cambia de horario y un conductor será eliminado

‘Mesa Caliente’ cambia de horario y se emitirá desde las 6:00 p.m. a partir del miércoles 4 de marzo, con la eliminación de uno de sus presentadores.

Programa Mesa Caliente donde están; Tilsa Lozano, Karla Tarazona y Carlos Cacho cambiará de horario y un conductor será eliminado

La televisión peruana suma un nuevo capítulo en su competencia por el rating y la atención del público. Mesa Caliente’, el magazine nocturno de Panamericana TV conducido por Tilsa Lozano, Karla Tarazona, Carlos Cacho, Israel Dreyfus, Ric La Torre, Flor Ortola y Kathy Sheen, anuncia un cambio estratégico.

Desde este miércoles 4 de marzo, el programa se emitirá más temprano, a las 6:00 p.m., y uno de sus conductores será eliminado del panel. El ajuste se da en medio de fuertes polémicas, la llegada del reality ‘La Granja’ al horario estelar, y debates internos sobre la dirección del espacio.

‘Mesa Caliente’ se adelanta en la grilla de Panamericana TV

Según el anuncio oficial en redes sociales, ‘Mesa Caliente’ dejará su horario habitual de lunes a viernes a las 11:00 p.m. para pasar a la franja de las 6:00 p.m. El objetivo es captar a una audiencia más amplia y poder comentar en tiempo real los acontecimientos del reality ‘La Granja’ y la farándula nacional.

En el spot promocional se lee: “Desde este miércoles, prepárate para toda la polémica, primicias y entretenimiento a las 6:00 p.m. La conversación más picante ahora empieza antes. Por Panamericana Televisión”.

Los conductores han mostrado su entusiasmo y sentido del humor ante el cambio. Ric La Torre, uno de los panelistas más polémicos, escribió en sus redes:

“A las seis de la tarde vamos a estar a partir de este miércoles ‘Mesa Caliente’. Yo seguiré peleándome con quien tenga que pelear… me da igual si me miran diez, veinte, treinta, un millón, yo seguiré ahí. Así que si quieres tirarnos veneno, tíranos veneno, todo suma en esta vida”, dijo el influencer.

¿Quién sale del programa? Se anticipa la eliminación de un conductor

La producción de ‘Mesa Caliente’ ha sido cauta en confirmar la identidad del conductor que será eliminado tras el cambio de horario, pero ha dejado entrever que la decisión busca renovar el formato y dinamizar la conversación.

En el último avance del programa, Ric La Torre bromeó: “¿Cupo para Kurt en la mesa?” La especulación sobre posibles salidas y reemplazos aumenta la expectativa, mientras los fans debaten en redes quién será el próximo en dejar la mesa caliente.

El impacto del rating y la competencia nocturna

El cambio de horario responde a la dura competencia por el rating nocturno y al ingreso de ‘La Granja’, nuevo reality de Panamericana TV, que ocupará el bloque estelar.

Según fuentes del canal, las cifras de ‘Mesa Caliente’ en la medianoche no eran las esperadas, lo que impulsó la decisión de adelantar el horario y buscar una mayor interacción con el público del prime time.

En recientes emisiones, el panel de ‘Mesa Caliente’ no ha dudado en bromear sobre la batalla del rating. Tilsa Lozano y Phillip Butters ironizaron sobre el “colchón” de audiencia que deja el programa anterior Magaly Medina, mientras que en el trasfondo se percibe una guerra abierta con espacios como ‘Magaly TV: La Firme’ y los nuevos formatos digitales.

Magaly Medina, por su parte, ha responsabilizado a la programación previa de no brindarle una buena base de audiencia, mientras que Andrea Llosa, ahora en Panamericana, ha mostrado cifras para refutar los argumentos de la “Urraca”.

Polémicas y debates en vivo en la ‘Mesa Caliente’

El programa ha mantenido su reputación de espacio polémico y frontal. En uno de los recientes debates, Karla Tarazona defendió a Melissa Klug por perdonar a Jesús Barco, enfrentándose a los comentarios de Ric La Torre, quien no dudó en llamarla “migajera”.

Las discusiones se tornaron álgidas, con Kathy Sheen sumándose al intercambio: “Tú y Melissa Klug estaban en el mismo colegio, pero en diferente salón. Así de simple”.

Este tipo de enfrentamientos, sumados a los comentarios ácidos y las exclusivas de espectáculo, han convertido a ‘Mesa Caliente’ en uno de los programas más comentados en redes.

