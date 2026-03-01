Perú

Beca 18-2026: lista oficial de universidades clasificadas como prioridad a las que se puede postular, según Pronabec

La categorización considera indicadores de empleabilidad, calidad académica, investigación y servicios de soporte, y busca orientar a los beneficiarios hacia instituciones con mejores estándares y perspectivas profesionales

Guardar
Beca 18 - 2025: listado
Beca 18 - 2025: listado oficial de universidades y EESP prioritarias para postular, según Pronabec| Andina

Este año, Beca 18, bajo la gestión del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación, implementó una nueva clasificación de universidades y Escuelas de Educación Superior Pedagógica (EESP) consideradas prioritarias para la postulación de los beneficiarios. El proceso de asignación de vacantes se realizará en dos etapas: primero se otorgará el 30 % de las plazas disponibles y, en una segunda fase, se completará con el 70 % restante tras la crisis que atraviesa el programa.

La priorización de estas instituciones se basa en el análisis de indicadores como la empleabilidad, la producción científica, la calidad de la enseñanza, el desempeño académico y los servicios de soporte ofrecidos por cada entidad.

Beca 18 - 2026: los
Beca 18 - 2026: los pasos clave para que los preseleccionados lleguen a la etapa final| Andina

Grupo 1: Universidades y EESP de máxima prioridad

  • Universidad Nacional Mayor de San Marcos (pública)
  • Pontificia Universidad Católica del Perú (privada)
  • Universidad Andina del Cusco (privada)
  • Universidad Científica del Sur (privada)
  • Universidad de Ingeniería y Tecnología (privada)
  • Universidad de Lima (privada)
  • Universidad de Piura (privada)
  • Universidad del Pacífico (privada)
  • Universidad ESAN (privada)
  • Universidad Nacional Agraria La Molina (pública)
  • Universidad Nacional de Ingeniería (pública)
  • Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (pública)
  • Universidad Nacional del Centro del Perú (pública)
  • Universidad Peruana Cayetano Heredia (privada)
  • Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (privada)
  • Universidad San Ignacio de Loyola (privada)
  • EESP Don Bosco (privada)
  • EESP Privada Calidad en Redes de Aprendizaje - CREA (privada)
  • EESP Privada Cuna de la Libertad Americana (privada)
  • EESP Privada Internacional ELIM - Lambayeque (privada)
  • EESP Privada Internacional ELIM - Lima (privada)
  • EESP Privada ITS Innova Teaching School (privada)
  • EESP Privada Pukllasunchis (privada)
  • EESP Pública Arequipa (pública)
  • EESP Pública Aristides Merino Merino (pública)
  • EESP Pública Bilingüe (pública)
  • EESP Pública César Abraham Vallejo Mendoza (pública)
  • EESP Pública Chimbote (pública)
  • EESP Pública David Sánchez Infante (pública)
  • EESP Pública Emilia Barcia Boniffatti (pública)
  • EESP Pública Gamaniel Blanco Murillo (pública)
  • EESP Pública Generalísimo José de San Martín (pública)
  • EESP Pública Gregoria Santos (pública)
  • EESP Pública Ignacio Amadeo Ramos Olivera (pública)
  • EESP Pública Indoamerica (pública)
  • EESP Pública José Jiménez Borja (pública)
  • EESP Pública José Salvador Cavero Ovalle (pública)
  • EESP Pública Juliaca (pública)
  • EESP Pública La Inmaculada (pública)
  • EESP Pública La Salle (pública)
  • EESP Pública La Salle - de Abancay (pública)
  • EESP Pública Lamas (pública)
  • EESP Pública Loreto (pública)
  • EESP Pública Marcos Duran Martel (pública)
  • EESP Pública Mercedes Cabello de Carbonera (pública)
  • EESP Pública Monseñor Elías Olazar (pública)
  • EESP Pública Monseñor Francisco Gonzales Burga (pública)
  • EESP Pública Monterrico (pública)
  • EESP Pública Nuestra Señora de Chota (pública)
  • EESP Pública Nuestra Señora de Lourdes (pública)
  • EESP Pública Nuestra Señora del Rosario (pública)
  • EESP Pública Piura (pública)
  • EESP Pública San Francisco de Asís (pública)
  • EESP Pública San Josemaría Escrivá (pública)
  • EESP Pública Santa Rosa (pública)
  • EESP Pública Tarapoto (pública)
  • EESP Pública Teodoro Peñaloza (pública)
  • EESP Pública Túpac Amaru (pública)
  • EESP Pública Víctor Andrés Belaúnde (pública)
Beca 18 brinda cobertura total,
Beca 18 brinda cobertura total, seleccionados esperan resultados del examen de preselección| Pronabec

