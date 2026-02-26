Disputas en el CAL: Sucesor de Willy Ramírez en el JNE será proclamado luego de que acabe su mandato

Miembro del JNE Willy Ramírez Chávarry termina funciones el 1 de marzo de 2026. Foto: JNE

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se quedará sin el miembro titular representante del Colegio de Abogados de Lima (CAL) a partir del 1 de marzo, día en que acaba el mandato de 4 años por el que fue elegido el magistrado Willy Ramírez Chávarry.

Ramírez Chávarry buscó la reelección por un periodo adicional de 4 años, pero quedó en segundo lugar. El primer lugar lo obtuvo el abogado Gunther Gonzales Barrón. Sin embargo, la candidata que quedó en el cuarto lugar Tammy Quintanilla busca anular los votos de quienes la superaron.

Debido al recurso de nulidad de Quintanilla, la proclamación de Gonzales Barrón —prevista para el 18 de febrero— se aplazó hasta el 25 de este mes. Pero una nueva situación, dice el Comité Electoral del CAL, obliga a que se postergue la proclamación hasta el 6 de marzo, es decir, luego de que finalice el periodo de Willy Ramírez.

Gunther Gonzales Barrón y Tammy Quintanilla Zapata. Foto:composición/Colegio de Abogados de Lima

La justificación del Comité Electoral del gremio es la convocatoria a una asamblea extraordinaria por parte del decano y candidato Raúl Canelo, asamblea que tiene como único punto de agenda la “separación de los miembros integrantes del Comité Electoral por incumplimiento deliberado de normas estatutarias y reglamentarias del Ilustre Colegio de Abogados de Lima”.

En esta situación, dicen, no se cuenta con el ambiente de libertad y cualquier decisión podría ser interpretada como “adoptada bajo presión o intromisión del decanato.

“Consideramos que respecto del proceso electoral para elegir al Representante del CAL ante el Pleno del JNE, debemos abstenernos de realizar cualquier acto de fondo, como decidir sobre la procedencia o no de la nulidad parcial planteada y la proclamación del candidato ganador, hasta que la Asamblea General decida que se respeten las decisiones autónomas del Órgano Electoral que integramos”, sostienen.

Postergan proclamación del representante del CAL ante el JNE.

Luego de la asamblea del 4 de marzo, el Comité Electoral decidiría si resuelve la nulidad o no de los votos.

¿El JNE se quedará sin un miembro?

Si bien el Jurado Nacional de Elecciones podría quedarse sin el miembro titular representante del CAL a partir del 1 de marzo, ello no implica que su conformación quede incompleta.

La Ley Orgánica de la institución establece en su artículo 17 que “vencido el periodo de 4 años sin que las instituciones involucradas hayan elegido a un reemplazante, asume el cargo de miembro del Pleno del JNE, el primer miembro suplente y en defecto de este el segundo miembro suplente”.

En ese mismo artículo se establece que “el mandato de los miembros suplentes se extiende hasta que tomen posesión los miembros titulares elegidos por las instituciones correspondientes, sin perjuicio de las responsabilidades de ley”.

Es decir, el mandato del miembro suplente elegido junto a Willy Ramírez se extendería hasta que el Comité Electoral del Colegio de Abogados de Lima proclame al nuevo magistrado del JNE. El primer suplente es el doctor José Manuel Villalobos Campana.

Integran el Comité Electoral del Colegio de Abogados de Lima (CAL): los abogados Tania Paliza Toscano (presidenta), Carlos Pérez Goicochea y Delia Muñoz Muñoz.