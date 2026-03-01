Perú

ATU anuncia el fin del Playero del Metropolitano 2026: rutas a Agua Dulce y Ancón operarán hasta esta fecha

Ambas rutas fueron utilizadas por los usuarios para llegar a playas de Agua Dulce y Ancón durante la temporada de verano, facilitando el acceso directo desde diversos puntos de Lima a estos balnearios

Servicio playero del Metropolitano. (Foto: Andina)
Servicio playero del Metropolitano. (Foto: Andina)

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció a través de su cuenta de X el fin de los servicios Playeros del Metropolitano que durante el verano conectaron a miles de limeños y chalacos con los principales balnearios de la ciudad, debido al próximo inicio del ciclo escolar. Este cese escalonado impactará tanto en los habitantes de la zona sur que acuden a Agua Dulce como en quienes viajan a Ancón, marcando el cierre de la temporada de mayor uso del transporte público hacia las playas de Lima.

Durante el verano 2026, los buses alimentadores del Metropolitano ofrecieron una alternativa directa y económica para quienes buscaban disfrutar del litoral limeño. La decisión de finalizar progresivamente el servicio responde a la disposición del Ministerio de Educación, que fijó el 16 de marzo como fecha de inicio de clases escolares, lo que afecta directamente la demanda y operatividad de los servicios especiales.

La temporada de este año se inició el 1 de enero de 2026 y presentó una tarifa integrada, permitiendo a los usuarios del Metropolitano y Lima Pass trasladarse desde puntos tan lejanos como Carabayllo hasta Chorrillos por S/ 3.50. El beneficio del medio pasaje, establecido en S/ 1.75, facilitó el acceso a estudiantes. Para evitar el congestionamiento alrededor de las playas y promover un transporte ordenado, la ATU instituyó paraderos exclusivos para taxi independiente, en un intento por aliviar el tránsito afectado por taxis informales y la elevada afluencia de bañistas.

Foto: X/ ATU
Foto: X/ ATU

Playero hacia Agua Dulce funcionará hasta el 15 de marzo de 2026

La ATU confirmó que el servicio a Agua Dulce operará hasta el 15 de marzo, permitiendo el traslado de usuarios hasta la víspera del inicio de clases. Este recorrido, iniciado el primer día del año, estuvo activo los sábados y domingos, y en jornadas especiales los feriados del 1 y 2 de enero. El itinerario parte del embarque número 16 del terminal Matellini, cubriendo la avenida Huaylas hasta el balneario de Chorrillos. Los buses circulan entre las 10:00 y 18:30, mientras que los retornos desde la playa están programados entre las 10:30 y 19:00.

Durante la temporada hubo una breve interrupción el 15 de febrero, cuando la Municipalidad de Chorrillos dispuso el cierre temporal de la playa Agua Dulce por motivos de salubridad, debido a una acumulación de 250 toneladas de residuos recogidos durante el verano, incluyendo desechos sólidos y restos animales.

“Pañales entre los residuos más
“Pañales entre los residuos más encontrados en Agua Dulce: retiran 20 toneladas de basura y evalúan cierre”. Foto: Agencia Andina.

La decisión, avalada por la Policía Nacional del Perú, el Ministerio del Ambiente y organizaciones ambientalistas, se extendió solo por un día y tuvo como objetivo: “Proteger la salud pública, el medio ambiente y la preservación del entorno natural”, según el alcalde de Chorrillos Richard Cortez a Agencia Andina. El acceso a la playa se acordonó desde la noche previa para evitar el ingreso de campistas.

Playero hacia Ancón finalizará el 8 de marzo

El Playero Ancón, diseñado para conectar la playa Las Conchitas, estará disponible hasta el 8 de marzo, una semana antes del cierre en Agua Dulce. Esta ampliación, impulsada bajo la gestión del presidente ejecutivo de la ATU David Hernández, comenzó su operación el 1 de febrero con el objetivo de fortalecer la conectividad entre los distritos del norte de Lima y el litoral.

Los alimentadores partieron desde la
Los alimentadores partieron desde la avenida Chimpu Ocllo los sábados y domingos, permitiendo el acceso directo a las principales playas del distrito con un costo único y beneficios para estudiantes| ATU

Si bien la tarifa exacta del trayecto hasta Las Conchitas no fue detallada por la ATU, el viaje se integró al sistema vigente de S/ 3.50 para rutas playeras complementarias, usando la misma tarjeta del Metropolitano o Lima Pass. El beneficio de tarifa para estudiantes y la obligación de validación individual del pago fueron requisitos esenciales para acceder a la integración tarifaria.

El servicio operó principalmente los fines de semana y feriados durante el verano, con recorridos concentrados para responder al incremento de la demanda por parte de residentes y turistas del distrito.

La puesta en marcha de este tramo formó parte de una estrategia de la ATU enfocada en agregar vehículos al parque automotor capitalino. Según Hernández, la gestión permitió la incorporación de 650 vehículos nuevos mediante la concesión de títulos habilitantes de mayor duración.

