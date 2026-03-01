Beca 18-2026: lista oficial de universidades clasificadas como prioridad a las que se puede postular, según Pronabec

Beca 18 - 2025: listado oficial de universidades y EESP prioritarias para postular, según Pronabec| Andina

Este año, Beca 18, bajo la gestión del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación, implementó una nueva clasificación de universidades y Escuelas de Educación Superior Pedagógica (EESP) consideradas prioritarias para la postulación de los beneficiarios. El proceso de asignación de vacantes se realizará en dos etapas: primero se otorgará el 30 % de las plazas disponibles y, en una segunda fase, se completará con el 70 % restante tras la crisis que atraviesa el programa.

La priorización de estas instituciones se basa en el análisis de indicadores como la empleabilidad, la producción científica, la calidad de la enseñanza, el desempeño académico y los servicios de soporte ofrecidos por cada entidad.

Grupo 1: Universidades y EESP de máxima prioridad

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (pública)

Pontificia Universidad Católica del Perú (privada)

Universidad Andina del Cusco (privada)

Universidad Científica del Sur (privada)

Universidad de Ingeniería y Tecnología (privada)

Universidad de Lima (privada)

Universidad de Piura (privada)

Universidad del Pacífico (privada)

Universidad ESAN (privada)

Universidad Nacional Agraria La Molina (pública)

Universidad Nacional de Ingeniería (pública)

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (pública)

Universidad Nacional del Centro del Perú (pública)

Universidad Peruana Cayetano Heredia (privada)

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (privada)

Universidad San Ignacio de Loyola (privada)

EESP Don Bosco (privada)

EESP Privada Calidad en Redes de Aprendizaje - CREA (privada)

EESP Privada Cuna de la Libertad Americana (privada)

EESP Privada Internacional ELIM - Lambayeque (privada)

EESP Privada Internacional ELIM - Lima (privada)

EESP Privada ITS Innova Teaching School (privada)

EESP Privada Pukllasunchis (privada)

EESP Pública Arequipa (pública)

EESP Pública Aristides Merino Merino (pública)

EESP Pública Bilingüe (pública)

EESP Pública César Abraham Vallejo Mendoza (pública)

EESP Pública Chimbote (pública)

EESP Pública David Sánchez Infante (pública)

EESP Pública Emilia Barcia Boniffatti (pública)

EESP Pública Gamaniel Blanco Murillo (pública)

EESP Pública Generalísimo José de San Martín (pública)

EESP Pública Gregoria Santos (pública)

EESP Pública Ignacio Amadeo Ramos Olivera (pública)

EESP Pública Indoamerica (pública)

EESP Pública José Jiménez Borja (pública)

EESP Pública José Salvador Cavero Ovalle (pública)

EESP Pública Juliaca (pública)

EESP Pública La Inmaculada (pública)

EESP Pública La Salle (pública)

EESP Pública La Salle - de Abancay (pública)

EESP Pública Lamas (pública)

EESP Pública Loreto (pública)

EESP Pública Marcos Duran Martel (pública)

EESP Pública Mercedes Cabello de Carbonera (pública)

EESP Pública Monseñor Elías Olazar (pública)

EESP Pública Monseñor Francisco Gonzales Burga (pública)

EESP Pública Monterrico (pública)

EESP Pública Nuestra Señora de Chota (pública)

EESP Pública Nuestra Señora de Lourdes (pública)

EESP Pública Nuestra Señora del Rosario (pública)

EESP Pública Piura (pública)

EESP Pública San Francisco de Asís (pública)

EESP Pública San Josemaría Escrivá (pública)

EESP Pública Santa Rosa (pública)

EESP Pública Tarapoto (pública)

EESP Pública Teodoro Peñaloza (pública)

EESP Pública Túpac Amaru (pública)

EESP Pública Víctor Andrés Belaúnde (pública)

Grupo 2: Universidades y EESP de alta prioridad

Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima (privada)

Universidad Antonio Ruiz de Montoya (privada)

Universidad Autónoma de Ica (privada)

Universidad Autónoma del Perú (privada)

Universidad Católica de Santa María (privada)

Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI (privada)

Universidad Católica San Pablo (privada)

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (privada)

Universidad Católica Sede Sapientiae (privada)

Universidad César Vallejo (privada)

Universidad Continental (privada)

Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (privada)

Universidad de Ciencias y Humanidades (privada)

Universidad de Huánuco (privada)

Universidad de San Martín de Porres (privada)

Universidad Femenina del Sagrado Corazón (privada)

Universidad Jaime Bausate y Meza (privada)

Universidad La Salle (privada)

Universidad Le Cordon Bleu (privada)

Universidad Marcelino Champagnat (privada)

Universidad María Auxiliadora (privada)

Universidad Nacional Agraria de la Selva (pública)

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (pública)

Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma (pública)

Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas (pública)

Universidad Nacional Autónoma de Chota (pública)

Universidad Nacional Autónoma de Huanta (pública)

Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja (pública)

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (pública)

Universidad Nacional de Barranca (pública)

Universidad Nacional de Cajamarca (pública)

Universidad Nacional de Cañete (pública)

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (pública)

Universidad Nacional de Frontera (pública)

Universidad Nacional de Huancavelica (pública)

Universidad Nacional de Jaén (pública)

Universidad Nacional de Juliaca (pública)

Universidad Nacional de Moquegua (pública)

Universidad Nacional de Piura (pública)

Universidad Nacional de San Agustín (pública)

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (pública)

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (pública)

Universidad Nacional de San Martín (pública)

Universidad Nacional de Trujillo (pública)

Universidad Nacional de Tumbes (pública)

Universidad Nacional de Ucayali (pública)

Universidad Nacional del Altiplano (pública)

Universidad Nacional del Callao (pública)

Universidad Nacional del Santa (pública)

Universidad Nacional Federico Villarreal (pública)

Universidad Nacional Hermilio Valdizán (pública)

Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía (pública)

Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa (pública)

Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba (pública)

Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua (pública)

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (pública)

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (pública)

Universidad Nacional José María Arguedas (pública)

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac (pública)

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (pública)

Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (pública)

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (pública)

Universidad Norbert Wiener (privada)

Universidad Para el Desarrollo Andino (privada)

Universidad Peruana Los Andes (privada)

Universidad Peruana Unión (privada)

Universidad Privada Antenor Orrego (privada)

Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt (privada)

Universidad Privada de Tacna (privada)

Universidad Privada del Norte (privada)

Universidad Privada San Juan Bautista (privada)

Universidad Ricardo Palma (privada)

Universidad Señor de Sipán (privada)

Universidad Tecnológica de los Andes (privada)

Grupo 3: Universidades de prioridad complementaria

Universidad Nacional Ciro Alegría (pública)

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (pública)

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (pública)

Universidad Peruana del Centro (privada)