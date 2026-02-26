Perú

Disputas en el CAL: Sucesor de Willy Ramírez en el JNE será proclamado luego de que acabe su mandato

Comité Electoral del CAL posterga una vez más la oficialización de Gunther Gonzales Barrón debido a que la Asamblea podría removerlos en unos días

Guardar
Miembro del JNE Willy Ramírez
Miembro del JNE Willy Ramírez Chávarry termina funciones el 1 de marzo de 2026. Foto: JNE

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se quedará sin el miembro titular representante del Colegio de Abogados de Lima (CAL) a partir del 1 de marzo, día en que acaba el mandato de 4 años por el que fue elegido el magistrado Willy Ramírez Chávarry.

Ramírez Chávarry buscó la reelección por un periodo adicional de 4 años, pero quedó en segundo lugar. El primer lugar lo obtuvo el abogado Gunther Gonzales Barrón. Sin embargo, la candidata que quedó en el cuarto lugar Tammy Quintanilla busca anular los votos de quienes la superaron.

Debido al recurso de nulidad de Quintanilla, la proclamación de Gonzales Barrón —prevista para el 18 de febrero— se aplazó hasta el 25 de este mes. Pero una nueva situación, dice el Comité Electoral del CAL, obliga a que se postergue la proclamación hasta el 6 de marzo, es decir, luego de que finalice el periodo de Willy Ramírez.

Gunther Gonzales Barrón y Tammy
Gunther Gonzales Barrón y Tammy Quintanilla Zapata. Foto:composición/Colegio de Abogados de Lima

La justificación del Comité Electoral del gremio es la convocatoria a una asamblea extraordinaria por parte del decano y candidato Raúl Canelo, asamblea que tiene como único punto de agenda la “separación de los miembros integrantes del Comité Electoral por incumplimiento deliberado de normas estatutarias y reglamentarias del Ilustre Colegio de Abogados de Lima”.

En esta situación, dicen, no se cuenta con el ambiente de libertad y cualquier decisión podría ser interpretada como “adoptada bajo presión o intromisión del decanato.

“Consideramos que respecto del proceso electoral para elegir al Representante del CAL ante el Pleno del JNE, debemos abstenernos de realizar cualquier acto de fondo, como decidir sobre la procedencia o no de la nulidad parcial planteada y la proclamación del candidato ganador, hasta que la Asamblea General decida que se respeten las decisiones autónomas del Órgano Electoral que integramos”, sostienen.

Postergan proclamación del representante del
Postergan proclamación del representante del CAL ante el JNE.

Luego de la asamblea del 4 de marzo, el Comité Electoral decidiría si resuelve la nulidad o no de los votos.

¿El JNE se quedará sin un miembro?

Si bien el Jurado Nacional de Elecciones podría quedarse sin el miembro titular representante del CAL a partir del 1 de marzo, ello no implica que su conformación quede incompleta.

La Ley Orgánica de la institución establece en su artículo 17 que “vencido el periodo de 4 años sin que las instituciones involucradas hayan elegido a un reemplazante, asume el cargo de miembro del Pleno del JNE, el primer miembro suplente y en defecto de este el segundo miembro suplente”.

En ese mismo artículo se establece que “el mandato de los miembros suplentes se extiende hasta que tomen posesión los miembros titulares elegidos por las instituciones correspondientes, sin perjuicio de las responsabilidades de ley”.

Es decir, el mandato del miembro suplente elegido junto a Willy Ramírez se extendería hasta que el Comité Electoral del Colegio de Abogados de Lima proclame al nuevo magistrado del JNE. El primer suplente es el doctor José Manuel Villalobos Campana.

Integran el Comité Electoral del Colegio de Abogados de Lima (CAL): los abogados Tania Paliza Toscano (presidenta), Carlos Pérez Goicochea y Delia Muñoz Muñoz.

Temas Relacionados

JNEColegio de Abogados de LimaWilly Ramírez ChávarryElecciones Perú 2026Elecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Carlos Alcántara se separó de su esposa Jossie Lindley tras 15 años de matrimonio, según Andrea Arana

Tras la coqueta entrevista entre el actor y Shirley Arica, incrementaron los rumores del nuevo estado civil del protagonista de ‘Asu Mare’

Carlos Alcántara se separó de

Magaly Medina arremete contra Laura Spoya por burlarse de lo que le pasó: “No es el momento”

La presentadora criticó que la conductora de La Manada retomara la exposición mediática con chistes sobre el accidente, mientras usuarios en redes sociales también cuestionaron la falta de reflexión y sensibilidad de la influencer.

Magaly Medina arremete contra Laura

Año Escolar 2026: qué no pueden exigir los colegios privados en la lista de útiles en el regreso a clases

Nancy Romero, representante de Indecopi, explicó que la lista de útiles debe concentrarse únicamente en materiales que el estudiante utilice para su proceso educativo

Año Escolar 2026: qué no

Año Escolar 2026: ¿Qué irregularidades de colegios privados pueden reportarse ante Indecopi?

Entre las principales infracciones detectadas figuran la falta de información clara sobre matrícula y pensiones, el direccionamiento de compras hacia marcas específicas y la exigencia de útiles que no son de uso personal del alumno

Año Escolar 2026: ¿Qué irregularidades

Caso Lizeth Marzano: Fiscalía dispone revisión del teléfono de Adrián Villar tras su detención

La investigación contra el joven de 21 años incluye la visualización de los videos obtenidos en el restaurante donde él y su pareja cenaron horas antes

Caso Lizeth Marzano: Fiscalía dispone
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Álvarez sigue en carrera:

Carlos Álvarez sigue en carrera: JEE archiva proceso de exclusión tras confirmar que fue absuelto

Rafael López Aliaga cae a 10% en la intención de voto tras la elección de José Balcázar, y Keiko Fujimori sube en encuesta

Minería ilegal bajo la lupa del 2026: expertos analizarán planes de gobierno y citarán a candidatos

Humberto Abanto defiende a Marisel Linares y cuestiona que sea investigada: “Ha sido un linchamiento”

Presentan habeas corpus contra César Acuña y Vladimir Cerrón por presunta presión a Balcázar

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina arremete contra Laura

Magaly Medina arremete contra Laura Spoya por burlarse de lo que le pasó: “No es el momento”

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo: ¿Cuál es la diferencia de edad entre el cantante y la actriz que están siendo vinculados?

Kabrones llega a Lima: exintegrantes de Mago de Oz presentarán sus clásicos en el Parque de la Exposición

Isabella Ladera responde fuerte a quienes llaman ‘padrastro’ a Hugo García por su embarazo

Alejandro Sanz emocionó al Perú: flameó la blanquirroja y desató euforia en el Estadio Nacional de Lima

DEPORTES

Nolberto Solano minimizó ‘hat-trick’ de

Nolberto Solano minimizó ‘hat-trick’ de Hernán Barcos y criticó el fútbol peruano: “Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga”

Pablo Guede soltó inesperado comentario por cuestionado presente de Alianza Lima tras millonaria inversión: “Manchester City no campeona siempre”

Sorteo de octavos de la Champions League 2025/2026: hora y dónde ver en Perú la conformación de los choques del torneo UEFA

Pablo Guede aclaró indisciplina de Kevin Quevedo y señaló el motivo de su poco protagonismo en Alianza Lima: “Me dolió esa situación”

Así quedó la tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras dura derrota de Universitario previo al clásico con Alianza Lima