Grupo 2: Universidades y EESP de alta prioridad

  • Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima (privada)
  • Universidad Antonio Ruiz de Montoya (privada)
  • Universidad Autónoma de Ica (privada)
  • Universidad Autónoma del Perú (privada)
  • Universidad Católica de Santa María (privada)
  • Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI (privada)
  • Universidad Católica San Pablo (privada)
  • Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (privada)
  • Universidad Católica Sede Sapientiae (privada)
  • Universidad César Vallejo (privada)
  • Universidad Continental (privada)
  • Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (privada)
  • Universidad de Ciencias y Humanidades (privada)
  • Universidad de Huánuco (privada)
  • Universidad de San Martín de Porres (privada)
  • Universidad Femenina del Sagrado Corazón (privada)
  • Universidad Jaime Bausate y Meza (privada)
  • Universidad La Salle (privada)
  • Universidad Le Cordon Bleu (privada)
  • Universidad Marcelino Champagnat (privada)
  • Universidad María Auxiliadora (privada)
  • Universidad Nacional Agraria de la Selva (pública)
  • Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (pública)
  • Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma (pública)
  • Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas (pública)
  • Universidad Nacional Autónoma de Chota (pública)
  • Universidad Nacional Autónoma de Huanta (pública)
  • Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja (pública)
  • Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (pública)
  • Universidad Nacional de Barranca (pública)
  • Universidad Nacional de Cajamarca (pública)
  • Universidad Nacional de Cañete (pública)
  • Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (pública)
  • Universidad Nacional de Frontera (pública)
  • Universidad Nacional de Huancavelica (pública)
  • Universidad Nacional de Jaén (pública)
  • Universidad Nacional de Juliaca (pública)
  • Universidad Nacional de Moquegua (pública)
  • Universidad Nacional de Piura (pública)
  • Universidad Nacional de San Agustín (pública)
  • Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (pública)
  • Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (pública)
  • Universidad Nacional de San Martín (pública)
  • Universidad Nacional de Trujillo (pública)
  • Universidad Nacional de Tumbes (pública)
  • Universidad Nacional de Ucayali (pública)
  • Universidad Nacional del Altiplano (pública)
  • Universidad Nacional del Callao (pública)
  • Universidad Nacional del Santa (pública)
  • Universidad Nacional Federico Villarreal (pública)
  • Universidad Nacional Hermilio Valdizán (pública)
  • Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía (pública)
  • Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa (pública)
  • Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba (pública)
  • Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua (pública)
  • Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (pública)
  • Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (pública)
  • Universidad Nacional José María Arguedas (pública)
  • Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac (pública)
  • Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (pública)
  • Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (pública)
  • Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (pública)
  • Universidad Norbert Wiener (privada)
  • Universidad Para el Desarrollo Andino (privada)
  • Universidad Peruana Los Andes (privada)
  • Universidad Peruana Unión (privada)
  • Universidad Privada Antenor Orrego (privada)
  • Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt (privada)
  • Universidad Privada de Tacna (privada)
  • Universidad Privada del Norte (privada)
  • Universidad Privada San Juan Bautista (privada)
  • Universidad Ricardo Palma (privada)
  • Universidad Señor de Sipán (privada)
  • Universidad Tecnológica de los Andes (privada)

