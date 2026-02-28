Otoño e invierno romperán esquemas en Perú: prevén temperaturas fuera de lo habitual hasta septiembre del 2026

El Senamhi pronostica brillo solar en la costa peruana después del inicio del invierno. (Andina)

Para este 2026, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anticipa un otoño e invierno más cálidos de lo normal, resultado directo del avance del Fenómeno El Niño.

La directora de Meteorología de la entidad, Grinia Ávalos, detalló en declaraciones a la prensa que el evento climático no solo se asocia a lluvias, sino que también impulsa el incremento de las temperaturas del aire en la capital y otras regiones.

De acuerdo con las estimaciones de Senamhi, los meses de otoño en Lima suelen registrar valores promedio de entre 23 °C y 24 °C. Sin embargo, el fenómeno actual podría elevar el termómetro hasta 26 °C.

Ávalos explicó que “las aguas del mar no se enfrían de manera súbita. Hay todo un proceso de calentamiento y el proceso de enfriamiento también es lento”. Por ello, se proyecta un contexto cálido sostenido durante el otoño y el invierno.

El organismo meteorológico peruano señala que el actual Fenómeno El Niño se encuentra en una fase inicial, clasificada como débil, aunque los pronósticos del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) sugieren que antes de julio podría alcanzar intensidad moderada. La continuidad de este evento condicionará la persistencia de lluvias y el aumento de las temperaturas, especialmente en la franja costera.

Durante el fenómeno en 1998, Lima superó los 35 °C. En la última semana, el distrito de La Molina registró un pico de 34,5 °C, dato que, según Ávalos, confirma la tendencia de calor intenso para la temporada. Por el momento, se estima que la ola de calor se extenderá durante los próximos días, seguida de un breve descenso, aunque se espera un nuevo episodio de altas temperaturas en marzo.

Lluvias en la capital

El pronóstico de Senamhi incluye un nuevo periodo de lluvias para la costa peruana. El aviso de precipitaciones en Lima concluye el 28 de febrero, pero a partir del 4 de marzo se iniciará una nueva fase que avanzará de sur a norte.

Las precipitaciones llegarán a Arequipa y Lima entre el 4 y 8 de marzo, y posteriormente a Tumbes y Piura alrededor del 9 o 10 del mismo mes, fenómeno vinculado a la llegada de ondas Kelvin cálidas.

La especialista del organismo meteorológico subraya que marzo es históricamente el mes más lluvioso para Lima y el norte del país, zonas donde los huaicos presentan mayor incidencia.

“Siempre marzo es un mes clave para Lima porque históricamente es cuando se han presentado los mayores huaicos”, advirtió Ávalos en RPP.

La presencia de una “piscina de agua cálida” frente a la costa, desde Tumbes hasta Lima, incrementa el potencial de lluvias y la probabilidad de eventos extremos.

En áreas como Lurigancho-Chosica, el mantenimiento previo de quebradas y estructuras de contención minimizó el impacto durante las lluvias recientes. La afirmación de Ávalos sobre el efecto preventivo de esas obras: “El mantenimiento de quebradas actúa como un verdadero salvavidas”.

Dentro de este contexto, la especialista recomendó a la población evitar la exposición al sol en las horas de mayor radiación, hidratarse adecuadamente y proteger a grupos vulnerables, especialmente frente a la nueva normalidad térmica de Lima, donde las temperaturas cercanas a los 30 °C (86 °F) se consolidan como parte del panorama actual, una situación ligada al cambio climático.