Beca 18-2026: cronograma oficial del primer y segundo momento de postulación del examen nacional

En el primer periodo se otorgará el 30 % de las becas (1.555 cupos), con inscripción virtual y gratuita hasta el 6 de marzo, y publicación de resultados el 31 de ese mismo mes

El segundo periodo distribuye el 70 % restante (3.629 becas), permitiendo postular del 6 al 27 de abril; las vacantes no asignadas en el primer momento se suman y priorizan según modalidad y tipo de IES - Créditos: Pronabec.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) informó el proceso de Beca 18-2026 incorpora este año un sistema escalonado de postulación, diseñado para ampliar el acceso a la educación superior de miles de jóvenes talentosos en el país.

Esta fase, denominada Etapa de Selección, establece dos periodos de inscripción diferenciados, cada uno con su propio calendario y cantidad de vacantes, ajustados a los cronogramas de admisión de las instituciones de educación superior (IES) elegibles.

El primer periodo de postulación, en el que se otorgará el 30 % del total de becas —equivalente a 1.555 cupos— hasta el 6 de marzo y permitirá que los preseleccionados puedan inscribirse de forma virtual y sin costo a través de la página oficial.

El proceso Beca 18-2026 implementa un sistema escalonado de postulación para ampliar el acceso a la educación superior - Créditos: Andina.

Cronograma del primer momento

Se entregará el 30 % del total de las becas

  • Fase de postulación para la selección: del 25/02/2026 al 06/03/2026 (23:59 horas)
  • Fase de validación y subsanación: del 27/02/2026 al 23/03/2026
  • Fase de asignación de puntajes y selección: del 24/03/2026 al 30/03/2026
  • Publicación de resultados: 31/03/2026
  • Fase de aceptación de la beca: del 01/04/2026 al 07/04/2026

Segundo momento de postulación

Para el segundo periodo, se asignarán las 3.629 vacantes restantes, y los interesados podrán postular del 6 al 27 de abril. Si tras el primer proceso quedan becas sin adjudicar, estas se sumarán a la siguiente fase y serán distribuidas entre quienes se presenten en la misma modalidad y tipo de IES, priorizando la gestión institucional.

  • Se entregará el 70 % del total de las becas
  • Fase de postulación para la selección: del 06/04/2026 al 27/04/2026 (23:59 horas)
  • Fase de validación y subsanación: del 20/04/2026 al 15/05/2026
  • Fase de asignación de puntajes y selección: del 18/05/2026 al 22/05/2026
  • Publicación de resultados: 25/05/2026

En caso de que al finalizar el segundo periodo aún existan plazas no ocupadas, Pronabec evalúa la posibilidad de abrir un tercer momento para culminar la entrega de los beneficios.

Esta convocatoria inicial 2026 contempla un total de 5.184 becas, aunque el Ministerio de Educación ha comunicado que se encuentra gestionando recursos adicionales para incrementar la oferta y atender una mayor demanda.

Si aún quedan plazas disponibles tras el segundo momento, Pronabec podría habilitar una tercera fase - Créditos: Andina.

Beneficios y alcance de Beca 18-2026

La edición 2026 de Beca 18 contempla diez modalidades de postulación, orientadas a distintos perfiles y contextos de vulnerabilidad social. Los beneficiarios tendrán cubiertos los gastos de matrícula y pensión, el pago del examen o carpeta de admisión (en caso de ingresar a una IES pública), así como alimentación, alojamiento y transporte urbano.

Adicionalmente, salvo en la modalidad Hijos de Docentes, se entregarán materiales de estudio, útiles escolares, vestimenta, una computadora portátil y traslado interprovincial.

Desde su lanzamiento en 2012, Beca 18 ha permitido que más de 85.000 jóvenes accedan a una formación profesional de calidad, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades y al cierre de brechas educativas.

Quienes requieran orientación adicional pueden acceder al portal oficial (LINK), comunicarse a través del canal de Facebook, enviar consultas al WhatsApp institucional 914 121 106, o llamar a la línea gratuita 0800 000 18 y a la central telefónica (01) 612 8230.