Grupo 3: Universidades de prioridad complementaria

  • Universidad Nacional Ciro Alegría (pública)
  • Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (pública)
  • Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (pública)
  • Universidad Peruana del Centro (privada)

Temas Relacionados

Beca 18-2026peru-noticiasPronabecMinisterio de Educación

Más Noticias

Adrián Villar podría recibir una condena de hasta 15 años de cárcel por la muerte de Lizeth Marzano, según penalista

Abogado afirma que el joven de 21 años que atropelló a la deportista podría ser condenado, por lo menos, a siete años de prisión

Adrián Villar podría recibir una

Inicio de clases 2026: fecha oficial que fijó el Minedu para alumnos de colegios estatales

Las instituciones educativas estatales comenzarán el año académico en una fecha unificada en todo el país (salvo excepciones), mientras los planteles privados cuentan con margen para definir su propio calendario de acuerdo con lineamientos ministeriales

Inicio de clases 2026: fecha

Año Escolar 2026: qué no pueden exigir los colegios privados en la lista de útiles de regreso a clases

Nancy Romero, representante de Indecopi, explicó que la lista de útiles debe concentrarse únicamente en materiales que el estudiante utilice para su proceso educativo

Año Escolar 2026: qué no

Natalia Málaga advierte a voleibolistas peruanas ante aumento de extranjeras en la Liga: “Si quieren jugar, que les cueste”

La entrenadora de Deportivo Géminis se refirió a las pocas oportunidades que hay para las jugadoras nacionales en la Liga Peruana de Vóley

Natalia Málaga advierte a voleibolistas

Año Escolar 2026: Minedu aclara si colegios públicos y privados pueden impedir el ingreso de alumnos por no usar uniforme

El Ministerio de Educación precisó las disposiciones sobre el uso del uniforme escolar en los estudiantes. Además, señaló que las instituciones educativas privadas se rigen por una normativa distinta

Año Escolar 2026: Minedu aclara
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú condena ataques contra Emiratos

Perú condena ataques contra Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Jordania y otros países del Golfo

Enma Benavides: ANC del PJ rechaza propuesta de destitución y le impone suspensión por 4 meses

José Jerí y la última ‘ley procrimen’ que dejó antes de ser censurado por el Congreso

Grupo especial contra las extorsiones no podrá implementarse: José Jerí modificó el financiamiento y lo dejó sin presupuesto

Alejandro Cavero y Sigrid Bazán habrían dado información falsa en sus hojas de vida

ENTRETENIMIENTO

Laura Pausini confiesa por qué

Laura Pausini confiesa por qué eligió ‘Hoy’ de Gian Marco en su nuevo disco como un homenaje a Perú

Jorge Luis Salinas presentó su colección Virreinato en el Milan Fashion Week 2026: “Quiero que el Perú siempre tenga un representante”

Cayetana Bogani reaparece en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y usuarios quedan sorprendidos: “Regresó la Chamaquita”

Imitador de Pedro Suárez Vértiz de ‘Yo Soy’ arremete contra el jurado tras eliminación: “Dicen que soy indisciplinado”

Laura Spoya sobre el joven que retiró objetos de su auto tras accidente: “No tengo por qué dar explicaciones”

DEPORTES

Natalia Málaga advierte a voleibolistas

Natalia Málaga advierte a voleibolistas peruanas ante aumento de extranjeras en la Liga: “Si quieren jugar, que les cueste”

Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: punto a punto del clásico por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Tomás Andrade con Infobae Perú: el camino a transitar con FC Cajamarca, lo que aprendió en River Plate y por qué Hernán Barcos es un “distinto”

Deportivo Llacuabamba ficha al experimentado Marcos Díaz, guardameta argentino con pasado en Boca Juniors y Huracán