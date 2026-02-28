Perú

Elio Riera asume defensa de Marisel Linares y responde a la notaría Carpio Vélez: “No ha dicho que es falso”

El abogado adelantó que en los próximos días la periodista brindará sus descargos sobre el terrible accidente que terminó con la vida de la deportista

En una entrevista, el abogado Elio Riera respalda versión de Linares sobre el vehículo del accidente. Video: Willax/ Contracorriente

El abogado Elio Riera asumió la defensa de la periodista Marisel Linares, una de las implicadas en el caso de Lizeth Marzano, la deportista que falleció en un accidente de tránsito ocasionado por el hijastro de Linares, Adrián Villar.

En entrevista con Willax, Riera señaló que su decisión de defender a Linares responde a la amistad que lo une con la periodista y a que considera que fue víctima de un linchamiento mediático debido a su reacción frente al accidente.

Como se recuerda, Linares emitió un comunicado en el que afirmó no ser la dueña del vehículo que conducía Adrián, pero no brindó información sobre su paradero. Además, hasta el momento no ha acudido a rendir su manifestación de forma presencial.

Elio Riera defiende a Linares
Elio Riera defiende a Linares y niega falsificación de documento

A ello se suman las imágenes de cámaras de seguridad en las calles de San Isidro, donde se observa a Linares, su pareja y a Adrián Villar conversando en un parque, a poca distancia del lugar del accidente.

“Llego aquí en realidad por la defensa de una amiga (…) vengo para batallar (…) por el linchamiento mediático que lamentablemente algunos colegas hacen contra ella, que considero injusto”, sostuvo. Riera remarcó que su intervención se centra en separar el plano jurídico del debate público, al que atribuye una carga desproporcionada contra la imagen de la comunicadora.

El letrado también adelantó que Linares emitirá un pronunciamiento público en los próximos días. “He invocado a que ella pueda finalmente emitir un comunicado (…) y sé que lo va a hacer, porque es importante que ella también diga su verdad”, afirmó.

Alvina Ruiz pide disculpas públicas
Alvina Ruiz pide disculpas públicas por su silencio inicial en el caso de Lizeth Marzano, generando debate sobre ética periodística.

¿Es válida la transferencia de la notaria Carpio Velez?

Sobre la nueva controversia alrededor de la periodista que gira en torno a un documento notarial difundido públicamente, relacionado con la transferencia del vehículo. Riera sostuvo que la propiedad se transmite por contrato y no por la inscripción registral.

“La transferencia de propiedad (…) se genera por el contrato. Con el contrato (…) se transfiere la propiedad”, explicó. Añadió que la inscripción en Registros Públicos responde a un criterio de seguridad jurídica, pero no constituye un requisito constitutivo.

Notaría Carpio Vélez niega haber
Notaría Carpio Vélez niega haber tramitado donación de vehículo entre Marisel Linares Chávez y Adrián Villar Chirinos. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Frente a cuestionamientos en redes sociales sobre una presunta falsificación, fue enfático: “El notario no ha dicho: ‘Esto es falso’. No ha dicho que es falso y no lo va a poder decir porque no se está aquí presentado un documento adulterado”. Además, recalcó que “lo que dice el notario es que no cumplieron con el trámite de elevación de escritura pública a Registros Públicos”.

Responsabilidad civil pese a no ser propietaria

Riera insistió en que, desde el punto de vista jurídico, Linares ya no sería propietaria del vehículo. “Legalmente, en principio, con este contrato se entiende que la propiedad (…) ya no es de Maricel, porque prima la voluntad del contrato”, sostuvo.

No obstante, confirmó que su patrocinada ha manifestado su disposición de asumir la responsabilidad civil. “La señorita Marisel Linares ha puesto finalmente la intención en Fiscalía de poder asumir la responsabilidad civil, por más que no es propietaria”, declaró. Según explicó, esta decisión responde a un gesto de solidaridad con la familia afectada por la muerte de la joven deportista.

