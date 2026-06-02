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Celine Aguirre cuestiona a Shirley Arica en ‘La Granja VIP’: “Si te preocupa tu hija, cuídate en todo momento, no solo cuando te conviene”

La actriz lanzó duros cuestionamientos en el programa digital 'Q' Bochinche!' y apuntó a la modelo por mencionar a su menor durante conflictos, mientras recuerda escenas dentro la convivencia del reality

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En una imagen dividida, Celine Aguirre, de cabello rojizo y vestimenta azul, habla a un micrófono, mientras Shirley Arica, de cabello oscuro y traje negro, posa a la derecha
Celine Aguirre criticó a Shirley Arica por utilizar a su hija como argumento solo cuando le conviene en 'La Granja VIP'.

La actriz Celine Aguirre lanzó fuertes críticas contra dos de las participantes más polémicas de ‘La Granja VIP’ durante una entrevista en el programa digital ‘Q’ Bochinche!’. Sus declaraciones apuntaron principalmente contra Shirley Arica, a quien cuestionó por mencionar a su hija como escudo cuando se siente atacada, y contra Pati Lorena, a quien calificó como la participación “más fea” que ha visto en un reality.

El comentario más contundente de Aguirre estuvo dirigido a Arica. La actriz consideró que existe una contradicción entre el discurso de protección materna que la modelo despliega cuando se siente vulnerable y su comportamiento en otras situaciones dentro de la finca.

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“Porque ella dice: ‘Mi hija’, sin embargo, hace tanta cosa. ‘Mi hija, mi hija’ y no le preocupa su hija cuando se chapa a Pablo (Heredia). No le preocupa su hija cuando enseña las tet**. Entonces yo digo: Si te va a preocupar tu hija, cuídate en todo momento, no solamente cuando te conviene", afirmó Celine.

Defensa de Paul Michael y crítica al trato desigual dentro del reality

Aguirre también salió en defensa de Paul Michael, participante del ‘Team Reales’ que ha protagonizado varios enfrentamientos dentro del programa. La actriz consideró que el salsero ha sido objeto de un trato desigual, ya que se le ha exigido pedir disculpas en reiteradas ocasiones mientras otros participantes no han enfrentado la misma presión.

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Celine Aguirre no se guarda nada y arremete contra Shirley Arica, aconsejándole que sea coherente con sus actos si tanto le preocupa su hija. Un momento tenso en el set. Video: Q'Bochinche / TikTok @riclatorrez

Al pobre Paul lo han maltratado N veces. Jamás he visto yo que le hayan pedido a Samahara cuando le dijo: ‘Oye, muerto de hambre, ¿tú qué eres? ¿No tienes trabajo?’. No sé cuántas cosas le dijo. ¿En algún momento le ha pedido disculpas ella a él? Jamás”, señaló Celine en el espacio digital.

La actriz también se refirió a la dinámica de exigencias dentro del programa. “A Paul lo han hecho pedir disculpas 20 veces. Yo he visto a Shirley diciendo: ‘Ay, pídeme disculpas porque me has dicho alcohólica’. Y eso también me parece bien gracioso”, comentó, apuntando a lo que considera una asimetría en la forma en que el programa y los participantes administran los conflictos internos.

Las críticas a Pati Lorena: “Ha denigrado a las mujeres”

Celine Aguirre también fue consultada sobre Pati Lorena, eliminada definitivamente del reality el 30 de mayo, y sus declaraciones no dejaron lugar a ambigüedades. La actriz reveló que conoce a Lorena desde hace años, cuando ambas trabajaron juntas en un magazine de Panamericana Televisión, y que en aquel entonces la recordaba como una persona tranquila y profesional.

Sin embargo, aseguró que el personaje que Pati mostró en el reality distó por completo de esa imagen. “Su participación ha sido lo más feo que he visto en mi vida”, afirmó Aguirre, quien se mostró especialmente indignada por los comentarios que Pati Lorena dirigió contra Pamela López y Mónica Torres dentro de la finca.

La actriz Celine Aguirre opina sin filtros sobre la relación de Pamela López y Paul Michael, afirmando que es "totalmente tóxica" por parte de ambos y que necesitan sanar individualmente. Video: Q'Bochinche / TikTok @riclatorrez

Según relató, una de las frases que más la perturbó fue la que Lorena le habría dicho a López, quien ha compartido públicamente episodios difíciles de su vida personal: “Ahora entiendo por qué te dejó”. La actriz consideró que ese tipo de comentarios cruzan una línea que no debería cruzarse, especialmente entre mujeres.

“Las cosas que ha dicho a Pamela, a Mónica... Primero, estás en una edad que dejas de hacer ese tipo de cosas porque dan vergüenza. Y dos, no es normal que ella siendo mujer, siendo mamá, le diga a una mujer por la que ha pasado tanto maltrato eso. Todo tiene un límite”, señaló Celine.

La actriz también mencionó que Pati llamó a Mónica Torres “gorda de mie***”, lo que para ella representó otro exceso dentro de la convivencia. Aguirre descartó de plano trabajar nuevamente con Lorena en algún proyecto y fue tajante al calificar su paso por el reality. “Me parece horrible lo que ha hecho. Realmente me parece que ha denigrado a las mujeres, a todo, siendo ella mujer”, sentenció.

La cláusula de S/ 250 000 y las acusaciones de trampa

En la misma entrevista, Celine Aguirre abordó las acusaciones de presunta trampa que surgieron tras su reingreso al reality por repechaje. Algunos espectadores aseguraron que habría intercambiado notas con Pamela López y Mónica Torres para compartir información del exterior, aunque las imágenes difundidas no mostraron con claridad lo ocurrido.

Celine Aguirre se defiende y jura por la vida de sus hijos que nunca le entregó información a Pamela López. La actriz revela que tenía una cláusula de confidencialidad con una penalidad de S/250 000, explicando por qué no podía hablar. Video: Q'Bochinche / TikTok @riclatorrez

La actriz negó categóricamente las acusaciones y explicó que firmar el contrato de reingreso implicó aceptar una cláusula de S/ 250 000 de penalidad por revelar información del mundo exterior. “No puedo, he firmado un contrato y teníamos una cláusula de S/250 mil, la multa si tú decías algo del exterior. ¿Tú crees que yo me voy a arriesgar a hacer algo así?”, afirmó Celine.

La actriz agregó que varios seguidores le sugirieron antes de su regreso que buscara la manera de pasar información a sus aliados, pero que nunca consideró esa posibilidad. “Si hubiera pasado un papel, hubiera hecho la del wáter y no hubiera hecho esa cosa tan tonta”, sentenció.

Con la semifinal en marcha y solo ocho participantes en la finca, ‘La Granja VIP’ entra a su recta final con el premio de S/ 100 000 como objetivo. Las declaraciones de Aguirre desde fuera del programa añaden una capa de debate externo que mantiene encendida la conversación en torno al reality de Panamericana Televisión.

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