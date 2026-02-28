Perú

Otoño e invierno romperán esquemas en Perú: prevén temperaturas fuera de lo habitual hasta septiembre del 2026

Las estaciones más frías del año se perfilan distintas para Lima y gran parte del país, con pronóstico de calor inédito, lluvias intensas y una nueva normalidad térmica que marca el calendario climático nacional

Guardar
El Senamhi pronostica brillo solar
El Senamhi pronostica brillo solar en la costa peruana después del inicio del invierno. (Andina)

Para este 2026, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anticipa un otoño e invierno más cálidos de lo normal, resultado directo del avance del Fenómeno El Niño.

La directora de Meteorología de la entidad, Grinia Ávalos, detalló en declaraciones a la prensa que el evento climático no solo se asocia a lluvias, sino que también impulsa el incremento de las temperaturas del aire en la capital y otras regiones.

De acuerdo con las estimaciones de Senamhi, los meses de otoño en Lima suelen registrar valores promedio de entre 23 °C y 24 °C. Sin embargo, el fenómeno actual podría elevar el termómetro hasta 26 °C.

Ávalos explicó que “las aguas del mar no se enfrían de manera súbita. Hay todo un proceso de calentamiento y el proceso de enfriamiento también es lento”. Por ello, se proyecta un contexto cálido sostenido durante el otoño y el invierno.

El organismo meteorológico peruano señala que el actual Fenómeno El Niño se encuentra en una fase inicial, clasificada como débil, aunque los pronósticos del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) sugieren que antes de julio podría alcanzar intensidad moderada. La continuidad de este evento condicionará la persistencia de lluvias y el aumento de las temperaturas, especialmente en la franja costera.

Durante el fenómeno en 1998, Lima superó los 35 °C. En la última semana, el distrito de La Molina registró un pico de 34,5 °C, dato que, según Ávalos, confirma la tendencia de calor intenso para la temporada. Por el momento, se estima que la ola de calor se extenderá durante los próximos días, seguida de un breve descenso, aunque se espera un nuevo episodio de altas temperaturas en marzo.

Lluvias en la capital

El pronóstico de Senamhi incluye un nuevo periodo de lluvias para la costa peruana. El aviso de precipitaciones en Lima concluye el 28 de febrero, pero a partir del 4 de marzo se iniciará una nueva fase que avanzará de sur a norte.

Las precipitaciones llegarán a Arequipa y Lima entre el 4 y 8 de marzo, y posteriormente a Tumbes y Piura alrededor del 9 o 10 del mismo mes, fenómeno vinculado a la llegada de ondas Kelvin cálidas.

La especialista del organismo meteorológico subraya que marzo es históricamente el mes más lluvioso para Lima y el norte del país, zonas donde los huaicos presentan mayor incidencia.

“Siempre marzo es un mes clave para Lima porque históricamente es cuando se han presentado los mayores huaicos”, advirtió Ávalos en RPP.

La presencia de una “piscina de agua cálida” frente a la costa, desde Tumbes hasta Lima, incrementa el potencial de lluvias y la probabilidad de eventos extremos.

En áreas como Lurigancho-Chosica, el mantenimiento previo de quebradas y estructuras de contención minimizó el impacto durante las lluvias recientes. La afirmación de Ávalos sobre el efecto preventivo de esas obras: “El mantenimiento de quebradas actúa como un verdadero salvavidas”.

Dentro de este contexto, la especialista recomendó a la población evitar la exposición al sol en las horas de mayor radiación, hidratarse adecuadamente y proteger a grupos vulnerables, especialmente frente a la nueva normalidad térmica de Lima, donde las temperaturas cercanas a los 30 °C (86 °F) se consolidan como parte del panorama actual, una situación ligada al cambio climático.

Temas Relacionados

Otoño 2026Invierno 2026SenamhiCalorLluviasperu-noticias

Más Noticias

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo tienen un mes de relación, según Jordi Martín

El periodista español aseguró que Sanz y Cayo llevan un mes de novios y que el cantante está “muy ilusionado” con la relación.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo

Gana Diario del viernes 27 de febrero: todos los ganadores del último sorteo

Como cada viernes, La Tinka informa los números ganadores del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los ganadores del sorteo 4505

Gana Diario del viernes 27

Perú pide cese inmediato de hostilidades tras declaración de “guerra abierta” entre Pakistán y Afganistán

La Cancillería reiteró el compromiso del país con el respeto de la Carta de la ONU y del derecho internacional humanitario

Perú pide cese inmediato de

Melgar volvió a sufrir remontada: Los Chankas ganaron con doblete de Abdiel Ayarza y son líderes de la Liga 1 2026

Los ‘guerreros’ solo necesitaron ocho minutos para darle vuelta al marcador en el estadio Monumental de la UNSA. Juan Reynoso y compañía sumaron su segunda derrota consecutiva

Melgar volvió a sufrir remontada:

Delia Espinoza: “Tendría que hacerse una nueva Constitución (...); la del 93 tuvo un espíritu, pero el Congreso la desarticuló”

En entrevista con Infobae, la exfiscal de la Nación se muestra a favor de que se reforme totalmente la carta magna, critica su cuestionada destitución, considera que el capitalismo “es el mejor modelo económico que puede existir” y habla de sus planes de llegar a ser decana del Colegio de Abogados de Lima

Delia Espinoza: “Tendría que hacerse
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza: “Tendría que hacerse

Delia Espinoza: “Tendría que hacerse una nueva Constitución (...); la del 93 tuvo un espíritu, pero el Congreso la desarticuló”

Alfonso López Chau habría dado información falsa en su hoja de vida

Keiko Fujimori casi sufre accidente: escenario estuvo a punto de caer cuando iba a dar mensaje en comunidad de Pampa Michi

“Ya conversaremos”: filtran chats de César Acuña a Hernando De Soto antes de frustrarse su designación como primer ministro

Ministerio Público podría quedar inoperativo por falta de presupuesto: advierten despidos y falta de pago de sueldos

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo tienen un mes de relación, según Jordi Martín

Andrea Llosa regresa a Panamericana TV: 'La Verdad a Prueba' ya tiene fecha de estreno y promete revolucionar la pantalla

Ricardo Mendoza confiesa que Katya Mosquera le dio ultimátun y le pidió definir su relación: “No la podía perder”

Francesca Montenegro, la influencer que quiso desligarse del crimen de Lizeth Marzano, pero terminó perdiendo todo

Hugo García responde con humor al challenge que pone en duda su paternidad: “Su hvn favorito”

DEPORTES

Melgar volvió a sufrir remontada:

Melgar volvió a sufrir remontada: Los Chankas ganaron con doblete de Abdiel Ayarza y son líderes de la Liga 1 2026

Resultados de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos

Arturo Vidal y Jefferson Farfán protagonizaron divertido momento al recordar a los ‘4 fantásticos’ de Perú: “No ganamos nada”

Ignacio Buse debutará como primera siembra en la clasificación de Indian Wells, su estreno en un ATP Masters 1000

Ucrania acelera la organización del repechaje mundialista ante Suecia y ofrece entradas en Valencia sin contrato sellado